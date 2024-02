Agriculteurs en colère : cinq points encore bloqués autour de Lyon

Les agriculteurs en colère se relayent et évaluent actuellement leurs forces vives dans le Rhône. La question est de savoir si les blocages actuellement en place peuvent survivre à la fin de semaine ou si une pause sera réalisée samedi et dimanche, comme ce fut le cas le week-end dernier.

Cinq points de blocage sont toujours actifs ce jeudi dans le département et au-delà, pour prendre Lyon en tenaille.

L'A6 est coupée dans les deux sens au niveau du péage de Villefranche-Limas.

L'A7/M7, dans le sens nord-sud, est coupée entre la sortie 4 et la jonction A7/A450, entre le noeud de Ternay et Vienne Sud et entre la sortie 12 et Bollène.

Le même axe mais dans le sens sud-Nord, est bloqué par les tracteurs entre Cavaillon et Chanas, entre la sortie 11 et le noeud de Ternay et entre la jonction A7/A450 et Pierre-Bénite Nord.

L'autoroute A89 est coupée entre la sortie 36 de l'Arbresle et la jonction A6/A89 dans les deux sens.

Le péage de Saint-Quentin-Fallavier dans le Nord-Isère est bloqué dans les deux sens.

Enfin, les routes D318 et D149 restent impraticables au niveau de Saint-Pierre-de-Chandieu.