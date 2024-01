A7, péage de Villefranche : les agriculteurs veulent prendre Lyon en tenaille toute la semaine

Depuis lundi en fin de matinée, l'A7/M7 à hauteur de Pierre-Bénite est bloquée par environ 80 tracteurs. Les agriculteurs en colère comptent se relayer pour pouvoir rester le plus longtemps possible sur place, et ainsi éviter le phénomène qui s'est produit sur la M6 à Dardilly la semaine dernière, à savoir que les mêmes manifestants sont restés dehors 48h et étaient épuisés.

A Villefranche-sur-Saône, plus d'une vingtaine de véhicules ont convergé à travers le Beaujolais pour arriver au péage de Villefranche-Limas sur l'A6.

Lyon est ainsi prise en tenaille, et les agriculteurs, qui sont actuellement plus de 200 à être mobilisés sur le terrain, veulent rester ainsi au moins toute la semaine.

Dans la région, le péage de Saint-Quentin-Fallavier doit être bloqué ce mardi par la Confédération paysanne. L'A43 entre Bourgoin-Jallieu et la Tour-du-Pin est impraticable à cause des tracteurs stationnés.

Enfin, l'A7 est bloquée dans les deux sens entre Chanas et Bollène, ou Chanas et Avignon selon la direction empruntée.

La préfète de région Fabienne Buccio incite les automobilistes à renoncer à tout déplacement non impératif, et à privilégier le télétravail.