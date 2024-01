Près de Lyon : l'A7/M7 va rester bloquée plusieurs jours par les agriculteurs

Mise à jour à 19h : Le blocage du péage de Villefranche-sur-Saône pourrait durer toute la semaine annoncent les agriculteurs.

Mise à jour à 17h50 : Alors que des tracteurs commençaient à quitter le blocage de l'A7/M7 à Pierre-Bénite, on apprend que l'opération doit durer plusieurs jours. Des agriculteurs vont effectivement partir, mais pour être seulement relayés par des pairs.

Mise à jour à 16h40 : Des tracteurs venus de l'Ain et du Beaujolais font le parcours entre Belleville et Villefranche-sur-Saône pour bloquer le péage dans les deux sens à compter de 17h. Il est conseillé aux usagers de suivre les itinéraires suivants : A40, A42, A432, A46 dans les deux sens, pour rejoindre Lyon, ou contourner son agglomération en direction du Nord comme du Sud

Mise à jour à 10h55 : C'est fait, l'A7/M7 est désormais bloquée par les agriculteurs au niveau de Pierre-Bénite. L'axe est fermé à la circulation entre la sortie 6 (Feyzin) et le diffuseur 4 (Pierre-Bénite Nord) dans le sens Sud-Nord et entre le diffuseur 4 et la jonction A7/A450 dans le sens Nord-Sud. D'importants embouteillages sont créés un peu partout dans le sud de l'agglomération. Prochaine étape : Lyon ?

Les agriculteurs sont arrivés sur l’A7 au niveau de Pierre-Bénite. Les tracteurs bloquent l’axe à la circulation. Ils pourraient se diriger vers Lyon d’ici demain pic.twitter.com/k08cHvG14c — Lyon Mag (@lyonmag) January 29, 2024

🔴 Les agriculteurs positionnés sur l’A450 bloquent dorénavant l’autoroute A7/M7 qui est fermée :



➡️ entre la sortie 6 (Feyzin) et le diffuseur 4 (Pierre-Bénite Nord) dans le sens Sud-Nord



➡️ entre le diffuseur 4 et la jonction A7/A450 dans Nord-Sud pic.twitter.com/4aXjIOgg5m — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) January 29, 2024

Mise à jour à 9h50 : Les agriculteurs comptent désormais déplacer leur blocage sur l'A7 à Pierre-Bénite dans les deux sens de circulation avant midi. Les tracteurs sont en route.

Article initial : Les agriculteurs en colère sont de retour dans le Rhône. Après une pause ce week-end afin de recharger les batteries suite aux blocages non-stop de la M6 et de l'A42, ils ont choisi l'A450 au sud d'Oullins-Pierre-Bénite ce lundi matin.

L'axe est coupé depuis 5h du matin par des tracteurs stationnés après avoir effectué une opération escargot depuis les Monts du Lyonnais. Près d'une centaine de véhicules sont présents.

Il faut privilégier les entrées sud, à savoir l'A47 puis l'A7 depuis Givors, ou nord, via la D342 à partir de Brignais jusqu'à Ecully puis la M6 via Fourvière.

La question est désormais de savoir s'ils se dirigeront vers Lyon dans l'après-midi via l'A7 et la M7, comme réclamé par certains agriculteurs à bout et désabusés par les annonces du Premier ministre Gabriel Attal vendredi dernier. La FRSEA Auvergne-Rhône-Alpes a en tout cas lancé cet appel au blocage de la capitale des Gaules. Des tracteurs venus de toute la région pourraient y répondre en ce début de semaine.

A noter que les entrées de Saint-Pierre-de-Chandieu sont également bloquées par des tracteurs, la RD318 et la RD147 sont à éviter dans ce secteur.

La préfecture du Rhône encourage les automobilistes à rester chez eux et à reporter tout déplacement non indispensable.