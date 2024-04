A Lyon, Radio Nova fait le ménage et rebranche le flux national

Le groupe Combat du banquier d’affaires Matthieu Pigasse a obtenu de l’Arcom de changer la catégorie de sa fréquence lyonnaise pour pouvoir diffuser d’ici quelques semaines son programme national sur le 89.8.

Pour faciliter son arrivée entre Rhône et Saône en 2017, Radio Nova avait pourtant fait alliance avec la radio associative RTU et abreuvé le CSA de promesses sur le côté lyonnais et local de ses futures émissions.

Cela n'empêche donc pas le gendarme des médias français d'accepter ce revirement : "L'autorisation accordée à la SAS RTU d'exploiter un service de catégorie C par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la zone de Lyon est transférée à la SARL Radio Nova afin d'exploiter un service de radio de catégorie D dénommé Radio Nova".

Ce passage du local au national est une manipulation somme toute classique dans le monde de la radio, mais qui a été faite dans des conditions peu reluisantes. Car les équipes basées aux Brotteaux l’ont appris au dernier moment, parfois même par voie de presse. Selon Rue89Lyon, c'est lors d'une réunion à Paris cette semaine que l'annonce leur a été faite par Frédéric Antelme, directeur d'antenne de Nova, qui aurait déclaré : "Vous êtes au courant, Nova Lyon va fermer. Désolé c’est comme ça, on ne pouvait pas l’annoncer quatre mois avant, il y aurait eu démotivation des troupes".

Comme l'avait révélé LyonMag en 2021, malgré les efforts de Grégory Doucet et de son adjointe à la Culture Nathalie Perrin-Gilbert qui avaient débloqué une aide de 25 000 euros pour Nova Lyon, les pertes de l'antenne lyonnaises étaient trop importantes pour le groupe qui a préféré fermer le robinet. Et tant pis pour Lyon qui cède encore une fréquence aux Parisiens.