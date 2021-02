Radio Nova : quand le maire de Lyon offre 25 000 euros au joujou du milliardaire Matthieu Pigasse

Dans les locaux de Radio Nova Lyon, sur une péniche amarrée au quai Rambaud à la Confluence, janvier a pourtant été synonyme de raz-de-marée. Le bateau a tangué, avec tout d'abord le licenciement d'Alfredo Da Silva, directeur de la station lyonnaise. Puis la publication des résultats du classement intermédiaire des audiences radio de Médiamétrie fin janvier : Radio Nova a perdu 0,3 point d'audience sur une année, et culmine ainsi à 1,1 point d'audience cumulée. A titre de comparaison, les trois premières radios les plus écoutées à Lyon (France Inter, France Info et RMC) font 13,1, 12,5 et 9,3 points d'audience cumulée en janvier.

La programmation - un mix entre la production lyonnaise et les émissions phares de l'antenne nationale - n'a donc visiblement pas encore conquis les auditeurs de la capitale des Gaules.

Pourtant, les attentes étaient très importantes dans le monde de la radio lyonnaise. Radio Nova avait fait des jaloux et des envieux en arrivant à obtenir du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) la fréquence 89.8, jusque-là détenue par l'associative Radio Trait d'Union (RTU), et pour laquelle de nombreuses structures ou personnes avaient candidaté. Il faut dire qu'une nouvelle fréquence créée ou qui se libère à Lyon, cela n'arrive pas toutes les décennies...

Selon nos informations, la colère fut telle que les suspicions de rachat d'une structure associative ont pris une ampleur nationale. Un dossier est actuellement en cours d'instruction auprès d'une juge à Paris. Il semblerait que des mises en examen pourraient être annoncées, impliquant le CSA et d'autres acteurs de cet éventuel tour de passe-passe. Une manoeuvre qui permettait à Matthieu Pigasse de s'implanter entre Rhône et Saône.

Des milliards de dollars

Car Radio Nova est très loin d'être une "petite" structure. Il faut rappeler que 51% des parts de Nova Lyon appartiennent à Les Nouvelles Editions Indépendantes (LNEI), la holding de type SAS créée en 2009 par Matthieu Pigasse. On y retrouve également Les Inrockuptibles, Télérama, L'Obs, Le Monde, le Huffington Post... Le banquier d'affaires passé par l'ENA reste discret sur sa fortune personnelle que certains osent chiffrer à quelques milliards de dollars. Il tenterait d'ailleurs actuellement de racheter le solde du capital détenu par Alfredo da Silva, président de la radio associative Capsao, un accord serait en vue.

Malgré cette assise confortable, Radio Nova avait sauté sur l'occasion l'an dernier lorsque la nouvelle municipalité écologiste de Grégory Doucet à Lyon annonçait lancer un Fonds d'urgence pour la culture. Un petit cheptel de médias avait alors été subventionné par la Ville de Lyon fin novembre. L'attention de tous s'était concentrée à l'époque sur les 100 000 euros votés pour le Petit Bulletin. Mais la deuxième somme la plus importante allait à Radio Nova : 25 000 euros débloqués. Pour cela, la structure avait déposé un dossier de candidature auprès des services de l'adjointe à la Culture, Nathalie Perrin-Gilbert, dans lequel elle réclamait initialement 45 000 euros.

Comme tous les autres médias, Radio Nova a pu être touchée par la crise économique liée à l'épidémie de Covid-19. Mais elle n'est définitivement pas dans le même monde que Radio Métal par exemple, qui n'a touché "que" 10 000 euros de la Ville de Lyon.

Etait-ce donc le rôle de la mairie de renflouer les caisses de Nova Lyon, radio commerciale de catégorie B, avec de l'argent public, en sachant que l'homme au bout de la chaîne est au-delà d'être richissime ?