Gymnases évacués à Lyon : "La mairie a perdu son âme"

Le 4 mai dernier, 168 femmes et enfants ont été mis à l’abri dans le gymnase Dargent, rue du professeur Paul Sisley. Peu après leur arrivée, les familles avaient été expulsées par la police.

Le scénario s’est répété ce mercredi où la police est à nouveau intervenue sur demande de la mairie pour déloger une centaine de femmes du gymnase Chanfray, dans le 2ème arrondissement de Lyon.

Contacté par notre rédaction, Juliette Murtin du collectif solidarité entre femme à la rue réagit à ces deux expulsions simultanées. "Une ligne rouge a été franchie" déclare-t-elle à l’évocation de leurs méthodes jugées "inacceptables" par la Mairie de Lyon que le collectif accuse d’avoir "perdu son âme".

La Ville de Lyon assure pourtant avoir proposé "des chambres d’hôtel pour mettre à l’abri les femmes et les enfants les plus vulnérables". Une solution éphémère qui ne convient pas au collectif. "Toutes les femmes ne pouvaient pas être accueillies en chambre d’hôtel. Elles sont très soudées et ne veulent pas se séparer" déclare la porte-parole.

Une réunion pour trouver des solutions

Dans un communiqué, la Ville de Lyon condamne les méthodes utilisées "alors que le 30 mai prochain devait se tenir, à l’invitation de la ville de Lyon et de la députée Marie-Charlotte Garin, un temps d’échanges avec le Collectif solidarité entre femmes à la rue".

Selon la mairie, cette proposition était restée sans réponse de la part du collectif. Juliette Murtin confirme sa présence. "Nous espérons rencontrer tous les acteurs de la Ville et de la Métropole pour trouver des solutions" affirme-t-elle. La porte-parole se désole tout de même du caractère tardif de cette réunion prévue un mois après l’expulsion du gymnase Dargent. "Nous n’avons pas l’impression d’être une urgence" précise-t-elle.

Le collectif Solidarité entre femmes à la rue prévoit un rassemblement ce vendredi à 18h devant l’Hôtel de Ville de Lyon. Juliette Murtin rappelle que "les familles restent profondément traumatisées et qu’il est nécessaire de trouver des solutions d’urgence".