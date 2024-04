Lyon : la piscine du LOU inaugurée le 26 juin prochain

Après trois ans de fermeture, la piscine de Gerland est prête à rouvrir. Celle qu’il faut désormais appeler "LOU Piscine" sera inaugurée le 26 juin prochain.

Situé juste en face du Matmut Stadium, le complexe aquatique s’inscrit dans la continuité de la brasserie du LOU et du Ruck Hôtel. Il comporte deux grands bassins : un à l’extérieur et le second en indoor. La nouvelle infrastructure de 15 hectares s’adresse à tous publics et son prix d’entrée sera fixé à partir de 3 euros par personne. Le plein tarif sera aligné sur les autres piscines municipales, aux alentours des 8 euros.

La rénovation totale de l’édifice a été entreprise par GL Events, dont le lieu lui est mis à disposition sous la forme d’un bail emphytéotique depuis 2016. Les travaux leur ont coûté 14 millions d’euros, avec la participation de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à 2 millions et de la Ville de Lyon à 1 million.

Son exploitation sera gérée par le groupe associatif UCPA (Union des Centres sportifs de Plein Air), qui espère rameuter 229 000 usagers par an. Quatre jours sur sept, les bassins seront utilisés par le scolaire.

Lors d’une visite ce vendredi matin, le gros du chantier semble déjà accompli. L’occasion pour Olivier Ginon, de se féliciter de cette réouverture : "On offre au quartier, aux Lyonnais et à tous les écoliers un outil pour pouvoir venir apprendre à nager. Une piscine permet de faire prendre des cours, de s’occuper, de passer du temps en famille, et tout ça est favorable à l’enracinement et à la bonne humeur, dans le bon sens pour les familles", expliquait le PDG de GL Events.

Une vingtaine d’activités sportives proposée

Selon l’UCPA, le complexe devrait créer un total de 28 emplois, pour "une vingtaine d’ateliers sportifs offert au public, dans l’eau et en dehors", selon son président Yves Blein. Une volonté suivie par le maire de Lyon Grégory Doucet : "Il faut faire en sorte qu’elle offre des services à l’ensemble de la population. On a aussi la volonté que les plus jeunes aient accès à des infrastructures de qualité".

Menée par l’architecte du Grand Hôtel-Dieu Albert Constantin, la transformation de la piscine du LOU garde une ossature semblable à l’œuvre de Tony Garnier, qui avait construit l’ancienne infrastructure. En guise de clin d’œil, le plongeoir historique situé près du bassin extérieur a été gardé.

T.J.