Le maire de Lyon part une semaine en Autriche

Grégory Doucet réalise à partir de ce dimanche un déplacement de l'autre côté des Alpes avec une délégation composée de ses adjointes Sonia Zdorovtzoff (Relations internationales) et Sylvie Tomic (Tourisme durable), mais aussi la maire du 7e arrondissement Fanny Dubot.

Le maire de Lyon se rend en Autriche jusqu'au 21 juillet.

Le programme a finalement été communiqué ce dimanche soir.

Avec une première séquence dans la Ville de Linz qui s’articule autour de la visite et l’étude du port fluvial (et ce, après les déplacements du maire à Barcelone et à Marseille sur ce sujet) ; et d'échanges institutionnels sur les thématiques de planification urbaine (aménagement du centre-ville, stratégie climat) ainsi que de culture.

Et une deuxième séquence au sein de la Ville de Vienne avec des rencontres et évènements dans le cadre des "EuroGames" (manifestation sportive LGBT ndlr). Après Berne et avant Munich (2027), la Ville de Vienne accueille du 10 au 20 juillet l’édition 2024 des "EuroGames". La délégation lyonnaise assistera à plusieurs temps forts dans la perspective de l’accueil à Lyon en 2025. Et des rencontres et visites institutionnelles en lien avec l’équipe municipale de Vienne autour des thématiques de lutte contre les discriminations, droits humains, travail de mémoires, rénovations urbaines et logement.

Comme à son habitude, Grégory Doucet voyagera en train. Un trajet tellement long qu'il part de Lyon ce dimanche, pour arriver en Autriche dans la nuit de lundi...

En 2022 déjà, le maire de Lyon était aussi allé "chercher de l'inspiration" à Barcelone concernant l'aménagement urbain et la place des piétons et des enfants dans l'espace public.