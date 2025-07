"Soyez plus bienveillant" : Jean-Michel Aulas reproche à Grégory Doucet de "décevoir beaucoup" les Lyonnais

En acceptant enfin de répondre directement aux critiques formulées par Jean-Michel Aulas, Grégory Doucet a initié le dialogue par médias ou réseaux interposés.

Et après avoir dénoncé les "mensonges" de l'ancien président de l'OL qui visera la mairie centrale de Lyon en 2026, le maire écologiste a eu droit à son tour à une salve de reproches de la part de son adversaire.

"Soyez plus bienveillant et plus juste monsieur le maire, lui conseille ainsi Jean-Michel Aulas sur X (ex-Twitter). Car peut être sans le vouloir vous nous décevez beaucoup, et ce qui est fait à Lyon est à l’opposé du bien-être que souhaitent les Lyonnais".

A quand des propositions dans cette campagne ? Surpris par les déboires de l'OL rétrogradé en Ligue 2, Jean-Michel Aulas a finalement décalé l'officialisation de sa candidature à fin août/début septembre.