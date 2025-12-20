Lyon : une personne tombe dans la Saône, deux témoins interviennent immédiatement

Un important nombre de secours a été mobilisé ce samedi, aux alentours de 16 heures, à Lyon, après le signalement d’une personne tombée à l’eau dans le 5e arrondissement. Il s'agirait d'une femme âgée de 21 ans.
D’après nos informations, les faits se sont produits au niveau de la passerelle Saint-Georges. Selon les premiers éléments, deux personnes témoins de la scène ont immédiatement plongé pour porter secours à la victime tombée dans la Saône.
Les sapeurs-pompiers, rapidement dépêchés sur place, ont pu sécuriser les trois personnes impliquées.
La jeune femme a été transportée en urgence relative. Les raisons de la chute initiale ne sont, pour l’heure, pas connues.
Bravo à ses personnes qui ont plongées avec ce temps, c'est pas évident, CHAPEAU.......Signaler Répondre
elle est tombé ou elle a sauté?? c est quand même mieux que le gaz....Signaler Répondre