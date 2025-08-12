Judiciaire

L'incroyable histoire de cet escroc qui arnaquait des seniors du 9e arrondissement de Lyon… depuis sa cellule !

C'est une histoire peu habituelle que narre Le Parisien.

Celle d'un homme de 47 ans qui a passé 28 ans en prison, et qui ne sera libérable qu'en 2049.

Ce Marseillais est un escroc-né, incapable de se maîtriser. La preuve, il a bénéficié en mai dernier d'une permission de sortie. Et seulement trois quarts d'heure après avoir franchi les portes de la prison de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne, il volait une carte bleue. De quoi gâcher la chance qui lui était offerte après avoir protégé un contremaître qui subissait une violente agression de la part d'un détenu lors d'un atelier en 2023.

Quel rapport avec Lyon ? Il se trouve que depuis sa cellule, il avait eu recours à une combine plutôt maligne et lucrative. En 2011, il avait chargé une complice de lui fournir le numéro de téléphone et l'identité de toutes les femmes prénommées Andrée vivant dans le 9e arrondissement de Lyon. Selon lui, il serait sûr de tomber, pour la plupart, sur des femmes âgées en se basant sur ce prénom qui n'est plus à la mode depuis longtemps.

Et cela n'a pas manqué. En se faisant passer pour un policier au téléphone, il les sommait de régulariser leur situation avec le fisc. Parfois on lui raccrochait au nez, parfois les victimes s'exécutaient. Sa complice allait alors récupérer l'argent, des sommes atteignant plusieurs dizaines de milliers d'euros. Parfois toutes les économies restantes de ces mamies…

Ce butin, il le blanchissait en faisant des paris sportifs en ligne, ou en achetant de l'or en Belgique. Ou alors couvrait ses proches de cadeaux.

Achref Sayhi, entre autres exploits, arrivait à pirater le wi-fi des habitants voisins des prisons où il était incarcéré. Ou même à usurper l'identité des magistrats qu'il croisait pour s'octroyer des remises de peine ou des transferts. Sans succès évidemment.

