Reconnaissance de la Palestine : Grégory Doucet interpelle Emmanuel Macron

"Alors que la situation à Gaza atteint chaque jour de nouveaux sommets de dévastation humaine, je tiens à vous adresser solennellement notre appel à reconnaître officiellement l'État de Palestine", écrit l’édile lyonnais.

Il rappelle les mots d’Emmanuel Macron, selon lesquels la reconnaissance de la Palestine ne serait "pas simplement un devoir moral, mais une exigence politique."

Grégory Doucet insiste sur l’ampleur de la crise humanitaire : "Plus de 14 500 enfants ont été tués à Gaza depuis le début de la guerre, soit davantage que le nombre d'enfants tués en quatre années de conflits dans le monde entier."

Il s’inquiète également de l’annulation de la conférence internationale que le président français devait co-présider à l’ONU : "Ce rendez-vous était attendu comme un tournant historique, dans l'esprit de la résolution adoptée à une large majorité par l'Assemblée générale de l'ONU le 3 décembre 2024."

Le maire de Lyon insiste : "La reconnaissance de la souveraineté palestinienne ne constitue pas un aboutissement, mais une étape incontournable vers une solution politique au conflit." Rappelant l’action de sa ville, il souligne que Lyon "a mobilisé une aide humanitaire d'urgence de 50 000 €" et qu’"une nouvelle enveloppe du même montant sera soumise au prochain Conseil municipal."

Grégory Doucet conclut son message par un appel direct : "Continuer à défendre la solution à deux États et reconnaître enfin l'État de Palestine, c'est affirmer que la paix repose sur la justice et sur la pleine reconnaissance des droits fondamentaux du peuple palestinien."

Et de conclure à l’adresse d’Emmanuel Macron : "Vous pouvez compter, Monsieur le Président, sur le soutien résolu de la Ville de Lyon dans cette démarche de justice et de paix. Il est temps pour la France d’écrire une page juste, forte et à la hauteur de ses valeurs."