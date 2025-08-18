Lyon : un robot aux allures de femme se promène dans la rue et le métro, un youtubeur à l’origine de cette expérience

Originaire de Strasbourg mais vivant à Lyon, le passionné de high-tech s’est procuré depuis un moment un robot à l'apparence humaine. Pour les besoins de sa nouvelle vidéo, il l’a déguisé en femme avec une perruque blonde, un t-shirt et un chapeau, tout en le renommant "Sophie".

L’objectif étant de se promener dans l’agglomération lyonnaise pour voir la réaction des passants et commerçants. Pour démarrer la journée, Jojol et son robot sont allés au centre commercial Carré de Soie, à Vaulx-en-Velin, pour faire du shopping, déjeuner au restaurant et assister à une séance de cinéma.

Le robot s’est ensuite déplacé jusqu’à la place Bellecour pour discuter avec quelques Lyonnais et touristes à l'ombre de Tissage Urbain.

Les usagers des transports en commun ont ensuite été intrigués par la présence de ce petit robot dans le métro, qui n’a pas manqué de faire de la bonne publicité au Sytral. "Vous avez de la chance à Lyon", a ainsi commenté Sophie à propos du réseau TCL.

Cette expérience hors du commun a donc attiré la curiosité des Lyonnais, mais surtout, semé le doute sur le progrès technique. "C'est bien flippant quand même" ; "on n’est plus qu'à quelques années de voir Terminator en 4D" ; "la perruque ça craint quand même", peut-on lire sous les commentaires de la vidéo de Jojol.

Il faut tout de même préciser que Sophie, devenue Charlie en cours de vidéo, était constamment dirigée par une personne tierce et que son intelligence artificielle n’était autre que Chat GPT.