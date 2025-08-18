Faits Divers

Explosion et incendie mortels à Vénissieux : la moitié des habitants de l'immeuble doivent être relogés

Explosion et incendie mortels à Vénissieux : la moitié des habitants de l'immeuble doivent être relogés
Vénissieux : un appartement soufflé par une explosion aux Minguettes, un mort et plusieurs blessés - LyonMag

Réveil brutal dans la nuit de dimanche à lundi pour les habitants de l'avenue de la Division Leclerc à Vénissieux.

Mise à jour à 11h : La préfecture du Rhône a fait un point à 11h sur la situation à Vénissieux. Si cela "devra être confirmé par l'enquête", elle a soutenu que "l'explosion serait due au gaz".

La victime était un homme âgé d'environ 70 ans. Ce sont 18 personnes qui ont été pris en charge en urgence relative après avoir été incommodées par les fumées, et 9 personnes ont été hospitalisées pour des vérifications.

Environ 150 riverains ont été évacués et regroupés dans un centre communal Maison de l'Enfance.

La moitié des occupants de l'immeuble vont pouvoir retrouver leur logement dans la journée une fois les vérifications pour s'assurer de la solidité de l'édifice effectués. La mairie de Vénissieux pilote une opération de relogement pour le reste des résidents.

Article initial : Une violente explosion s'est produite dans un appartement situé au n°9, aux alentours de 3h30 du matin, projetant de nombreux débris dans la rue.

Les pompiers sont intervenus pour venir à bout des flammes.

On déplore au moins un mort et une quinzaine de blessés. Les riverains pris en charge par les secours l'ont été essentiellement après des inhalations de fumées.

La personne décédée était l'occupant du logement soufflé, son corps calciné a été découvert lorsque les soldats du feu sont entrés dans son appartement ravagé. Selon les premiers témoignages, l'homme s'était installé récemment aux Minguettes.

Les pompiers sont toujours sur place ce lundi matin, notamment pour analyser la structure de la façade. Une opération de nettoyage de la chaussée a également été initiée.

L'origine de l'explosion est encore inconnue, une enquête a été ouverte afin d'éclaircir les circonstance du drame. Il semblerait qu'il s'agisse de l'explosion d'une bonbonne de gaz.

Tags :

vénissieux

41 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Mika69 le 18/08/2025 à 14:03
Vont-ils a écrit le 18/08/2025 à 11h33

Caillasser les pompiers comme d’habitude ?

Toi tu ferais bien de commencer par caillasser ta cervelle, au lieu de marquer de la m…e!
c’est quand meme grave que des drames aussi effroyables mais malheureusement accidentel , provoquent des réactions aussi débil….
les bonbonnes de gaz malheureusement sont partout dans tout les bâtiments en France….
ça fait plutôt froid dans le dos
ce genre de catastrophe peut arriver chez TOUT LE MONDE….
courage et aux personnes choquées .

Signaler Répondre
avatar
Algérie intelligent le 18/08/2025 à 14:00
So.! a écrit le 18/08/2025 à 13h22

Franchement, certains d’entre vous êtes complètement aveuglés par votre racisme, c’est grave ! Oui, il s’agissait bien d’une explosion provoquée par une bonbonne de gaz. Oui, nous avons tout à fait le droit d’en avoir une en appartement. Et non, ça n’a rien à voir avec toutes vos hypothèses farfelues ! J’habite à côté de cet immeuble et, dans un petit quartier, on connaît tous plus ou moins le visage des habitants. C’était un petit vieux qui vivait là, probablement victime d’un moment d’inattention avant de s’endormir. Paix à son âme.

Une personne est morte, et plusieurs autres sont blessées – physiquement comme psychologiquement. Ce n’est pas un sujet à récupérer pour inventer des délires racistes ou complotistes.

Arrêtez vos absurdités ! À chaque article de ce journal, les commentaires sont truffés de propos racistes. Sortez un peu de votre bulle : ici, c’est la vraie vie, pas BFMTV!

il est strictement interdit d'avoir une bonbonne de gaz dans un appartement voici une preuve des dégâts cordialement

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 18/08/2025 à 13:58
So.! a écrit le 18/08/2025 à 13h22

Franchement, certains d’entre vous êtes complètement aveuglés par votre racisme, c’est grave ! Oui, il s’agissait bien d’une explosion provoquée par une bonbonne de gaz. Oui, nous avons tout à fait le droit d’en avoir une en appartement. Et non, ça n’a rien à voir avec toutes vos hypothèses farfelues ! J’habite à côté de cet immeuble et, dans un petit quartier, on connaît tous plus ou moins le visage des habitants. C’était un petit vieux qui vivait là, probablement victime d’un moment d’inattention avant de s’endormir. Paix à son âme.

Une personne est morte, et plusieurs autres sont blessées – physiquement comme psychologiquement. Ce n’est pas un sujet à récupérer pour inventer des délires racistes ou complotistes.

Arrêtez vos absurdités ! À chaque article de ce journal, les commentaires sont truffés de propos racistes. Sortez un peu de votre bulle : ici, c’est la vraie vie, pas BFMTV!

Désolé mais à vous lire, c'est vous qui voyez le racisme partout...

Au vu du contexte de notre pays, pourquoi voulez-vous écarter des hypothèses d'emblée sans aucune forme d'enquête si ce n'est par idéologie ?

Signaler Répondre
avatar
Cyrano le 18/08/2025 à 13:26

Ce qui me choque de la part du rédacteur de l'article : "la moitié des habitants de l'immeuble doivent être relogés" au lieu de "la moitié des habitants de l'immeuble doit être relogée". Le sujet est la moitié, les habitants sont le complément du nom.

Signaler Répondre
avatar
So.! le 18/08/2025 à 13:22

Franchement, certains d’entre vous êtes complètement aveuglés par votre racisme, c’est grave ! Oui, il s’agissait bien d’une explosion provoquée par une bonbonne de gaz. Oui, nous avons tout à fait le droit d’en avoir une en appartement. Et non, ça n’a rien à voir avec toutes vos hypothèses farfelues ! J’habite à côté de cet immeuble et, dans un petit quartier, on connaît tous plus ou moins le visage des habitants. C’était un petit vieux qui vivait là, probablement victime d’un moment d’inattention avant de s’endormir. Paix à son âme.

Une personne est morte, et plusieurs autres sont blessées – physiquement comme psychologiquement. Ce n’est pas un sujet à récupérer pour inventer des délires racistes ou complotistes.

Arrêtez vos absurdités ! À chaque article de ce journal, les commentaires sont truffés de propos racistes. Sortez un peu de votre bulle : ici, c’est la vraie vie, pas BFMTV!

Signaler Répondre
avatar
Moi le 18/08/2025 à 13:18

Il s'agirait d'un suicide, le bilan aurait pû être beaucoup plus grave.
Courage aux habitants de l'immeuble qui doivent être relogé ainsi que pour le choc.

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 18/08/2025 à 13:16
Loool a écrit le 18/08/2025 à 09h22

C’est une bouteille de gaz. Sinon bien vu pour l’enquête Sherlock

Des attentats à l'explosif ont été commis en France avec des bonbonnes de gaz reconditionnées en bombe artisanales...

Vous ne vous souvenez déjà plus ?

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 18/08/2025 à 13:09
Triporteur a écrit le 18/08/2025 à 09h07

Faut arrêter les insinuations douteuses voir racistes, honteux vis a vis des victimes... C est une bonbonne de gaz selon la police

Ah ok.... Une bonbonne de gaz raciste...

C'est l'extrême droite tout s'explique....

Bien vu...

Signaler Répondre
avatar
a ce qu'il parait le 18/08/2025 à 13:03

Ce serait un appartement squatté ?

Signaler Répondre
avatar
pommy le 18/08/2025 à 12:29
Cyrano a écrit le 18/08/2025 à 11h37

Le risque d'explosion est limité mais pas impossible en cas de surchauffe, de contact avec une flamme ou même en cas d'accumulation de gaz comme il est supposé ici.

Non, car le plastique brûle avant que la pression à l'intérieur de la bonbonne provoque l'explosion, juste du gaz liquide qui s'enflamme mais pas d'explosion.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 18/08/2025 à 12:25
Pas étonnant a écrit le 18/08/2025 à 11h39

Quand on ne respecte pas un minimum de sécurité et d'entretien, un jour ça finit par ne pas pardonner.

Quand on fait n'importe quoi chez soi aussi ;-)
Et à mon avis c'est le cas.

Signaler Répondre
avatar
Pas étonnant le 18/08/2025 à 11:39

Quand on ne respecte pas un minimum de sécurité et d'entretien, un jour ça finit par ne pas pardonner.

Signaler Répondre
avatar
Cyrano le 18/08/2025 à 11:37
pommy a écrit le 18/08/2025 à 11h03

D'ailleurs les nouvelles bonbonnes de gaz sont en plastique fini le risque d'explosion lors d'un incendie.

Le risque d'explosion est limité mais pas impossible en cas de surchauffe, de contact avec une flamme ou même en cas d'accumulation de gaz comme il est supposé ici.

Signaler Répondre
avatar
Cyrano le 18/08/2025 à 11:33
Chimili a écrit le 18/08/2025 à 11h10

Vérifie auprès de ton bailleur ou règlement copro que le stockage y est autorisé. Ce n' est pas toujours le cas .

S'il est en immeuble, il n'a pas le droit de les stocker en réserve. En cas d'accident avec mort, ça ira jusqu'à l'homicide involontaire.

Signaler Répondre
avatar
Vont-ils le 18/08/2025 à 11:33

Caillasser les pompiers comme d’habitude ?

Signaler Répondre
avatar
Cyrano le 18/08/2025 à 11:12
pour info a écrit le 18/08/2025 à 11h07

c est la copropriété qui décide de l autorisation d avoir des bouteilles de gaz ou non à l intérieur .

Archi-faux, la loi du 10 juillet 1965 permet de posséder une bouteille de gaz en appartement, la copropriété ne peut pas s'opposer à cette loi.

Signaler Répondre
avatar
Chimili le 18/08/2025 à 11:10
Peuchère a écrit le 18/08/2025 à 10h43

J’en ai deux dans mon garage et elles n’ont jamais explosé

Vérifie auprès de ton bailleur ou règlement copro que le stockage y est autorisé. Ce n' est pas toujours le cas .

Signaler Répondre
avatar
pour info le 18/08/2025 à 11:07

c est la copropriété qui décide de l autorisation d avoir des bouteilles de gaz ou non à l intérieur .

Signaler Répondre
avatar
pommy le 18/08/2025 à 11:03
Cyrano a écrit le 18/08/2025 à 10h48

Avis à ce posteur :
Non, monsieur, la loi du 10 juillet 1965 qui est toujours en vigueur et consultable sur le site de Legifrance stipule bien que l'on a le droit d'avoir une bouteille de gaz chez soi.
Ce qui est interdit :
- d'en posséder une autre en stock, juste une en service ;
- effectivement la bouteille de gaz est interdite en immeuble de grande hauteur, ce qui n'est pas le cas ici.

D'ailleurs les nouvelles bonbonnes de gaz sont en plastique fini le risque d'explosion lors d'un incendie.

Signaler Répondre
avatar
Cyrano le 18/08/2025 à 10:48
Avis aux posteurs . a écrit le 18/08/2025 à 10h18

Confirmation des forces de l'ordre et des sapeurs pompiers :l'explosion est dû à une bonbonne de gaz ,stockée dans un appartement,et qui,je le rappelle c'est fortement interdit .Hélas,certains passent outre ,et voilà le résultat .

Avis à ce posteur :
Non, monsieur, la loi du 10 juillet 1965 qui est toujours en vigueur et consultable sur le site de Legifrance stipule bien que l'on a le droit d'avoir une bouteille de gaz chez soi.
Ce qui est interdit :
- d'en posséder une autre en stock, juste une en service ;
- effectivement la bouteille de gaz est interdite en immeuble de grande hauteur, ce qui n'est pas le cas ici.

Signaler Répondre
avatar
Bien vu gadget le 18/08/2025 à 10:46
Cyrano a écrit le 18/08/2025 à 09h57

Eh bien continuez à vous interroger mais sachez juste qu'une accumulation de gaz dans un espace clos peut provoquer une explosion si une source d’allumage intervient (étincelle, flamme, etc…). L’explosion peut être brève et ne pas déclencher de feu si le gaz est rapidement dispersé.

C’est vrai , pas de chance , on est tombé sur la seule personne qui dort toutes ouvertures closes en période de canicule

Signaler Répondre
avatar
Peuchère le 18/08/2025 à 10:43
Triporteur a écrit le 18/08/2025 à 09h07

Faut arrêter les insinuations douteuses voir racistes, honteux vis a vis des victimes... C est une bonbonne de gaz selon la police

J’en ai deux dans mon garage et elles n’ont jamais explosé

Signaler Répondre
avatar
pommy le 18/08/2025 à 10:37
Avis aux posteurs . a écrit le 18/08/2025 à 10h18

Confirmation des forces de l'ordre et des sapeurs pompiers :l'explosion est dû à une bonbonne de gaz ,stockée dans un appartement,et qui,je le rappelle c'est fortement interdit .Hélas,certains passent outre ,et voilà le résultat .

Sûrement un incendie qui a du se terminer en explosion du fait de la présence de la bouteille de gaz stockée et robinet fermé ce qui a empêche la pression a l'interieur de la bouteille de gaz s'évacuer lors de l'incendie...Non il n'est pas interdit d'avoir une bonbonne de gaz chez-soi à condition de résider dans un immeuble qui ne dépasse pas les 5 étages ceci pour une question d'auteur limite d'échelle des pompiers.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 18/08/2025 à 10:24
Catalan a écrit le 18/08/2025 à 09h12

ou bien un règlement de compte dissimulé avec une explosion .Méthode , très pratiquée en Equateur ou j ai vécu. Nous avons simplement 10 ans de retard.

Equateur, Haiti ou Vénissieux c'est kif kif ;-)

Signaler Répondre
avatar
Avis aux posteurs . le 18/08/2025 à 10:18

Confirmation des forces de l'ordre et des sapeurs pompiers :l'explosion est dû à une bonbonne de gaz ,stockée dans un appartement,et qui,je le rappelle c'est fortement interdit .Hélas,certains passent outre ,et voilà le résultat .

Signaler Répondre
avatar
FCLYON6 le 18/08/2025 à 10:10

au lieu de raconter les pires insanités et d’en rire un peu d’humanité il y a un mort et des blessés

Signaler Répondre
avatar
juju69500 le 18/08/2025 à 10:05
Okkkk a écrit le 18/08/2025 à 09h40

Mais vous êtes tous ravagés avec vos hypothèses en carton. Moi je propose une diversion pour réaliser un braquage. Sa se passe comme sa aux Bahamas j’y ai vécu 37ans je sais de quoi je parle.

A part les Bahamas,l'orthographe ,vous ne connaissez pas ?

Signaler Répondre
avatar
Cyrano le 18/08/2025 à 09:57
Chris696969 a écrit le 18/08/2025 à 08h59

Un appartement qui explose de cette façon là en plein milieu de la nuit et en dehors de tout incendie de l'immeuble... J'avoue que cela m'interroge quand même.

Je vois bien une hypothèse (qui n'est bien entendu qu'une hypothèse à ce stade) : un membre d'un réseau confectionnant une bombe artisanale et qui se fait exploser avec...

L'enquête nous apportera plus d'éléments à ce sujet.

Eh bien continuez à vous interroger mais sachez juste qu'une accumulation de gaz dans un espace clos peut provoquer une explosion si une source d’allumage intervient (étincelle, flamme, etc…). L’explosion peut être brève et ne pas déclencher de feu si le gaz est rapidement dispersé.

Signaler Répondre
avatar
Looool le 18/08/2025 à 09:45
Catalan a écrit le 18/08/2025 à 09h12

ou bien un règlement de compte dissimulé avec une explosion .Méthode , très pratiquée en Equateur ou j ai vécu. Nous avons simplement 10 ans de retard.

Ah bah ouai c’est bien connu les narcos sud américains cherchent à dissimuler les règlements de compte…. Y pendent des gens a des ponts ms cherche à dissimuler des règlements de compte lool. Vous aimez croire que vous vivez dans un pays ultra dangereux sa doit donner un peu de piment à votre vie moisie.

Signaler Répondre
avatar
Okkkk le 18/08/2025 à 09:40
Catalan a écrit le 18/08/2025 à 09h12

ou bien un règlement de compte dissimulé avec une explosion .Méthode , très pratiquée en Equateur ou j ai vécu. Nous avons simplement 10 ans de retard.

Mais vous êtes tous ravagés avec vos hypothèses en carton. Moi je propose une diversion pour réaliser un braquage. Sa se passe comme sa aux Bahamas j’y ai vécu 37ans je sais de quoi je parle.

Signaler Répondre
avatar
Loool le 18/08/2025 à 09:22
Chris696969 a écrit le 18/08/2025 à 08h59

Un appartement qui explose de cette façon là en plein milieu de la nuit et en dehors de tout incendie de l'immeuble... J'avoue que cela m'interroge quand même.

Je vois bien une hypothèse (qui n'est bien entendu qu'une hypothèse à ce stade) : un membre d'un réseau confectionnant une bombe artisanale et qui se fait exploser avec...

L'enquête nous apportera plus d'éléments à ce sujet.

C’est une bouteille de gaz. Sinon bien vu pour l’enquête Sherlock

Signaler Répondre
avatar
le Zorze le 18/08/2025 à 09:18

bon ça ce consume de l intérieur !!! ça met du temps mais on prend patience !!!

Signaler Répondre
avatar
Et vous le 18/08/2025 à 09:17
Chris696969 a écrit le 18/08/2025 à 08h59

Un appartement qui explose de cette façon là en plein milieu de la nuit et en dehors de tout incendie de l'immeuble... J'avoue que cela m'interroge quand même.

Je vois bien une hypothèse (qui n'est bien entendu qu'une hypothèse à ce stade) : un membre d'un réseau confectionnant une bombe artisanale et qui se fait exploser avec...

L'enquête nous apportera plus d'éléments à ce sujet.

Est-ce que vous vous êtes déjà interrogé sur votre quotient intellectuel ?
J'ai une hypothèse....

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 18/08/2025 à 09:16
Chris696969 a écrit le 18/08/2025 à 08h59

Un appartement qui explose de cette façon là en plein milieu de la nuit et en dehors de tout incendie de l'immeuble... J'avoue que cela m'interroge quand même.

Je vois bien une hypothèse (qui n'est bien entendu qu'une hypothèse à ce stade) : un membre d'un réseau confectionnant une bombe artisanale et qui se fait exploser avec...

L'enquête nous apportera plus d'éléments à ce sujet.

Il y a eu un autre incendie jeudi à Vénissieux dans un appartement squatté, où ils ont retrouvé plusieurs bouteilles de gaz.
J'y ai fortement pensé aussi à cette hypothèse...

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 18/08/2025 à 09:12
Chris696969 a écrit le 18/08/2025 à 08h59

Un appartement qui explose de cette façon là en plein milieu de la nuit et en dehors de tout incendie de l'immeuble... J'avoue que cela m'interroge quand même.

Je vois bien une hypothèse (qui n'est bien entendu qu'une hypothèse à ce stade) : un membre d'un réseau confectionnant une bombe artisanale et qui se fait exploser avec...

L'enquête nous apportera plus d'éléments à ce sujet.

ou bien un règlement de compte dissimulé avec une explosion .Méthode , très pratiquée en Equateur ou j ai vécu. Nous avons simplement 10 ans de retard.

Signaler Répondre
avatar
Et vous le 18/08/2025 à 09:10
kool a écrit le 18/08/2025 à 08h54

Et il n'y a pas que les véhicules qui brûlent dans cette ville apaisée .

Avec ce raisonnement si bête, vous pensez apporter une valeur ajoutée à vos proches qui vous entourent.
C'est avec des pensées si basses que vous avez, ou allez oriententer vos enfants pour un monde avec des valeurs...
Il y une action qui ne ment pas, c'est de se regarder droit dans les yeux face à son miroir, et attendre avec courage ce que le reflet vous renvoi... Pauvre vous...

Signaler Répondre
avatar
Triporteur le 18/08/2025 à 09:07
Chris696969 a écrit le 18/08/2025 à 08h59

Un appartement qui explose de cette façon là en plein milieu de la nuit et en dehors de tout incendie de l'immeuble... J'avoue que cela m'interroge quand même.

Je vois bien une hypothèse (qui n'est bien entendu qu'une hypothèse à ce stade) : un membre d'un réseau confectionnant une bombe artisanale et qui se fait exploser avec...

L'enquête nous apportera plus d'éléments à ce sujet.

Faut arrêter les insinuations douteuses voir racistes, honteux vis a vis des victimes... C est une bonbonne de gaz selon la police

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 18/08/2025 à 08:59

Un appartement qui explose de cette façon là en plein milieu de la nuit et en dehors de tout incendie de l'immeuble... J'avoue que cela m'interroge quand même.

Je vois bien une hypothèse (qui n'est bien entendu qu'une hypothèse à ce stade) : un membre d'un réseau confectionnant une bombe artisanale et qui se fait exploser avec...

L'enquête nous apportera plus d'éléments à ce sujet.

Signaler Répondre
avatar
kool le 18/08/2025 à 08:54

Et il n'y a pas que les véhicules qui brûlent dans cette ville apaisée .

Signaler Répondre
avatar
Et vous le 18/08/2025 à 08:45
En Amérique a écrit le 18/08/2025 à 07h54

En Amérique une commune commune Venissieux serait sous la loi martiale.

Dans certaines régions du monde, vous seriez enfermé à vie pour votre manque de respect, manque d'empathie face à ce drame, ou pire encore... Avec un cerveau si Basic...
😔😞🕯️

Signaler Répondre
avatar
un peu de respect le 18/08/2025 à 08:39
En Amérique a écrit le 18/08/2025 à 07h54

En Amérique une commune commune Venissieux serait sous la loi martiale.

allez vivre aux usa vous allez regarder la France au bout de 6 mois

Signaler Répondre
avatar
En Amérique le 18/08/2025 à 07:54

En Amérique une commune commune Venissieux serait sous la loi martiale.

Signaler Répondre
avatar
condoléances a la famille le 18/08/2025 à 07:44

triste accident condoléances a la famille

Signaler Répondre
avatar
pasquoil le 18/08/2025 à 07:40

😢🙏

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.