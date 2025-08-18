Explosion et incendie mortels à Vénissieux : la moitié des habitants de l'immeuble doivent être relogés

Mise à jour à 11h : La préfecture du Rhône a fait un point à 11h sur la situation à Vénissieux. Si cela "devra être confirmé par l'enquête", elle a soutenu que "l'explosion serait due au gaz".
La victime était un homme âgé d'environ 70 ans. Ce sont 18 personnes qui ont été pris en charge en urgence relative après avoir été incommodées par les fumées, et 9 personnes ont été hospitalisées pour des vérifications.
Environ 150 riverains ont été évacués et regroupés dans un centre communal Maison de l'Enfance.
La moitié des occupants de l'immeuble vont pouvoir retrouver leur logement dans la journée une fois les vérifications pour s'assurer de la solidité de l'édifice effectués. La mairie de Vénissieux pilote une opération de relogement pour le reste des résidents.
Article initial : Une violente explosion s'est produite dans un appartement situé au n°9, aux alentours de 3h30 du matin, projetant de nombreux débris dans la rue.
Les pompiers sont intervenus pour venir à bout des flammes.
On déplore au moins un mort et une quinzaine de blessés. Les riverains pris en charge par les secours l'ont été essentiellement après des inhalations de fumées.
La personne décédée était l'occupant du logement soufflé, son corps calciné a été découvert lorsque les soldats du feu sont entrés dans son appartement ravagé. Selon les premiers témoignages, l'homme s'était installé récemment aux Minguettes.
Les pompiers sont toujours sur place ce lundi matin, notamment pour analyser la structure de la façade. Une opération de nettoyage de la chaussée a également été initiée.
L'origine de l'explosion est encore inconnue, une enquête a été ouverte afin d'éclaircir les circonstance du drame. Il semblerait qu'il s'agisse de l'explosion d'une bonbonne de gaz.
Archi-faux, la loi du 10 juillet 1965 permet de posséder une bouteille de gaz en appartement, la copropriété ne peut pas s'opposer à cette loi.
Non, monsieur, la loi du 10 juillet 1965 qui est toujours en vigueur et consultable sur le site de Legifrance stipule bien que l'on a le droit d'avoir une bouteille de gaz chez soi.
Ce qui est interdit :
- d'en posséder une autre en stock, juste une en service ;
- effectivement la bouteille de gaz est interdite en immeuble de grande hauteur, ce qui n'est pas le cas ici.
Sûrement un incendie qui a du se terminer en explosion du fait de la présence de la bouteille de gaz stockée et robinet fermé ce qui a empêche la pression a l'interieur de la bouteille de gaz s'évacuer lors de l'incendie...Non il n'est pas interdit d'avoir une bonbonne de gaz chez-soi à condition de résider dans un immeuble qui ne dépasse pas les 5 étages ceci pour une question d'auteur limite d'échelle des pompiers.
Confirmation des forces de l'ordre et des sapeurs pompiers :l'explosion est dû à une bonbonne de gaz ,stockée dans un appartement,et qui,je le rappelle c'est fortement interdit .Hélas,certains passent outre ,et voilà le résultat .
Eh bien continuez à vous interroger mais sachez juste qu'une accumulation de gaz dans un espace clos peut provoquer une explosion si une source d'allumage intervient (étincelle, flamme, etc…). L'explosion peut être brève et ne pas déclencher de feu si le gaz est rapidement dispersé.
