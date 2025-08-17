Près de Lyon : un homme agresse son frère et son père, les policiers interviennent difficilement

Durant l'après-midi, leur aide a été sollicitée car un jeune homme venait d'agresser son frère et s'en prenait à la voiture de son père avec un cutter. Suivi pour des problèmes psychiatriques, il était devenu incontrôlable.

Les fonctionnaires ont donc fait usage de gaz lacrymogène pour pouvoir maîtriser l'individu.

Le jeune Rillard a été placé en garde à vue, une expertise psychiatrique devrait être réalisée.