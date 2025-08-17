Faits Divers

Près de Lyon : un homme agresse son frère et son père, les policiers interviennent difficilement

Intervention compliquée pour les policiers ce samedi à Rillieux-la-Pape.

Durant l'après-midi, leur aide a été sollicitée car un jeune homme venait d'agresser son frère et s'en prenait à la voiture de son père avec un cutter. Suivi pour des problèmes psychiatriques, il était devenu incontrôlable.

Les fonctionnaires ont donc fait usage de gaz lacrymogène pour pouvoir maîtriser l'individu.

Le jeune Rillard a été placé en garde à vue, une expertise psychiatrique devrait être réalisée.

Rillieux-la-Pape

5 commentaires
avatar
121212121212 le 17/08/2025 à 20:53

La chaleur...

Signaler Répondre
avatar
allez le 17/08/2025 à 20:42

Une bonne douche froide !

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 17/08/2025 à 20:37

A force d'inhaler du proto mélangé avec de l'alcool ils deviennent tous fou-dangereux...

Signaler Répondre
avatar
eurpbo le 17/08/2025 à 20:23

et oui psy … comme d’habitude

Signaler Répondre
avatar
Joe le barratin le 17/08/2025 à 19:53

Ras le cul des oufs! Une épidémie dans cette ville carrément pourrie.

Signaler Répondre

