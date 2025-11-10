Incendie dans un immeuble à cause du tournage d'un clip de rap : le ministre du Logement attendu à Rillieux-la-Pape

Plutôt que le ministre de l'Intérieur, c'est celui de la Ville et du Logement, Vincent Jeanbrun, qui se déplacera à Rillieux ce lundi après-midi.

Il doit échanger avec la préfète du Rhône Fabienne Buccio et le maire de la commune Alexandre Vincendet, puis ira sur le lieu de l'incendie survenu lors du tournage d'un clip de rap qui a dégénéré avec des tirs de mortiers d'artifice.

Le ministre concluera son déplacement rilliard avec la rencontre avec les sinistrés relogés dans un centre d'accueil de la ville.