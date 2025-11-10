Politique

Incendie dans un immeuble à cause du tournage d'un clip de rap : le ministre du Logement attendu à Rillieux-la-Pape

Incendie dans un immeuble à cause du tournage d'un clip de rap : le ministre du Logement attendu à Rillieux-la-Pape
Incendie dans un immeuble à cause du tournage d'un clip de rap : le ministre du Logement attendu à Rillieux-la-Pape - DR

Après l'incendie qui a ravagé cinq appartements, sans faire de victimes, ce samedi à Rillieux-la-Pape, un membre du gouvernement va se rendre sur place.

Plutôt que le ministre de l'Intérieur, c'est celui de la Ville et du Logement, Vincent Jeanbrun, qui se déplacera à Rillieux ce lundi après-midi.

Il doit échanger avec la préfète du Rhône Fabienne Buccio et le maire de la commune Alexandre Vincendet, puis ira sur le lieu de l'incendie survenu lors du tournage d'un clip de rap qui a dégénéré avec des tirs de mortiers d'artifice.

Le ministre concluera son déplacement rilliard avec la rencontre avec les sinistrés relogés dans un centre d'accueil de la ville.

Tags :

Rillieux-la-Pape

13 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
ah la flèche le 10/11/2025 à 14:38
Anti beta a écrit le 10/11/2025 à 14h23

Il a condamné

C'est normal, c'est là ou vivent ses électeurs! Réfléchis un peu!!!!!

Signaler Répondre
avatar
La fermeté suffirait, juste la fermeté... le 10/11/2025 à 14:30

Cela suffirait pour rétablir la tranquillité de vie des habitants de ces quartiers.

Celui qu'on attrape, 30 ans de prison, terminé de rire, et terminé de vouloir tenter de récidiver pour ses petits camarades.

Mais les politiques qui se sont succédés depuis 40 ans préfèrent les délinquants aux citoyens qui se font attaquer par ces délinquants...

Signaler Répondre
avatar
Jay le 10/11/2025 à 14:27

Déplacement inutile, qu’il agisse depuis son bureau en prenant de vraies decisions

Signaler Répondre
avatar
Anti beta le 10/11/2025 à 14:23
Anti LFI a écrit le 10/11/2025 à 13h22

On attend toujours la réaction de Lahmar.....son silence est assourdissant et en dit long.

Il a condamné

Signaler Répondre
avatar
blablablablablablabla le 10/11/2025 à 14:07
Catalan a écrit le 10/11/2025 à 13h46

sans oublier la justice ira jusqu'au bout et ma main ne tremblera pas.

Oups, un oubli 🤣🤣🤣

Signaler Répondre
avatar
What else? le 10/11/2025 à 14:01
blablablablablabla a écrit le 10/11/2025 à 13h41

Bon allez, en exclusivité je vous dévoile le discours habituel
" Les auteurs seront lourdement sanctionnés "
" Plus jamais ça "
" La république gagnera toujours "
" Pas de stigmatisation "
quoi d'autres?

Tu as oublié "il faut faire barrage au RN".

Signaler Répondre
avatar
hidalgo y est dejà allee avant le 10/11/2025 à 13:58
Ex Précisions a écrit le 10/11/2025 à 13h52

Houlala un LR qui va découvrir le petit peuple, il va lui falloir une semaine de déplacement à Tahiti pour s'en remettre en prétextant regarder la conformité des bungalows sur pilotis ;-)

à tahiti

Signaler Répondre
avatar
Rlb le 10/11/2025 à 13:58

Est ce qu'il va faire un don ?

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 10/11/2025 à 13:52

Houlala un LR qui va découvrir le petit peuple, il va lui falloir une semaine de déplacement à Tahiti pour s'en remettre en prétextant regarder la conformité des bungalows sur pilotis ;-)

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 10/11/2025 à 13:46
blablablablablabla a écrit le 10/11/2025 à 13h41

Bon allez, en exclusivité je vous dévoile le discours habituel
" Les auteurs seront lourdement sanctionnés "
" Plus jamais ça "
" La république gagnera toujours "
" Pas de stigmatisation "
quoi d'autres?

sans oublier la justice ira jusqu'au bout et ma main ne tremblera pas.

Signaler Répondre
avatar
blablablablablabla le 10/11/2025 à 13:41

Bon allez, en exclusivité je vous dévoile le discours habituel
" Les auteurs seront lourdement sanctionnés "
" Plus jamais ça "
" La république gagnera toujours "
" Pas de stigmatisation "
quoi d'autres?

Signaler Répondre
avatar
Raleuse le 10/11/2025 à 13:22

Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Et sans doute pas de demande pour le tourner. Ils ont fait une énorme faute, ce sont les organisateurs qui paient et pas la ville, la métropole ni l'Etat . Ils assument leur connerie.

Signaler Répondre
avatar
Anti LFI le 10/11/2025 à 13:22

On attend toujours la réaction de Lahmar.....son silence est assourdissant et en dit long.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.