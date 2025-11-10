Incendie dans un immeuble à cause du tournage d'un clip de rap : le ministre du Logement attendu à Rillieux-la-Pape

Plutôt que le ministre de l'Intérieur, c'est celui de la Ville et du Logement, Vincent Jeanbrun, qui se déplacera à Rillieux ce lundi après-midi.
Il doit échanger avec la préfète du Rhône Fabienne Buccio et le maire de la commune Alexandre Vincendet, puis ira sur le lieu de l'incendie survenu lors du tournage d'un clip de rap qui a dégénéré avec des tirs de mortiers d'artifice.
Le ministre concluera son déplacement rilliard avec la rencontre avec les sinistrés relogés dans un centre d'accueil de la ville.
C'est normal, c'est là ou vivent ses électeurs! Réfléchis un peu!!!!!Signaler Répondre
Cela suffirait pour rétablir la tranquillité de vie des habitants de ces quartiers.Signaler Répondre
Celui qu'on attrape, 30 ans de prison, terminé de rire, et terminé de vouloir tenter de récidiver pour ses petits camarades.
Mais les politiques qui se sont succédés depuis 40 ans préfèrent les délinquants aux citoyens qui se font attaquer par ces délinquants...
Déplacement inutile, qu’il agisse depuis son bureau en prenant de vraies decisionsSignaler Répondre
Il a condamnéSignaler Répondre
Oups, un oubli 🤣🤣🤣Signaler Répondre
Tu as oublié "il faut faire barrage au RN".Signaler Répondre
à tahitiSignaler Répondre
Est ce qu'il va faire un don ?Signaler Répondre
Houlala un LR qui va découvrir le petit peuple, il va lui falloir une semaine de déplacement à Tahiti pour s'en remettre en prétextant regarder la conformité des bungalows sur pilotis ;-)Signaler Répondre
sans oublier la justice ira jusqu'au bout et ma main ne tremblera pas.Signaler Répondre
Bon allez, en exclusivité je vous dévoile le discours habituelSignaler Répondre
" Les auteurs seront lourdement sanctionnés "
" Plus jamais ça "
" La république gagnera toujours "
" Pas de stigmatisation "
quoi d'autres?
Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Et sans doute pas de demande pour le tourner. Ils ont fait une énorme faute, ce sont les organisateurs qui paient et pas la ville, la métropole ni l'Etat . Ils assument leur connerie.Signaler Répondre
On attend toujours la réaction de Lahmar.....son silence est assourdissant et en dit long.Signaler Répondre