Les pompiers ont été fortement sollicités dans la nuit de samedi à dimanche à Rillieux-la-Pape, où deux incendies distincts ont touché des immeubles situés à quelques centaines de mètres l’un de l’autre. Les deux interventions se sont enchaînées à quelques minutes d’intervalle, entraînant l’évacuation temporaire de plusieurs familles.

Le premier sinistre a éclaté au 1 square Koening, dans la Ville nouvelle. Le feu a démarré sur deux compteurs électriques installés dans les parties communes de l’immeuble, l’un au rez-de-chaussée, l’autre au premier étage. Les deux foyers auraient pris dans des gaines différentes. Les occupants ont pu rejoindre leurs appartements après l’extinction du feu.

Une dizaine de minutes plus tard, vers 2h10, une deuxième alerte a mobilisé les secours au 5 rue Jacques-Prévert. Cette fois, les flammes sont parties de déchets entreposés devant l’entrée d’un autre immeuble. Les fumées se sont diffusées dans la cage d’escalier, nécessitant une évacuation. La façade a été partiellement touchée. Selon le Progrès, un homme cagoulé aurait mis le feu à des poubelles et des palettes disposées devant l’entrée.

Tous les habitants concernés ont pu regagner leur logement dans la journée de dimanche.

Ces deux départs de feu soulèvent ainsi des interrogations, survenant dans un contexte tendu : il y a deux semaines, un autre incendie avait éclaté dans le même secteur après l’utilisation d’un mortier d’artifice lors du tournage d’un clip.