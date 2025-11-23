Faits Divers

Rillieux-la-Pape : deux incendies nocturnes à quelques minutes d’intervalle, la piste criminelle étudiée

Photo d'illustration - LyonMag

L’un d’eux aurait été déclenché par un individu cagoulé.

Les pompiers ont été fortement sollicités dans la nuit de samedi à dimanche à Rillieux-la-Pape, où deux incendies distincts ont touché des immeubles situés à quelques centaines de mètres l’un de l’autre. Les deux interventions se sont enchaînées à quelques minutes d’intervalle, entraînant l’évacuation temporaire de plusieurs familles.

Le premier sinistre a éclaté au 1 square Koening, dans la Ville nouvelle. Le feu a démarré sur deux compteurs électriques installés dans les parties communes de l’immeuble, l’un au rez-de-chaussée, l’autre au premier étage. Les deux foyers auraient pris dans des gaines différentes. Les occupants ont pu rejoindre leurs appartements après l’extinction du feu.

Une dizaine de minutes plus tard, vers 2h10, une deuxième alerte a mobilisé les secours au 5 rue Jacques-Prévert. Cette fois, les flammes sont parties de déchets entreposés devant l’entrée d’un autre immeuble. Les fumées se sont diffusées dans la cage d’escalier, nécessitant une évacuation. La façade a été partiellement touchée. Selon le Progrès, un homme cagoulé aurait mis le feu à des poubelles et des palettes disposées devant l’entrée. 

Tous les habitants concernés ont pu regagner leur logement dans la journée de dimanche.

Ces deux départs de feu soulèvent ainsi des interrogations, survenant dans un contexte tendu : il y a deux semaines, un autre incendie avait éclaté dans le même secteur après l’utilisation d’un mortier d’artifice lors du tournage d’un clip.

incendie

avatar
bla bla bla le 23/11/2025 à 19:12

c'est le réchauffement climatique ; bien sur

Signaler Répondre
avatar
Amen le 23/11/2025 à 18:18

Comment peut on allumer un incendie en pleine nuit au bas d'un immeuble , sachant qu'il est habité ?
C'est inimaginable et pourtant , ça arrive !

Signaler Répondre
avatar
La musique oui la musique … le 23/11/2025 à 17:18

En cagoule, c’était probablement pour un clip non déclaré dont le leader n’est pas responsable.

Signaler Répondre
avatar
DMPP le 23/11/2025 à 17:06

Plus que le pape à la pape ne peut en bênir des conneries,lourdes,les lourdes.....

Signaler Répondre
avatar
Je n’y crois pas le 23/11/2025 à 17:02

" La piste criminelle étudiée " , en êtes vous sûrs ? Ne serait-ce pas plutôt de la faute de la canicule et de la sécheresse ?

Signaler Répondre
avatar
johnny le 23/11/2025 à 16:28

Y ont que ça a faire la nuit les gens foutre le feu

Signaler Répondre
avatar
Jacques1 le 23/11/2025 à 16:20
maire a écrit le 23/11/2025 à 14h58

mais que fait l’illustrissime macroniste Vincendet?

Mais que voulez-vous qu'il fasse. Le problème n'est pas le maire mais la racaille. On ne peut pas mettre un policier devant chaque immeuble.

Signaler Répondre
avatar
Racailles de m... le 23/11/2025 à 15:13

Elles sont partout...

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 23/11/2025 à 15:08

Ça devient compliqué, on parlait des 3V il faut maintenant parler des 3V+R ;-)

Signaler Répondre
avatar
maire le 23/11/2025 à 14:58

mais que fait l’illustrissime macroniste Vincendet?

Signaler Répondre
avatar
Bizarre quand même ! le 23/11/2025 à 14:37

Ils y en a qu’ils veulent déménager rapidement, sa donne des idées ! Avec ce qu’il c’est passer la semaine dernière et le relogement des familles ! Une hypothèse que je pense 🤔 plausible !

Signaler Répondre
avatar
Terroristes le 23/11/2025 à 14:29

Rillieux-la-Pape : deux incendies criminelle
C'est un euphémisme !!

Signaler Répondre
avatar
la fête le 23/11/2025 à 14:28

Un feu de joie peut être simplement, sans pensées criminelles. Juste pour faire beau et pour se réchauffer

Signaler Répondre
avatar
1789 le 23/11/2025 à 14:12

Le mas du taureau s'est déplacé.

Signaler Répondre

