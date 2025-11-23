Les pompiers ont été fortement sollicités dans la nuit de samedi à dimanche à Rillieux-la-Pape, où deux incendies distincts ont touché des immeubles situés à quelques centaines de mètres l’un de l’autre. Les deux interventions se sont enchaînées à quelques minutes d’intervalle, entraînant l’évacuation temporaire de plusieurs familles.
Le premier sinistre a éclaté au 1 square Koening, dans la Ville nouvelle. Le feu a démarré sur deux compteurs électriques installés dans les parties communes de l’immeuble, l’un au rez-de-chaussée, l’autre au premier étage. Les deux foyers auraient pris dans des gaines différentes. Les occupants ont pu rejoindre leurs appartements après l’extinction du feu.
Une dizaine de minutes plus tard, vers 2h10, une deuxième alerte a mobilisé les secours au 5 rue Jacques-Prévert. Cette fois, les flammes sont parties de déchets entreposés devant l’entrée d’un autre immeuble. Les fumées se sont diffusées dans la cage d’escalier, nécessitant une évacuation. La façade a été partiellement touchée. Selon le Progrès, un homme cagoulé aurait mis le feu à des poubelles et des palettes disposées devant l’entrée.
Tous les habitants concernés ont pu regagner leur logement dans la journée de dimanche.
Ces deux départs de feu soulèvent ainsi des interrogations, survenant dans un contexte tendu : il y a deux semaines, un autre incendie avait éclaté dans le même secteur après l’utilisation d’un mortier d’artifice lors du tournage d’un clip.
c'est le réchauffement climatique ; bien sur
Comment peut on allumer un incendie en pleine nuit au bas d'un immeuble , sachant qu'il est habité ?
C'est inimaginable et pourtant , ça arrive !
En cagoule, c'était probablement pour un clip non déclaré dont le leader n'est pas responsable.
Plus que le pape à la pape ne peut en bênir des conneries,lourdes,les lourdes.....
" La piste criminelle étudiée " , en êtes vous sûrs ? Ne serait-ce pas plutôt de la faute de la canicule et de la sécheresse ?
Y ont que ça a faire la nuit les gens foutre le feu
Mais que voulez-vous qu'il fasse. Le problème n'est pas le maire mais la racaille. On ne peut pas mettre un policier devant chaque immeuble.
Elles sont partout...
Ça devient compliqué, on parlait des 3V il faut maintenant parler des 3V+R ;-)
mais que fait l'illustrissime macroniste Vincendet?
Ils y en a qu'ils veulent déménager rapidement, sa donne des idées ! Avec ce qu'il c'est passer la semaine dernière et le relogement des familles ! Une hypothèse que je pense 🤔 plausible !
Rillieux-la-Pape : deux incendies criminelle
C'est un euphémisme !!
Un feu de joie peut être simplement, sans pensées criminelles. Juste pour faire beau et pour se réchauffer
Le mas du taureau s'est déplacé.