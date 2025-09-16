Risque incendie : un constat alarmant dans les entrepôts d’Auvergne-Rhône-Alpes après une opération coup de poing de la préfecture

Chaque année, les inspecteurs de l’environnement mènent une opération ciblée sur un risque industriel. En 2025, à la demande de Fabienne Buccio, préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète du Rhône, l’accent a été mis sur la maîtrise du risque d’incendie dans les entrepôts.

"L’objectif était de mieux prévenir le risque incendie et de préparer les industriels à y faire face, avant toute gestion de crise," précise la préfecture. Les chiffres rappellent l’ampleur de l’enjeu : "Les incendies représentent la majorité des accidents industriels constatés ces dernières années, et plus de la moitié en 2024 (72 incendies sur un total de 132 évènements dans notre région)."

Au total, 279 établissements industriels ont été contrôlés, issus de secteurs variés : logistique, transport, agroalimentaire, emballage, santé, plasturgie ou encore fabrications diverses. Les contrôles ont porté sur la situation administrative, l’inventaire des matières stockées, les plans de défense incendie, les systèmes de rétention des eaux d’extinction et la réalisation d’études de flux thermiques.

Le constat est alarmant : "Des non-conformités réglementaires ont été relevées dans 80 % des sites inspectés. Cela confirme la pertinence de cette opération de contrôle", précisent les Services de l'État. Pour 16 sites industriels, soit 6 % des établissements, des arrêtés préfectoraux de mise en demeure ont été pris.

La préfecture précise que les rapports sont publics sur le site Georisques et que cette campagne représente "environ 10 % des inspections menées à l’échelle d’une année sur la région." L’inspection des installations classées poursuivra ses contrôles sur la thématique du risque incendie, y compris sur des sites soumis à simple déclaration préfectorale.