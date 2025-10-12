Lyon : 160 antécédents judiciaires pour le suspect de l’incendie du restaurant CasaBea

Le sinistre s’est produit peu avant 2 heures du matin, rue de la Monnaie, dans le 2e arrondissement de Lyon. Le feu, allumé au niveau de la bâche de protection dans laquelle le mobilier était remisé, a détruit 60 chaises, 30 tables et un store. Les dégâts sont estimés entre 30 000 et 40 000 euros, précise le progrès.

Selon les premiers éléments, le suspect aurait été aperçu sur les images de vidéoprotection de la Ville. Des habitants du quartier l’ont de nouveau vu dans l’après-midi de jeudi, ce qui a permis aux policiers de la division ouest de procéder à son interpellation. Il portait la même veste que lors du départ de feu.

Lors de son arrestation, l’homme était en possession d’un couteau de cuisine et d’un cutter, alors qu’il fait l’objet d’une interdiction de port d’arme. En garde à vue, il a reconnu les faits, mais a expliqué ne pas se souvenir des événements, évoquant une forte consommation d’alcool, de cocaïne et de médicaments. Il a justifié le port d’armes par une volonté de se défendre en cas de problème.

Âgé de 56 ans et sans domicile fixe, le mis en cause est extrêmement connu des services de police. Il cumule pas moins de 160 antécédents judiciaires, pour diverses infractions. Il devait être présenté ce samedi au parquet de Lyon en vue d’un jugement en comparution à délai différé, après la réalisation d’une expertise psychiatrique.