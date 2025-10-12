Faits Divers

Lyon : 160 antécédents judiciaires pour le suspect de l’incendie du restaurant CasaBea

L’homme interpellé jeudi soir près du restaurant CasaBea, dont la terrasse a brûlé dans la nuit de mercredi à jeudi, est un sans-abri de 56 ans au profil particulièrement chargé.

Le sinistre s’est produit peu avant 2 heures du matin, rue de la Monnaie, dans le 2e arrondissement de Lyon. Le feu, allumé au niveau de la bâche de protection dans laquelle le mobilier était remisé, a détruit 60 chaises, 30 tables et un store. Les dégâts sont estimés entre 30 000 et 40 000 euros, précise le progrès. 

Selon les premiers éléments, le suspect aurait été aperçu sur les images de vidéoprotection de la Ville. Des habitants du quartier l’ont de nouveau vu dans l’après-midi de jeudi, ce qui a permis aux policiers de la division ouest de procéder à son interpellation. Il portait la même veste que lors du départ de feu.

Lors de son arrestation, l’homme était en possession d’un couteau de cuisine et d’un cutter, alors qu’il fait l’objet d’une interdiction de port d’arme. En garde à vue, il a reconnu les faits, mais a expliqué ne pas se souvenir des événements, évoquant une forte consommation d’alcool, de cocaïne et de médicaments. Il a justifié le port d’armes par une volonté de se défendre en cas de problème.

Âgé de 56 ans et sans domicile fixe, le mis en cause est extrêmement connu des services de police. Il cumule pas moins de 160 antécédents judiciaires, pour diverses infractions. Il devait être présenté ce samedi au parquet de Lyon en vue d’un jugement en comparution à délai différé, après la réalisation d’une expertise psychiatrique.

avatar
Ex Précisions le 12/10/2025 à 10:03
pas de doute a écrit le 12/10/2025 à 09h40

A désintoxiquer sans perdre de temps !

C'est trop tard à son âge c'est incurable.
En admettant qu'il ait commencé ses larcins à 16 ans ça fait une arrestation tous les 3 mois...

Signaler Répondre
avatar
pas de doute le 12/10/2025 à 09:40

A désintoxiquer sans perdre de temps !

Signaler Répondre
avatar
Moua le 12/10/2025 à 09:33
viandooor a écrit le 12/10/2025 à 09h06

Mais pour la justice gauchiste c'est lui la vraie victime....

Oui et d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi ol n' a pas encore de statue édifiée sur une place de Lyon ou au moins une rue a son nom !

Signaler Répondre
avatar
Rlb le 12/10/2025 à 09:33

La psychiatrie comme excuse. Justice de M..

Signaler Répondre
avatar
De la flute le 12/10/2025 à 09:32

"60 chaises, 30 tables et un store. Les dégâts sont estimés entre 30 000 et 40 000 euros"
Ca me choque plus que le SDF avec ses 160 antécédents

Signaler Répondre
avatar
Retour sur Terre le 12/10/2025 à 09:22

La France...

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 12/10/2025 à 09:14

160 condamnations et évidemment toujours dehors. 2 conclusions, a ce niveau de condamnations les juges sont entièrement responsables et ce genre de faits ne peut que faire monter l extrême droite .

Signaler Répondre
avatar
question du jour le 12/10/2025 à 09:12

que fait il encore en liberté ?

Signaler Répondre
avatar
Amusé le 12/10/2025 à 09:10

C'est certain qu'à passer 160 fois devant les flics et la "justice", ceux-là peuvent finir par manquer de moyens, mais bizarrement, cela ne questionne aucun politique...Ont-ils si mauvaise conscience ?...

Signaler Répondre
avatar
viandooor le 12/10/2025 à 09:06

Mais pour la justice gauchiste c'est lui la vraie victime....

Signaler Répondre
avatar
French connection le 12/10/2025 à 08:48

Et oui, quoi faire d'une epave pareille, faut bien qu'il vive dixit Robert

Signaler Répondre
avatar
Castor le 12/10/2025 à 08:45

il faut lui signifier un rappel à la loi !

Signaler Répondre
avatar
Sousou69 le 12/10/2025 à 08:33

Jean François son nom on entend plus personne sur Lyon mag bizarrement

Signaler Répondre
avatar
Moon88 le 12/10/2025 à 08:27

160 antécédents et toujours dehors, elle est pas belle la France ? Dans un vrai pays digne de ce nom il serait au trou pour 20 a 30 ans pour l'ensemble de son oeuvre.

Signaler Répondre
avatar
J6 le 12/10/2025 à 08:24

On dit merci badinter

Signaler Répondre
avatar
SDF qui a de quoi se payer de la cocaïne ! le 12/10/2025 à 08:23

Ça rapporte de faire la manche visiblement ...

Signaler Répondre

