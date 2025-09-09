Vénissieux : une résidence sénior visée par un incendie aux allures de représailles 

Nouvel épisode de tension sur le boulevard Ambroise-Croizat, à Vénissieux. Le 8 septembre, en début de soirée, un groupe de jeunes s’en est pris à une résidence sénior, provoquant "un incendie volontaire" selon les habitants dans le local poubelle situé au rez-de-chaussée.

Les assaillants auraient coincé un caddie contre la porte pour empêcher toute tentative d’extinction. L’immeuble, qui compte des appartements à proximité immédiate du local, a nécessité l’intervention rapide des pompiers.