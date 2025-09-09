Vénissieux : une résidence sénior visée par un incendie aux allures de représailles 

Nouvel épisode de tension sur le boulevard Ambroise-Croizat, à Vénissieux. Le 8 septembre, en début de soirée, un groupe de jeunes s’en est pris à une résidence sénior, provoquant "un incendie volontaire" selon les habitants dans le local poubelle situé au rez-de-chaussée.
Les assaillants auraient coincé un caddie contre la porte pour empêcher toute tentative d’extinction. L’immeuble, qui compte des appartements à proximité immédiate du local, a nécessité l’intervention rapide des pompiers.
Selon plusieurs résidents, cette attaque s’apparente à des représailles, après les nombreuses plaintes de ces derniers contre l’insécurité et la présence d’un point de deal à proximité. Depuis plus d’un an, les occupants dénoncent un climat de tension récurrent autour de la résidence, initialement présentée comme un havre de tranquillité pour les séniors par la mairie communiste.
Quelques jours avant les faits, le 3 septembre, la maire de Vénissieux Michèle Picard et le préfet délégué à la sécurité Antoine Guérin s’étaient déplacés dans le quartier Ambroise-Croizat. Cette visite faisait suite aux violences de l’été, sur fond de guerre de territoires entre trafiquants de drogue, afin de réaffirmer l’engagement des autorités. Ils avaient ainsi pu échanger et rassurer les habitants de cette résidence qui n’est pas épargnée.
Mais selon les riverains, les renforts policiers n’auraient duré que deux jours.
Les résidents affirment avoir multiplié les alertes auprès des autorités locales, de la préfecture et de Lyon Métropole Habitat. Une plainte devait être déposée dans la journée de mardi suite à l’incendie.
