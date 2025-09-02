Points de deal et insécurité : la maire PCF demande à Bruno Retailleau de "prendre réellement en compte" la situation de Vénissieux

Après une série de tirs d'intimidation sur le point de deal très prisé du boulevard Ambroise Croizat, ainsi que l'incendie du portail électrique installé pour empêcher les clients et les dealers de rentrer dans la propriété, la maire de Vénissieux espère attirer l'attention du ministre de l'Intérieur. "Je vous demande de prendre réellement en compte les problématiques d'insécurité du boulevard Ambroise Croizat par l'affectation de moyens humains de police pérennes et renforcés sur ce secteur", écrit l'édile communiste dans un courrier transmis ce lundi à Beauvau.

Selon Michèle Picard, ce secteur de Vénissieux mérite au moins le même dispositif que celui déployé au Tonkin à Villeurbanne, où la guerre des territoires sur fond de trafic de drogue a fait plusieurs morts ces dernières années. Le quartier villeurbannais avait bénéficié d'unités mobiles, puis d'une brigade spécialisée.

La maire de Vénissieux aimerait également "expérimenter des solutions innovantes", comme "la prise en charge des jeunes adolescents recrutés par les réseaux de trafic de drogue".

Selon elle, Bruno Retailleau est le seul à disposer des moyens nécessaires pour lutter contre le "sentiment d'abandon des habitants", "la peur pour leur propre sécurité" et "la colère et l'exaspération d'une situation qui se dégrade".