Points de deal et insécurité : la maire PCF demande à Bruno Retailleau de "prendre réellement en compte" la situation de Vénissieux

Après une série de tirs d'intimidation sur le point de deal très prisé du boulevard Ambroise Croizat, ainsi que l'incendie du portail électrique installé pour empêcher les clients et les dealers de rentrer dans la propriété, la maire de Vénissieux espère attirer l'attention du ministre de l'Intérieur. "Je vous demande de prendre réellement en compte les problématiques d'insécurité du boulevard Ambroise Croizat par l'affectation de moyens humains de police pérennes et renforcés sur ce secteur", écrit l'édile communiste dans un courrier transmis ce lundi à Beauvau.
Selon Michèle Picard, ce secteur de Vénissieux mérite au moins le même dispositif que celui déployé au Tonkin à Villeurbanne, où la guerre des territoires sur fond de trafic de drogue a fait plusieurs morts ces dernières années. Le quartier villeurbannais avait bénéficié d'unités mobiles, puis d'une brigade spécialisée.
La maire de Vénissieux aimerait également "expérimenter des solutions innovantes", comme "la prise en charge des jeunes adolescents recrutés par les réseaux de trafic de drogue".
Selon elle, Bruno Retailleau est le seul à disposer des moyens nécessaires pour lutter contre le "sentiment d'abandon des habitants", "la peur pour leur propre sécurité" et "la colère et l'exaspération d'une situation qui se dégrade".
Elle est pas mal celle-ci, que Retailleau l’a laisse dans sa m…… à un moment on assume sa politique non ?Signaler Répondre
Les communistes c'est comme les socialistes, ça veux une immigration a volonté, une retraite a 60 ans, augmenter les impôts 🤔🤔🤔Signaler Répondre
Ce n'est pas quand on a laissé la gangrène s'installer qu'il faut se reveiller. C'est déjà à vous de prendre des mesures Madame mais cela vous dérange, ça ne va pas dans le sens de votre électorat. Vous préférez que les autres le fasse pour critiquer et crier au racisme par la suite. Débrouillez vous avec votre misèreSignaler Répondre
Voilà la maire communiste qui appelle à l'aide le ministre de droite pour faire la police ! Comme quoi on aurait à y gagner en laissant les partis se partager le pouvoir chacun dans son rôle.Signaler Répondre
La logique c'est que la gauche ne gouverne pas, ne vote pas les lois, et n'a le pouvoir ni de refouler ni d'accepter qui que ce soit, n'a aucun pouvoir en fait.Signaler Répondre
La droite non plus en un certain sens.
Les responsables sont ceux qui commandent à l'Etat.. et eux se disent au centre.
Le clivage gauche/droite ne sert qu'a promener le bétail.
Une pyromane qui crie " Au feu " ; décidément tous ces politiques n'ont aucune vergogne .Signaler Répondre
Cette demande est un pur scandaleSignaler Répondre
30 ans de connivence avec les dealers
Et maintenant l’état responsable ?
Il faut absolument dégager ces guignols en 2026
De toute façon elle sera condamnée donc inéligible (tellement de casseroles)
Je suis mort de rire !!!!Signaler Répondre
C'est quand même marrant de voir que quand la gauche ne maitrise plus rien, la "Police ne tue plus" !!Signaler Répondre
Ils n'assument plus leur politique laxiste ?
« À force de laisser les situations gangrener, elles deviennent ingérables. Le laxisme d’hier, c’est le chaos d’aujourd’hui. »Signaler Répondre
Oui mais à Rillieux le maire (que je n'aime pas) se bouge et s'est toujours bougé contre la délinquance contrairement à elle.Signaler Répondre
Je n'ai pas l'habitude de commenter des photos, mais là vraiment, cette expression conquérante, volontaire, en dit long sur cette personne. Si le poste l'épuise, qu'elle le laisse.Signaler Répondre
madame la maire à soutenu avec d'autres parties la racaille maintenant ils viennent pleurer comme des banbinsSignaler Répondre
Oui, c'est dans le programme de LFISignaler Répondre
Régularisons tous les sans papiers, portes ouvertes...
D’un coté la gauche nous gave avec la police tue et de l’autre ils en demandent. Ils chérissent et vénèrent les excuses le laxisme, traitent de fachos ceux qui veulent des sanctions des le 1er acte et aujourd’hui ils viennent pleurnicher sur les conséquences de leurs dogmes.Signaler Répondre
les milices...?oui...Signaler Répondre
"Dieu se rit des hommes qui déplorent des effets dont ils continuent de chérir les causes."Signaler Répondre
Donc si je comprend bien la logique de gauche: acceptons et régularisation tout le monde et en cas de problèmes c'est a l'état de gérer c'est bien ca? Ont comprend mieux pour quoi de la m.....!Signaler Répondre
A force de soutenir la racaille à grand coup de manifs et de slogans disant que la police tue, vous venez maintenant pleurer devant l’ampleur des dégâts dont vous êtes responsables ?Signaler Répondre
Facile car évident. Ce qui semble difficile à comprendre pour certains, c'est ce qui suit là..Signaler Répondre
Le maintient de l'ordre dépend de l'Etat. C'est au président que revient la charge de faire respecter la loi dont il est garant.
Et c'est l'Assemblée qui vote les lois, lois que la justice, régalienne également, respecte.
Enfin, la lutte contre la délinquance et la criminalité est du ressort de la police nationale, qui à son tour dépend de l'Etat.
Bon, aux dernières legislatives le PC a fait moins de 3%, il ne compte que 12 sièges. L'Etat, le gouvernement, c'est aux mains des libéraux depuis des lustres maintenant.. les libéraux qui se disent au centre, voilà qui est "facile"..
Et puis le problème est le même dans les communes dont le maire porte une autre étiquette.. voyez Rillieux, tout va bien n'est-ce-pas.
Ah et.. 800kg de drogue stoppés en Isère, en provenance d'Espagne.. et qui commande à la douane ?
"prendre réellement en compte" est ce que cela veut dire faire passer la commune sous tutelle de l'état et mettre en examen la clique municipale pour inaction et mise en danger de la vie d'autrui ?Signaler Répondre
Il y aura à terme un 'bope' français.Signaler Répondre
Soyons juste et honnête , l'addiction n'a pas de bord politique définiSignaler Répondre
Les fumeurs et leurs mégots sont de droite et de gauche, pareil pour les drogues
Ils ont les moyens financiers , ce sont eux la source des problèmes
Des sanction financières et matérielles contre eux
qui a commencé le laisser faire et entretenu la vague migratoire et délinquanceSignaler Répondre
Vous avez insulté la France et l’Etat. Désormais, assumez seule et recrutez police municipale, milice citoyenne. Donnez de votre personne au lieu de toujours attendre des autresSignaler Répondre
La coco 6 mois avant les élections elle dit "c'est pas moi" les problèmes d'insécurité c'est le gouvernement. Facile...Signaler Répondre
4ème Vice-présidente de la Métropole de Lyon et Maire, ses revenus vont drastiquement chuter après les élections !
La police tue et elle veut mettre plus de policiers ?Signaler Répondre
J'en déduit qu'elle veut donc tuer ses concitoyens !!
J'adore les gens qui mettent le feu et qui après se plaignent que les pompiers ne viennent pas assez vite...Signaler Répondre
Et les parents de tous ces voyous qui , en majorité profitent de l'argent de la drogue pour bien vivre dans l'ombre , si on les punissait !Signaler Répondre
Comme dit précédemment , sans consommateur , plus de vendeur , mais vu l'indulgence et la gentillesse de la justice à l'égard de toutes ces racailles , je soupçonne que beaucoup de clients font partie de l'élite de la magistrature , ou même du gouvernement !
Je constate que les Maires de gauche et d'extrême considèrent que la lutte contre le narcotrafic est du ressort exclusif de l'Etat, tandis que les Maires de droite prévoient des polices municipales adaptées...Signaler Répondre
Le culot et l absence total de face des gens de gauche est fascinantSignaler Répondre
Curieux, elle demande l aide a l état et parallèlement elle donne a une salle polyvalente le nom d une militante FLN qui combattait la France. Elle marche a voile et a vapeur ou a l opportunisme.Signaler Répondre
Mais il faut que la municipalité PCF change son fusil d'épaule en matière de sécurité si elle ne veut pas être dégagée par LFI aux prochaines élections.Signaler Répondre
C'est surtout un plan d'ampleur national qu'il faut faire...Signaler Répondre
Et pénaliser fortement les consommateurs, car sans eux, pas de deal !
L'hopital qui se fout de la charitéSignaler Répondre
Mme la MaireSignaler Répondre
Des années que ces points de deal existent , et vous feignez de découvrir les problèmes
Si il a y des points de vente, c'est qu'il y a des consommateurs-acheteurs qui sont la racine du problème
Vous connaissez certainement dans votre entourage des consommateurs, que leur dites vous ? rien faut pas perdre un électeur
Quand ça va mal c'est la faute de l'état, on fait des logements sociaux qui amènent les cas profonds, et après on appelle au secours.Signaler Répondre