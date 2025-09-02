Politique

Points de deal et insécurité : la maire PCF demande à Bruno Retailleau de "prendre réellement en compte" la situation de Vénissieux

Absente cet été, Michèle Picard débute la rentrée par un courrier à Bruno Retailleau.

Après une série de tirs d'intimidation sur le point de deal très prisé du boulevard Ambroise Croizat, ainsi que l'incendie du portail électrique installé pour empêcher les clients et les dealers de rentrer dans la propriété, la maire de Vénissieux espère attirer l'attention du ministre de l'Intérieur. "Je vous demande de prendre réellement en compte les problématiques d'insécurité du boulevard Ambroise Croizat par l'affectation de moyens humains de police pérennes et renforcés sur ce secteur", écrit l'édile communiste dans un courrier transmis ce lundi à Beauvau.

Selon Michèle Picard, ce secteur de Vénissieux mérite au moins le même dispositif que celui déployé au Tonkin à Villeurbanne, où la guerre des territoires sur fond de trafic de drogue a fait plusieurs morts ces dernières années. Le quartier villeurbannais avait bénéficié d'unités mobiles, puis d'une brigade spécialisée.

La maire de Vénissieux aimerait également "expérimenter des solutions innovantes", comme "la prise en charge des jeunes adolescents recrutés par les réseaux de trafic de drogue".

Selon elle, Bruno Retailleau est le seul à disposer des moyens nécessaires pour lutter contre le "sentiment d'abandon des habitants", "la peur pour leur propre sécurité" et "la colère et l'exaspération d'une situation qui se dégrade".

31 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Jay le 02/09/2025 à 13:54

Elle est pas mal celle-ci, que Retailleau l'a laisse dans sa m…… à un moment on assume sa politique non ?

Signaler Répondre
avatar
On a déjà donner le 02/09/2025 à 13:50
Condamnée en sursis a écrit le 02/09/2025 à 12h56

Cette demande est un pur scandale
30 ans de connivence avec les dealers
Et maintenant l'état responsable ?
Il faut absolument dégager ces guignols en 2026
De toute façon elle sera condamnée donc inéligible (tellement de casseroles)

Les communistes c'est comme les socialistes, ça veux une immigration a volonté, une retraite a 60 ans, augmenter les impôts 🤔🤔🤔

Signaler Répondre
avatar
Tartufferie le 02/09/2025 à 13:36

Ce n'est pas quand on a laissé la gangrène s'installer qu'il faut se reveiller. C'est déjà à vous de prendre des mesures Madame mais cela vous dérange, ça ne va pas dans le sens de votre électorat. Vous préférez que les autres le fasse pour critiquer et crier au racisme par la suite. Débrouillez vous avec votre misère

Signaler Répondre
avatar
MassoudGalhbi le 02/09/2025 à 13:35

Voilà la maire communiste qui appelle à l'aide le ministre de droite pour faire la police ! Comme quoi on aurait à y gagner en laissant les partis se partager le pouvoir chacun dans son rôle.

Signaler Répondre
avatar
Mdr ! le 02/09/2025 à 13:31
Jycrain a écrit le 02/09/2025 à 11h49

Donc si je comprend bien la logique de gauche: acceptons et régularisation tout le monde et en cas de problèmes c'est a l'état de gérer c'est bien ca? Ont comprend mieux pour quoi de la m.....!

La logique c'est que la gauche ne gouverne pas, ne vote pas les lois, et n'a le pouvoir ni de refouler ni d'accepter qui que ce soit, n'a aucun pouvoir en fait.
La droite non plus en un certain sens.
Les responsables sont ceux qui commandent à l'Etat.. et eux se disent au centre.

Le clivage gauche/droite ne sert qu'a promener le bétail.

Signaler Répondre
avatar
GAD le 02/09/2025 à 13:28

Une pyromane qui crie " Au feu " ; décidément tous ces politiques n'ont aucune vergogne .

Signaler Répondre
avatar
Condamnée en sursis le 02/09/2025 à 12:56
aveuglement coupable a écrit le 02/09/2025 à 09h11

Mme la Maire
Des années que ces points de deal existent , et vous feignez de découvrir les problèmes
Si il a y des points de vente, c'est qu'il y a des consommateurs-acheteurs qui sont la racine du problème
Vous connaissez certainement dans votre entourage des consommateurs, que leur dites vous ? rien faut pas perdre un électeur

Cette demande est un pur scandale
30 ans de connivence avec les dealers
Et maintenant l'état responsable ?
Il faut absolument dégager ces guignols en 2026
De toute façon elle sera condamnée donc inéligible (tellement de casseroles)

Signaler Répondre
avatar
oh Pétard ! le 02/09/2025 à 12:40

Je suis mort de rire !!!!

Signaler Répondre
avatar
LéoChater le 02/09/2025 à 12:38

C'est quand même marrant de voir que quand la gauche ne maitrise plus rien, la "Police ne tue plus" !!
Ils n'assument plus leur politique laxiste ?

Signaler Répondre
avatar
Pauvre France 69009 le 02/09/2025 à 12:32

« À force de laisser les situations gangrener, elles deviennent ingérables. Le laxisme d'hier, c'est le chaos d'aujourd'hui. »

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 02/09/2025 à 12:30
Mdr ! a écrit le 02/09/2025 à 11h30

Facile car évident. Ce qui semble difficile à comprendre pour certains, c'est ce qui suit là..
Le maintient de l'ordre dépend de l'Etat. C'est au président que revient la charge de faire respecter la loi dont il est garant.
Et c'est l'Assemblée qui vote les lois, lois que la justice, régalienne également, respecte.
Enfin, la lutte contre la délinquance et la criminalité est du ressort de la police nationale, qui à son tour dépend de l'Etat.

Bon, aux dernières legislatives le PC a fait moins de 3%, il ne compte que 12 sièges. L'Etat, le gouvernement, c'est aux mains des libéraux depuis des lustres maintenant.. les libéraux qui se disent au centre, voilà qui est "facile"..

Et puis le problème est le même dans les communes dont le maire porte une autre étiquette.. voyez Rillieux, tout va bien n'est-ce-pas.
Ah et.. 800kg de drogue stoppés en Isère, en provenance d'Espagne.. et qui commande à la douane ?

Oui mais à Rillieux le maire (que je n'aime pas) se bouge et s'est toujours bougé contre la délinquance contrairement à elle.

Signaler Répondre
avatar
FrClaude2 le 02/09/2025 à 12:24

Je n'ai pas l'habitude de commenter des photos, mais là vraiment, cette expression conquérante, volontaire, en dit long sur cette personne. Si le poste l'épuise, qu'elle le laisse.

Signaler Répondre
avatar
arko le 02/09/2025 à 12:04

madame la maire à soutenu avec d'autres parties la racaille maintenant ils viennent pleurer comme des banbins

Signaler Répondre
avatar
quelle horreur le 02/09/2025 à 12:02
Jycrain a écrit le 02/09/2025 à 11h49

Donc si je comprend bien la logique de gauche: acceptons et régularisation tout le monde et en cas de problèmes c'est a l'état de gérer c'est bien ca? Ont comprend mieux pour quoi de la m.....!

Oui, c'est dans le programme de LFI
Régularisons tous les sans papiers, portes ouvertes...

Signaler Répondre
avatar
Moua ha ha le 02/09/2025 à 12:00

D'un coté la gauche nous gave avec la police tue et de l'autre ils en demandent. Ils chérissent et vénèrent les excuses le laxisme, traitent de fachos ceux qui veulent des sanctions des le 1er acte et aujourd'hui ils viennent pleurnicher sur les conséquences de leurs dogmes.

Signaler Répondre
avatar
be... bope ?..a lulla she's my baby le 02/09/2025 à 11:55
oksour a écrit le 02/09/2025 à 10h42

Il y aura à terme un 'bope' français.

les milices...?oui...

Signaler Répondre
avatar
mdr 69 le 02/09/2025 à 11:51

"Dieu se rit des hommes qui déplorent des effets dont ils continuent de chérir les causes."

Signaler Répondre
avatar
Jycrain le 02/09/2025 à 11:49
Mdr ! a écrit le 02/09/2025 à 11h30

Facile car évident. Ce qui semble difficile à comprendre pour certains, c'est ce qui suit là..
Le maintient de l'ordre dépend de l'Etat. C'est au président que revient la charge de faire respecter la loi dont il est garant.
Et c'est l'Assemblée qui vote les lois, lois que la justice, régalienne également, respecte.
Enfin, la lutte contre la délinquance et la criminalité est du ressort de la police nationale, qui à son tour dépend de l'Etat.

Bon, aux dernières legislatives le PC a fait moins de 3%, il ne compte que 12 sièges. L'Etat, le gouvernement, c'est aux mains des libéraux depuis des lustres maintenant.. les libéraux qui se disent au centre, voilà qui est "facile"..

Et puis le problème est le même dans les communes dont le maire porte une autre étiquette.. voyez Rillieux, tout va bien n'est-ce-pas.
Ah et.. 800kg de drogue stoppés en Isère, en provenance d'Espagne.. et qui commande à la douane ?

Donc si je comprend bien la logique de gauche: acceptons et régularisation tout le monde et en cas de problèmes c'est a l'état de gérer c'est bien ca? Ont comprend mieux pour quoi de la m.....!

Signaler Répondre
avatar
communisme d'un autre temps le 02/09/2025 à 11:32

A force de soutenir la racaille à grand coup de manifs et de slogans disant que la police tue, vous venez maintenant pleurer devant l'ampleur des dégâts dont vous êtes responsables ?

Signaler Répondre
avatar
Mdr ! le 02/09/2025 à 11:30
Ex Précisions a écrit le 02/09/2025 à 10h12

La coco 6 mois avant les élections elle dit "c'est pas moi" les problèmes d'insécurité c'est le gouvernement. Facile...
4ème Vice-présidente de la Métropole de Lyon et Maire, ses revenus vont drastiquement chuter après les élections !

Facile car évident. Ce qui semble difficile à comprendre pour certains, c'est ce qui suit là..
Le maintient de l'ordre dépend de l'Etat. C'est au président que revient la charge de faire respecter la loi dont il est garant.
Et c'est l'Assemblée qui vote les lois, lois que la justice, régalienne également, respecte.
Enfin, la lutte contre la délinquance et la criminalité est du ressort de la police nationale, qui à son tour dépend de l'Etat.

Bon, aux dernières legislatives le PC a fait moins de 3%, il ne compte que 12 sièges. L'Etat, le gouvernement, c'est aux mains des libéraux depuis des lustres maintenant.. les libéraux qui se disent au centre, voilà qui est "facile"..

Et puis le problème est le même dans les communes dont le maire porte une autre étiquette.. voyez Rillieux, tout va bien n'est-ce-pas.
Ah et.. 800kg de drogue stoppés en Isère, en provenance d'Espagne.. et qui commande à la douane ?

Signaler Répondre
avatar
Monpays le 02/09/2025 à 11:25

"prendre réellement en compte" est ce que cela veut dire faire passer la commune sous tutelle de l'état et mettre en examen la clique municipale pour inaction et

Signaler Répondre
avatar
oksour le 02/09/2025 à 10:42

Il y aura à terme un 'bope' français.

Signaler Répondre
avatar
De tout bord le 02/09/2025 à 10:18
Amen a écrit le 02/09/2025 à 09h53

Et les parents de tous ces voyous qui , en majorité profitent de l'argent de la drogue pour bien vivre dans l'ombre , si on les punissait !
Comme dit précédemment , sans consommateur , plus de vendeur , mais vu l'indulgence et la gentillesse de la justice à l'égard de toutes ces racailles , je soupçonne que beaucoup de clients font partie de l'élite de la magistrature , ou même du gouvernement !

Soyons juste et honnête , l'addiction n'a pas de bord politique défini
Les fumeurs et leurs mégots sont de droite et de gauche, pareil pour les drogues
Ils ont les moyens financiers , ce sont eux la source des problèmes
Des sanction financières et matérielles contre eux

Signaler Répondre
avatar
jerale69 le 02/09/2025 à 10:12

qui a commencé le laisser faire et entretenu la vague migratoire et délinquance

Signaler Répondre
avatar
Morientes69 le 02/09/2025 à 10:12

Vous avez insulté la France et l’Etat. Désormais, assumez seule et recrutez police municipale, milice citoyenne. Donnez de votre personne au lieu de toujours attendre des autres

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 02/09/2025 à 10:12

La coco 6 mois avant les élections elle dit "c'est pas moi" les problèmes d'insécurité c'est le gouvernement. Facile...
4ème Vice-présidente de la Métropole de Lyon et Maire, ses revenus vont drastiquement chuter après les élections !

Signaler Répondre
avatar
Wallah',. le 02/09/2025 à 10:10

La police tue et elle veut mettre plus de policiers ?
J'en déduit qu'elle veut donc tuer ses concitoyens !!

Signaler Répondre
avatar
Homa le 02/09/2025 à 09:55

J'adore les gens qui mettent le feu et qui après se plaignent que les pompiers ne viennent pas assez vite...

Signaler Répondre
avatar
Amen le 02/09/2025 à 09:53

Et les parents de tous ces voyous qui , en majorité profitent de l'argent de la drogue pour bien vivre dans l'ombre , si on les punissait !
Comme dit précédemment , sans consommateur , plus de vendeur , mais vu l'indulgence et la gentillesse de la justice à l'égard de toutes ces racailles , je soupçonne que beaucoup de clients font partie de l'élite de la magistrature , ou même du gouvernement !

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 02/09/2025 à 09:51

Je constate que les Maires de gauche et d'extrême considèrent que la lutte contre le narcotrafic est du ressort exclusif de l'Etat, tandis que les Maires de droite prévoient des polices municipales adaptées...

Signaler Répondre
avatar
Ça ose tout et c est à ça qu on les reconnaît le 02/09/2025 à 09:51

Le culot et l absence total de face des gens de gauche est fascinant

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 02/09/2025 à 09:40

Curieux, elle demande l aide a l état et parallèlement elle donne a une salle polyvalente le nom d une militante FLN qui combattait la France. Elle marche a voile et a vapeur ou a l opportunisme.

Signaler Répondre
avatar
OK ! le 02/09/2025 à 09:26

Mais il faut que la municipalité PCF change son fusil d'épaule en matière de sécurité si elle ne veut pas être dégagée par LFI aux prochaines élections.

Signaler Répondre
avatar
Connor McLeod le 02/09/2025 à 09:17

C'est surtout un plan d'ampleur national qu'il faut faire...
Et pénaliser fortement les consommateurs, car sans eux, pas de deal !

Signaler Répondre
avatar
Troc le 02/09/2025 à 09:15

L'hopital qui se fout de la charité

Signaler Répondre
avatar
aveuglement coupable le 02/09/2025 à 09:11

Mme la Maire
Des années que ces points de deal existent , et vous feignez de découvrir les problèmes
Si il a y des points de vente, c'est qu'il y a des consommateurs-acheteurs qui sont la racine du problème
Vous connaissez certainement dans votre entourage des consommateurs, que leur dites vous ? rien faut pas perdre un électeur

Signaler Répondre
avatar
Rlb le 02/09/2025 à 09:10

Quand ça va mal c'est la faute de l'état, on fait des logements sociaux qui amènent les cas profonds, et après on appelle au secours.

Signaler Répondre

