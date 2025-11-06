Politique

Métropole de Lyon : bras de fer entre Véronique Sarselli et Michèle Picard sur la question des droits des femmes

Le ton est monté à distance entre la droite et la majorité écologiste à la Métropole de Lyon, sur fond de débat autour de la place des femmes dans la vie publique.

Tout est parti du troisième atelier citoyen organisé par Véronique Sarselli, maire de Sainte-Foy-lès-Lyon et candidate LR à la présidence de la Métropole en 2026. Intitulé "Plus de femmes et de profils issus de la société civile dans la décision publique", il a débouché sur plusieurs propositions pour "faire évoluer la gouvernance métropolitaine vers plus de diversité et d’ouverture".

L’élue LR plaide notamment pour un pacte “50% société civile – 50% élus” dans les grandes concertations, et souhaite instaurer une “clause femmes décideuses” garantissant qu’une femme dirige chaque grand projet public touchant à la vie quotidienne.

"Nous devons passer d’une simple visibilité à un véritable partage du pouvoir", explique Véronique Sarselli, qui veut aussi créer une École des responsabilités publiques destinée à former des citoyennes à la prise de décision.

Mais ces propositions ont suscité une réplique immédiate de la majorité.

Dans un communiqué, Michèle Picard, vice-présidente (PCF) à l’Égalité Femmes-Hommes, a accusé Véronique Sarselli de se livrer à un exercice de communication.

"L’une des premières mesures proposées par Madame Sarselli a été de retirer un droit : le congé menstruel mis en place pour les agentes de la Métropole", rappelle l’élue communiste, pour qui "le féminisme n’est pas une case dans un programme, mais une politique publique exigeante et continue".

Michèle Picard met en avant les avancées obtenues sous le mandat actuel : la généralisation du congé menstruel, la distribution gratuite de protections périodiques dans les collèges, le soutien à 32 associations féministes et d’égalité, ou encore la mise en place de formations obligatoires contre le harcèlement et les discriminations.
Elle souligne également que 52% de femmes siègent à l’exécutif métropolitain et que la parité progresse dans l’encadrement : "Ce travail ne se résume pas à des slogans. Il transforme la vie des femmes."

Véronique Sarselli

Michèle Picard

métropolitaines 2026

avatar
oui-oui le 06/11/2025 à 11:05
Moon88 a écrit le 06/11/2025 à 10h22

Les 2 disent n'importe quoi, l'autre LR avec sa parité forcé c'est n'importe quoi, on prend les gens pour les compétences par pour leur sexe, ce genre de propositions n'a rien d'intelligent. Les femmes de talent arrivent toujours à se faire leur place.

Quant a Picard quand des femmes sont font violer ou agresser par des OQTF ou des ressortissants etrangers on l'entends jamais, là son feminisme devient selectif tout comme celle des assoc soit disant féministe (en réalité des officines d'extrême gauche) qu'elle veut financer.

Du balais les 2 la France merite mieux que ca.

Merci pour cette intervention totalement juste.

avatar
Les meilleurs peuvent aller à l'étranger. le 06/11/2025 à 11:04

D'une débilité sans nom on cherche les meilleurs ! Cela devient du dogmatisme on se croirait dans la justice familiale. Fuyez la France quand on voit se type de raisonnement.

avatar
kool le 06/11/2025 à 10:50

C'est de la politique de propagande,ça sent les élections très proches,c'est tout

avatar
Moon88 le 06/11/2025 à 10:22

Les 2 disent n'importe quoi, l'autre LR avec sa parité forcé c'est n'importe quoi, on prend les gens pour les compétences par pour leur sexe, ce genre de propositions n'a rien d'intelligent. Les femmes de talent arrivent toujours à se faire leur place.

Quant a Picard quand des femmes sont font violer ou agresser par des OQTF ou des ressortissants etrangers on l'entends jamais, là son feminisme devient selectif tout comme celle des assoc soit disant féministe (en réalité des officines d'extrême gauche) qu'elle veut financer.

Du balais les 2 la France merite mieux que ca.

avatar
Jesaistout le 06/11/2025 à 09:48

Le droit des femmes à venissieux ?
Je crois que cette madame Picard est totalement hors sol.

avatar
Hehe le 06/11/2025 à 09:18

Si l'on peut débattre du bien fondé du congé menstruel, le fait est qu'il est illégal dans le sens ou il n'est pas prévu par la loi.
Donc tant que la loi n'a pas changé, il convient de ne pas le mettre en place afin que la métropole ne soit pas dans l'illégalité.

avatar
Droit dans ses bottes le 06/11/2025 à 08:32

Même si je reconnais que c'est parfois plus difficile que pour les hommes (et encore ça dépend du milieu), les femmes qui sont valables et courageuses arrivent toujours à se faire une place dans la société et le monde du travail.

avatar
congés menstruel le 06/11/2025 à 08:23

Les règles ne sont pas une maladie. cela me rappelle les jours de congés pour enfants malades. j ai des collègues qui n ont pas d enfants malades mais qui prennent suand meme les congés. j en connais qui systématiquement vont prendre congés tous tes mois. ces jusqu au boutistes de l egalitarisme nous font plus de mal que de bien. déjà que les femmes dans les services de fonctions publique ont parfois une image négative en entrain au travail, je peux comprendre les gens de l extérieur car nous sommes payées par de l argent publique avec des "DRH" moins pointilleuses et des élus qui tentent de gagner des voix en nous brossant dans le sens du poil. ils s en moquent ce n est pas leur argent. pour reprendre l expression consacrée, c est Nicolas qui paie. si j ai un problème au cours du mois je viens quand même.
les hommes vont nous demander un remps journalier prostate pour garder un équilibre.

avatar
roco le 06/11/2025 à 08:12

quel rapport Madame Picard entre avoir des règles douloureuses et diriger un projet collectif ?

