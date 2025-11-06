Métropole de Lyon : bras de fer entre Véronique Sarselli et Michèle Picard sur la question des droits des femmes

Tout est parti du troisième atelier citoyen organisé par Véronique Sarselli, maire de Sainte-Foy-lès-Lyon et candidate LR à la présidence de la Métropole en 2026. Intitulé "Plus de femmes et de profils issus de la société civile dans la décision publique", il a débouché sur plusieurs propositions pour "faire évoluer la gouvernance métropolitaine vers plus de diversité et d’ouverture".
L’élue LR plaide notamment pour un pacte “50% société civile – 50% élus” dans les grandes concertations, et souhaite instaurer une “clause femmes décideuses” garantissant qu’une femme dirige chaque grand projet public touchant à la vie quotidienne.
"Nous devons passer d’une simple visibilité à un véritable partage du pouvoir", explique Véronique Sarselli, qui veut aussi créer une École des responsabilités publiques destinée à former des citoyennes à la prise de décision.
Mais ces propositions ont suscité une réplique immédiate de la majorité.
Dans un communiqué, Michèle Picard, vice-présidente (PCF) à l’Égalité Femmes-Hommes, a accusé Véronique Sarselli de se livrer à un exercice de communication.
"L’une des premières mesures proposées par Madame Sarselli a été de retirer un droit : le congé menstruel mis en place pour les agentes de la Métropole", rappelle l’élue communiste, pour qui "le féminisme n’est pas une case dans un programme, mais une politique publique exigeante et continue".
Michèle Picard met en avant les avancées obtenues sous le mandat actuel : la généralisation du congé menstruel, la distribution gratuite de protections périodiques dans les collèges, le soutien à 32 associations féministes et d’égalité, ou encore la mise en place de formations obligatoires contre le harcèlement et les discriminations.
Elle souligne également que 52% de femmes siègent à l’exécutif métropolitain et que la parité progresse dans l’encadrement : "Ce travail ne se résume pas à des slogans. Il transforme la vie des femmes."
