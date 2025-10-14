Impressionnant incendie dans une entreprise à Villefranche : le feu est circonscrit (MàJ)

Mis à jour : 14h30 : L’intervention a été largement renforcée à Villefranche-sur-Saône, où 114 sapeurs-pompiers et 48 engins, dont des moyens venus du département de l’Ain, sont engagés sur l’incendie industriel. 120 policiers, dont des renforts départementaux et des CRS, sécurisent la zone. Selon les autorités, 6 500 m² ont brûlé, mais les risques de propagation sont désormais levés. Les premières mesures de qualité de l’air n’indiquent aucune toxicité et de nouveaux relevés sont réalisés en continu. La mairie a levé les confinements des écoles et d’une crèche, mais le périmètre de sécurité de 300 mètres reste en place.

Le préfet délégué pour la défense et la sécurité Antoine Guérin s’est rendu sur le poste de commandement aux côtés du maire de Villefranche-sur-Saône et du sous-préfet Jean-Marc Galland pour faire un point sur les opérations d’extinction.

Le feu est désormais circonscrit, notamment grâce aux six lances déployées par les pompiers. En complément des mesures continues réalisées par le SDMIS 69, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes a mené des analyses qui confirment que le seuil d’alerte en particules fines n’a pas été dépassé. Des moyens sont également mobilisés pour éviter toute pollution de la Saône et de la rivière Le Morgon, en lien avec l’Office français de la biodiversité et la Dreal. Le périmètre de sécurité est maintenu et la préfecture appelle la population à ne pas gêner les opérations de secours.

Sur place, le commandant Lionel Chabert a décrit en début d'après midi une intervention particulièrement complexe. Il a expliqué que l’entreprise concernée "transforme des matières plastiques principalement pour l’automobile" et dispose d’"un stock de 600 à 700 tonnes de matières plastiques qui, soumis à un incendie, a un fort pouvoir fumigène, ce qui constitue une difficulté d’extinction."

Face au risque d’effondrement, les pompiers n’engageront aucun personnel à l’intérieur du bâtiment : "Il n’est pas question de faire entrer du personnel sous un bâtiment qui menace de s’effondrer puisqu’il n’y a pas d’enjeu de vie humaine. C'est pour cela qu'on va rester plusieurs heures, voire plusieurs jours pour éteindre cet incendie."

Mise à jour 14h15 : la préfecture du Rhône annonce que le feu est désormais circonscrit. Le périmètre de sécurité est maintenu. A noter que des moyens sont déployés pour empêcher les risques de pollution de la Saône et de la rivière Le Morgon.

Article initial : Un spectaculaire incendie s’est déclaré ce mardi 14 octobre vers 10 heures dans une zone industrielle située rue Jean-Chazy, à l’est de Villefranche-sur-Saône. Un important panache de fumée s’est élevé dans le ciel, visible depuis de nombreux quartiers de la ville.

Face à l’ampleur du sinistre, la préfecture précise que plus d'une centaine de sapeurs-pompiers, issus de plusieurs casernes du département du Rhône, ont été dépêchés sur place pour maîtriser le sinistre. Le feu a pris dans un bâtiment appartenant à une entreprise spécialisée dans le plastique.

Pour sécuriser la zone, 20 policiers sont également déployés sur place. Les forces de l’ordre ont notamment coupé la circulation sur la D306 et un large périmètre de sécurité a été mis en place.

