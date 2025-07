Incendies dans le sud de la France : 270 pompiers d’Auvergne-Rhône-Alpes envoyés en renfort

Depuis le 4 juillet, les feux se multiplient dans le sud : plus de 2 000 hectares ont déjà brûlé dans l’Aude, 350 hectares aux portes de Marseille, et des foyers ont également été actifs dans l’Hérault. La progression rapide des flammes, attisées par des vents violents et des températures caniculaires, a conduit les autorités à renforcer les dispositifs de lutte.

Face à cette situation critique, la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a annoncé : "l’envoi de quatre colonnes de renforts en soutien des départements de l’Aude, de l’Hérault et des Bouches-du-Rhône pour lutter contre les incendies."

Grâce à la mobilisation des services d’incendie et de secours de la région, 270 sapeurs-pompiers et 90 engins ont été engagés de manière progressive entre vendredi soir et ce lundi soir, précise également la préfecture. Ces effectifs viennent renforcer les plus de 1 000 pompiers déjà mobilisés dans l’Aude, où le feu reste toujours actif ce mardi.

Dans les Bouches-du-Rhône, la situation reste également particulièrement tendue ce mardi : en plus des 350 hectares déjà parcourus aux Pennes-Mirabeau, six autres départs de feu ont été recensés ce mardi, alors que le vent violent continue de souffler et ne devrait faiblir qu'en fin de nuit.

La préfète d'Auvergne-Rhône-Alpes apporte son "soutien aux soldats du feu engagés actuellement sur le terrain."

L’ensemble du dispositif reste sous coordination nationale, avec l’appui de moyens aériens, notamment des Canadairs et des hélicoptères bombardiers d’eau.