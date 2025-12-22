Elections à Lyon : l'ex-monsieur Urbanisme Michel Le Faou rejoint Jean-Michel Aulas

Alors que Grégory Doucet a dévoilé la semaine dernière son comité de soutien avec les appuis de Najat Vallaud-Belkacem ou André Manoukian, Jean-Michel Aulas se félicite de recevoir celui de Michel Le Faou.

L'ancien vice-président chargé de l'Urbanisme à la Métropole de Lyon, également ex-président de la SACVL, a décidé de se ranger derrière la bannière Coeur Lyonnais.

Une annonce saluée par Jean-Michel Aulas sur les réseaux sociaux : "Votre engagement social et humaniste dit quelque chose d’essentiel de la vision que nous avons de Lyon. Quand les divisions servent à la fois les sortants, les extrêmes et tous ceux qui s’en accommodent, nous faisons le choix du rassemblement, de l’intérêt général et de la responsabilité. Pour Lyon et pour tout un territoire qui doit renouer avec l’innovation, la solidarité et l’apaisement. Fier et honoré de vous avoir à nos côtés".

Au Progrès, Michel Le Faou annonce vouloir simplement un poste de conseiller métropolitain, mais ne pas siéger dans l'exécutif en cas de victoire de Véronique Sarselli en mars prochain. L'ancien socialiste souhaite "accompagner une nouvelle équipe où il y aura beaucoup d’acteurs de la société civile".

Reste que le profil de l'ancien proche de Gérard Collomb, devenu celui de David Kimelfeld, risque de donner du grain à moudre aux écologistes. Depuis la défaite de 2020, Michel Le Faou siégeait encore à la Métropole comme conseiller d'opposition, mais avait également intégré Socotec, comme directeur de la branche Construction et Immobilier. Des accusations de pantouflage avaient déjà fleuri durant le mandat, mais l'intéressé les réfute, expliquant que la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, saisie à deux reprises par ses soins, n'avait rien trouvé à redire sur ce nouveau poste.