Municipales : Lyon sera candidate pour accueillir le Tour de France avec Jean-Michel Aulas

La promesse ne l'engage pas totalement, mais elle a le mérite de l'éloigner toujours plus du bilan de Grégory Doucet.

Ce jeudi soir, Jean-Michel Aulas a fait une annonce sur le plateau de BFM-Lyon.

Lui maire de Lyon, le Tour de France sera de retour. Et il aimerait qu'une étape de la Grande Boucle s'élance de la capitale des Gaules.

C'est beaucoup moins spectaculaire et festif qu'une arrivée, mais les Lyonnais ne lui en tiendront pas rigueur, eux qui sont sevrés de la compétition cycliste depuis 2020.

Pour rappel, en marge de cette arrivée à Lyon en pleine crise sanitaire du Covid, le nouveau maire écologiste Grégory Doucet, fraîchement élu, avait vivement critiqué le Tour de France "machiste" et "polluant". Depuis, Christian Prud'homme semble prendre un malin plaisir à systématiquement éviter Lyon dans ses tracés.

"J'ai rencontré Christian Prudhomme, le directeur général, pour lui confirmer. Et Yann Cucherat, qui sera sur nos listes et qui est un grand sportif, avait pris un premier contact. Nous avons discuté pour que Lyon s'inscrive et j'ai son accord pour que, le plus tôt possible, il y ait une étape, mais surtout je souhaite que le Tour de France prenne son départ à Lyon", a ainsi déclaré Jean-Michel Aulas, qui aimerait que cela puisse se réaliser à l'été 2028.

Jean-Michel Aulas

tour de france

avatar
Vive le dopage ! le 30/01/2026 à 09:30

Vaste fumisterie où tout le monde sait que les pratiques du dopage progressent encore et encore mais s'écrase face aux lobbies chimiques américains et français.

avatar
remus le 30/01/2026 à 09:25
Romulus a écrit le 30/01/2026 à 08h47

la démagogie n’aura donc aucune limite avec Aulas

Bientôt retour du Tour de France et de la Patrouille, si les lyonais.ses votent en accrd !

avatar
--**// FORZA EELV //**-- le 30/01/2026 à 09:19

NON !
Plus jamais ces machistes pollueurs ne viendront perturber l'Apaisement entrepris depuis 6 ans.

Sauvons Ville Apaisée : Forza EELV !

avatar
Lyon avec Zemmour vite le 30/01/2026 à 09:12

Nous ne voulons pas de cet événement woke qui va boucher nos routes! Quel scandale ! Ça doit encore être une idée de la bien nommée Sarcelli qui veut transformer Lyon en sarcelles.

avatar
ah ah ! le 30/01/2026 à 09:07
Retour sur Terre a écrit le 30/01/2026 à 08h40

On va quitter une dystopie pour un autre.
Plus démago que ça tu meurs.

ah l intello décroissant est de sortie ce matin.
c est sûr que le dynamisme des pisse-froids verts est extraordinaire 🤣

avatar
Stopper le 30/01/2026 à 09:06

Et super la ville sera encore bloqué ! , après les travaux , on trouve autre chose

avatar
Romulus le 30/01/2026 à 08:47

la démagogie n’aura donc aucune limite avec Aulas

avatar
ecolopipo le 30/01/2026 à 08:46

Merci Monsieur Aulas, j'espère qu'avec vous la ville va pouvoir retrouver son âme qui a été souillé pendant 6 ans.
Lyon aux lyonnais et par les lyonnais, point barre

avatar
Retour sur Terre le 30/01/2026 à 08:40

On va quitter une dystopie pour un autre.
Plus démago que ça tu meurs.

avatar
Conducteur auto décomplexé le 30/01/2026 à 08:39
MR PERFECT a écrit le 30/01/2026 à 08h23

on en a marre des vélos,je ne voterais pas pour ces deux candidats
On veut des courses automibiles à Lyon

je croyais qu'AULAS cela serait moins de vélo,il va juste suivre la même politique que DOUCET avec le tour de France en plus qui va bloqué LYON
Non merci

avatar
Lyontoujours le 30/01/2026 à 08:30
On retrouve le dynamisme du président Aulas a écrit le 30/01/2026 à 08h23

Il s'engage pour le sport, pour les grands événements, pour cette grande fête populaire.

Bravo et merci.

Et encore bravo, et encore merci 👏👏👏, et pourtant je ne suis pas sportif, juste pour l ambiance.....

avatar
On retrouve le dynamisme du président Aulas le 30/01/2026 à 08:23

Il s'engage pour le sport, pour les grands événements, pour cette grande fête populaire.

Bravo et merci.

avatar
MR PERFECT le 30/01/2026 à 08:23

on en a marre des vélos,je ne voterais pas pour ces deux candidats
On veut des courses automibiles à Lyon

