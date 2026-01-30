Municipales : Lyon sera candidate pour accueillir le Tour de France avec Jean-Michel Aulas

Ce jeudi soir, Jean-Michel Aulas a fait une annonce sur le plateau de BFM-Lyon.

Lui maire de Lyon, le Tour de France sera de retour. Et il aimerait qu'une étape de la Grande Boucle s'élance de la capitale des Gaules.

C'est beaucoup moins spectaculaire et festif qu'une arrivée, mais les Lyonnais ne lui en tiendront pas rigueur, eux qui sont sevrés de la compétition cycliste depuis 2020.

Pour rappel, en marge de cette arrivée à Lyon en pleine crise sanitaire du Covid, le nouveau maire écologiste Grégory Doucet, fraîchement élu, avait vivement critiqué le Tour de France "machiste" et "polluant". Depuis, Christian Prud'homme semble prendre un malin plaisir à systématiquement éviter Lyon dans ses tracés.

"J'ai rencontré Christian Prudhomme, le directeur général, pour lui confirmer. Et Yann Cucherat, qui sera sur nos listes et qui est un grand sportif, avait pris un premier contact. Nous avons discuté pour que Lyon s'inscrive et j'ai son accord pour que, le plus tôt possible, il y ait une étape, mais surtout je souhaite que le Tour de France prenne son départ à Lyon", a ainsi déclaré Jean-Michel Aulas, qui aimerait que cela puisse se réaliser à l'été 2028.