Municipales : Lyon sera candidate pour accueillir le Tour de France avec Jean-Michel Aulas

Ce jeudi soir, Jean-Michel Aulas a fait une annonce sur le plateau de BFM-Lyon.
Lui maire de Lyon, le Tour de France sera de retour. Et il aimerait qu'une étape de la Grande Boucle s'élance de la capitale des Gaules.
C'est beaucoup moins spectaculaire et festif qu'une arrivée, mais les Lyonnais ne lui en tiendront pas rigueur, eux qui sont sevrés de la compétition cycliste depuis 2020.
Pour rappel, en marge de cette arrivée à Lyon en pleine crise sanitaire du Covid, le nouveau maire écologiste Grégory Doucet, fraîchement élu, avait vivement critiqué le Tour de France "machiste" et "polluant". Depuis, Christian Prud'homme semble prendre un malin plaisir à systématiquement éviter Lyon dans ses tracés.
"J'ai rencontré Christian Prudhomme, le directeur général, pour lui confirmer. Et Yann Cucherat, qui sera sur nos listes et qui est un grand sportif, avait pris un premier contact. Nous avons discuté pour que Lyon s'inscrive et j'ai son accord pour que, le plus tôt possible, il y ait une étape, mais surtout je souhaite que le Tour de France prenne son départ à Lyon", a ainsi déclaré Jean-Michel Aulas, qui aimerait que cela puisse se réaliser à l'été 2028.
Vaste fumisterie où tout le monde sait que les pratiques du dopage progressent encore et encore mais s'écrase face aux lobbies chimiques américains et français.Signaler Répondre
Bientôt retour du Tour de France et de la Patrouille, si les lyonais.ses votent en accrd !Signaler Répondre
NON !Signaler Répondre
Plus jamais ces machistes pollueurs ne viendront perturber l'Apaisement entrepris depuis 6 ans.
Sauvons Ville Apaisée : Forza EELV !
Nous ne voulons pas de cet événement woke qui va boucher nos routes! Quel scandale ! Ça doit encore être une idée de la bien nommée Sarcelli qui veut transformer Lyon en sarcelles.Signaler Répondre
ah l intello décroissant est de sortie ce matin.Signaler Répondre
c est sûr que le dynamisme des pisse-froids verts est extraordinaire 🤣
Et super la ville sera encore bloqué ! , après les travaux , on trouve autre choseSignaler Répondre
la démagogie n’aura donc aucune limite avec AulasSignaler Répondre
Merci Monsieur Aulas, j'espère qu'avec vous la ville va pouvoir retrouver son âme qui a été souillé pendant 6 ans.Signaler Répondre
Lyon aux lyonnais et par les lyonnais, point barre
On va quitter une dystopie pour un autre.Signaler Répondre
Plus démago que ça tu meurs.
je croyais qu'AULAS cela serait moins de vélo,il va juste suivre la même politique que DOUCET avec le tour de France en plus qui va bloqué LYONSignaler Répondre
Non merci
Et encore bravo, et encore merci 👏👏👏, et pourtant je ne suis pas sportif, juste pour l ambiance.....Signaler Répondre
Il s'engage pour le sport, pour les grands événements, pour cette grande fête populaire.Signaler Répondre
Bravo et merci.
on en a marre des vélos,je ne voterais pas pour ces deux candidatsSignaler Répondre
On veut des courses automibiles à Lyon