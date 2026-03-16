Politique

Municipales à Lyon : Grégory Doucet termine devant Jean-Michel Aulas (officiel)

Municipales à Lyon : Grégory Doucet termine devant Jean-Michel Aulas (officiel)

Grégory Doucet aura réussi son pari. Le maire écologiste de Lyon est arrivé devant Jean-Michel Aulas au 1er tour des élections municipales ce dimanche 15 mars.

Avec 37,36% des voix, Grégory Doucet est arrivé en tête du 1er tour des élections municipales lyonnaises, battant ainsi tous les pronostics et sondages.

Juste derrière, Jean-Michel Aulas culmine à 36,78% des voix.

La députée LFI Anaïs Belouassa-Cherifi peut prétendre à une triangulaire au second tour, avec 10,41% des voix.

Par contre, Alexandre Dupalais (UDR-RN) et ses 7,07% des voix ne fera pas son entrée au conseil municipal.

Sous la barre des 5%, ne pouvant donc pas fusionner ou être remboursés de leurs frais de campagne, Nathalie Perrin-Gilbert (3,64%) et Georges Képénékian (3,53%) payent leur entêtement à ne pas s'allier.

Delphine Briday (LO) a obtenu 0,53% des voix, devant Raphaëlle Mizony (NPA) et 0,51%. Michaël Jouteux, du Parti des Travailleurs, n'a obtenu que 0,16% des voix.

Tags :

municipales 2026 à Lyon

Grégory Doucet

Jean-Michel Aulas

2 commentaires
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Bobby 69 le 16/03/2026 à 02:32

Non mais sérieusement les lyonnais vous voulez encore de doucet vous n avez toujours pas compris

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llilol le 16/03/2026 à 02:29

Ca fanfaronne moins chez lyonMag

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