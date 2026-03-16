Municipales à Lyon : Grégory Doucet termine devant Jean-Michel Aulas (officiel)

Avec 37,36% des voix, Grégory Doucet est arrivé en tête du 1er tour des élections municipales lyonnaises, battant ainsi tous les pronostics et sondages.

Juste derrière, Jean-Michel Aulas culmine à 36,78% des voix.

La députée LFI Anaïs Belouassa-Cherifi peut prétendre à une triangulaire au second tour, avec 10,41% des voix.

Par contre, Alexandre Dupalais (UDR-RN) et ses 7,07% des voix ne fera pas son entrée au conseil municipal.

Sous la barre des 5%, ne pouvant donc pas fusionner ou être remboursés de leurs frais de campagne, Nathalie Perrin-Gilbert (3,64%) et Georges Képénékian (3,53%) payent leur entêtement à ne pas s'allier.

Delphine Briday (LO) a obtenu 0,53% des voix, devant Raphaëlle Mizony (NPA) et 0,51%. Michaël Jouteux, du Parti des Travailleurs, n'a obtenu que 0,16% des voix.