L'ancien maire d'Oullins François-Noël Buffet futur Défenseur des droits ?

L'ascension parisienne de François-Noël Buffet pourrait se poursuivre.

Alors que certains lui prêtaient le désir de succéder un jour à Gérard Larcher à la présidence du Sénat, le sénateur LR du Rhône serait en pôle position pour devenir Défenseur des droits et succéder à Claire Hédon, dont le mandat se termine en juin.

Selon Les Échos, François-Noël Buffet a les faveurs d'Emmanuel Macron pour prendre la tête de cette autorité administrative indépendante créée en 2011 et dont le rôle est de défendre les personnes dont les droits ne sont pas respectés et permettre l’égalité de tous.

Une rumeur accueillie froidement par l'opposition, notamment les parlementaires LFI comme Clémence Guetté.

Macron aurait décidé de nommer François-Noël Buffet Défenseur des droits.



C'est un militant de La Manif pour tous, opposé aux droits de personnes LGBT+, à la PMA, et à la constitutionnalisation de l’IVG.



Voilà ce qu'est la Macronie en fin de règne. pic.twitter.com/rCDRBxOmnz — Clémence Guetté (@Clemence_Guette) April 30, 2026

Passé par les gouvernements de Michel Barnier et François Bayrou, l'ancien édile d'Oullins pourrait donc abandonner plus vite que prévu ses nouvelles fonctions locales. François-Noël Buffet avait été choisi il y a deux semaines pour présider le groupe Grand Coeur Lyonnais à la Métropole de Lyon, devant composer avec une majorité composée de Républicains et de macronistes.