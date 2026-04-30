Politique

L'ancien maire d'Oullins François-Noël Buffet futur Défenseur des droits ?

L'ancien maire d'Oullins François-Noël Buffet futur Défenseur des droits ?

Belle promotion à venir pour François-Noël Buffet ? L'ancien sénateur-maire d'Oullins serait le favori d'Emmanuel Macron pour devenir Défenseur des droits cet été.

L'ascension parisienne de François-Noël Buffet pourrait se poursuivre.

Alors que certains lui prêtaient le désir de succéder un jour à Gérard Larcher à la présidence du Sénat, le sénateur LR du Rhône serait en pôle position pour devenir Défenseur des droits et succéder à Claire Hédon, dont le mandat se termine en juin.

Selon Les Échos, François-Noël Buffet a les faveurs d'Emmanuel Macron pour prendre la tête de cette autorité administrative indépendante créée en 2011 et dont le rôle est de défendre les personnes dont les droits ne sont pas respectés et permettre l’égalité de tous.

Une rumeur accueillie froidement par l'opposition, notamment les parlementaires LFI comme Clémence Guetté.

Passé par les gouvernements de Michel Barnier et François Bayrou, l'ancien édile d'Oullins pourrait donc abandonner plus vite que prévu ses nouvelles fonctions locales. François-Noël Buffet avait été choisi il y a deux semaines pour présider le groupe Grand Coeur Lyonnais à la Métropole de Lyon, devant composer avec une majorité composée de Républicains et de macronistes.

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françois-noël buffet

10 commentaires
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Défenseur des DEVOIRS le 03/05/2026 à 01:15

Ce devrait être ça ton job !!!!!

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JobiJoba le 02/05/2026 à 20:04

Du coup on renomme le poste en Défenseur des droites ?

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je dis ça le 01/05/2026 à 09:36

Serait ce un petit coup de pouce macroniste à papy Aulas écarté pour qu'il reprenne la main sur la présidence du groupe Cœur lyonnais à la métropole en donnant une sinécure à celui qui est déjà sénateur?
Je dis ça je dis rien...

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Free Lyon le 01/05/2026 à 09:07

Qui va payer cette énième agence obscure ??

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allons z'enfants le 01/05/2026 à 01:43

mon ancien ex-maire patron a fait du chemin depuis que je l'ai connu en tant qu'adjoint à l'urbanisme à oullins !!!

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Rien n’est gratuit dans ce monde de copains le 30/04/2026 à 23:20
Il aime bien ça a écrit le 30/04/2026 à 17h41

C'est rémunéré je suppose ,

quinze mille euros par mois

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Salut François Noël le 30/04/2026 à 21:40

Tu permets que je te tutoie ? tu es plus jeune que moi ..................

Au lieu d'avoir un poste comme "" Défenseur des DROITS "" prends donc un poste comme "" Défenseur des DEVOIRS ""

ça sera beaucoup mieux, et il y a aussi du boulot ............

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Mobile. le 30/04/2026 à 19:56

La grande période des distributions commence

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Le Mozart de la dépense le 30/04/2026 à 19:28
Il aime bien ça a écrit le 30/04/2026 à 17h41

C'est rémunéré je suppose ,

Oui et cher payé. Ce sont les places en or pour les copains.

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Il aime bien ça le 30/04/2026 à 17:41

C'est rémunéré je suppose ,

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