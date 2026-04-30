L'ancien maire d'Oullins François-Noël Buffet futur Défenseur des droits ?

L'ascension parisienne de François-Noël Buffet pourrait se poursuivre.
Alors que certains lui prêtaient le désir de succéder un jour à Gérard Larcher à la présidence du Sénat, le sénateur LR du Rhône serait en pôle position pour devenir Défenseur des droits et succéder à Claire Hédon, dont le mandat se termine en juin.
Selon Les Échos, François-Noël Buffet a les faveurs d'Emmanuel Macron pour prendre la tête de cette autorité administrative indépendante créée en 2011 et dont le rôle est de défendre les personnes dont les droits ne sont pas respectés et permettre l’égalité de tous.
Une rumeur accueillie froidement par l'opposition, notamment les parlementaires LFI comme Clémence Guetté.
Macron aurait décidé de nommer François-Noël Buffet Défenseur des droits.— Clémence Guetté (@Clemence_Guette) April 30, 2026
C'est un militant de La Manif pour tous, opposé aux droits de personnes LGBT+, à la PMA, et à la constitutionnalisation de l’IVG.
Voilà ce qu'est la Macronie en fin de règne. pic.twitter.com/rCDRBxOmnz
Passé par les gouvernements de Michel Barnier et François Bayrou, l'ancien édile d'Oullins pourrait donc abandonner plus vite que prévu ses nouvelles fonctions locales. François-Noël Buffet avait été choisi il y a deux semaines pour présider le groupe Grand Coeur Lyonnais à la Métropole de Lyon, devant composer avec une majorité composée de Républicains et de macronistes.
Ce devrait être ça ton job !!!!!Signaler Répondre
Du coup on renomme le poste en Défenseur des droites ?Signaler Répondre
Serait ce un petit coup de pouce macroniste à papy Aulas écarté pour qu'il reprenne la main sur la présidence du groupe Cœur lyonnais à la métropole en donnant une sinécure à celui qui est déjà sénateur?Signaler Répondre
Je dis ça je dis rien...
Qui va payer cette énième agence obscure ??Signaler Répondre
mon ancien ex-maire patron a fait du chemin depuis que je l'ai connu en tant qu'adjoint à l'urbanisme à oullins !!!Signaler Répondre
quinze mille euros par moisSignaler Répondre
Tu permets que je te tutoie ? tu es plus jeune que moi ..................Signaler Répondre
Au lieu d'avoir un poste comme "" Défenseur des DROITS "" prends donc un poste comme "" Défenseur des DEVOIRS ""
ça sera beaucoup mieux, et il y a aussi du boulot ............
La grande période des distributions commenceSignaler Répondre
Oui et cher payé. Ce sont les places en or pour les copains.Signaler Répondre
C'est rémunéré je suppose ,Signaler Répondre