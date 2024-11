Coût de la vie dans les Outre-Mer : François-Noël Buffet en déplacement en Martinique

Ce lundi soir, François-Noël Buffet est arrivé en Martinique. L'ancien sénateur du Rhône devenu ministre des Outre-Mer doit passer quatre jours sur l'île où les tensions sont de plus en plus fortes, notamment à cause du coût de la vie trop élevé.

L'ex-maire d'Oullins a rencontré le président du conseil exécutif de la Collectivité territorial de Martinique Serge Letchimy et a évoqué des discussions "constructives" faites dans "un excellent état d'esprit".

François-Noël Buffet fera probablement des annonces. Selon Serge Letchimy, le membre du gouvernement aurait "confirmé la mise en œuvre d'une loi d'orientation de programmation qui nous permettra de construire quelque chose de durable sur la maîtrise du prix, éviter les oligopoles, les monopoles, les surprofits".

Premiers échanges francs et constructifs avec les élus. Ecouter, échanger, comprendre les priorités à engager, c’est pour moi primordial. #Martinique pic.twitter.com/97c0XUaAM4 — François-Noël BUFFET (@fnb_officiel) November 12, 2024 A noter qu'une figure du mouvement contre la vie chère est parvenu à s'infiltrer dans la résidence préfectorale où logeait François-Noël Buffet à Fort-de-France dans le but de rencontrer le ministre. Rodrigue Petitot a été intercepté et escorté à l'extérieur sans pouvoir échanger avec lui. Il a toutefois eu une vive altercation avec le préfet Jean-Christophe Bouvier. A noter qu'une figure du mouvement contre la vie chère est parvenu à s'infiltrer dans la résidence préfectorale où logeait François-Noël Buffet à Fort-de-France dans le but de rencontrer le ministre. Rodrigue Petitot a été intercepté et escorté à l'extérieur sans pouvoir échanger avec lui. Il a toutefois eu une vive altercation avec le préfet Jean-Christophe Bouvier.

Près d'une centaine de militants ont ensuite bloqué la rue de la résidence.