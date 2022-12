François-Noël Buffet : "Le rapport sur la Métropole de Lyon n'a pas pour vocation de faire plaisir"

François-Noël Buffet a publié LE rapport tant attendu dans l'agglomération. La mission d'information du Sénat s'est penchée sur le cas de la Métropole de Lyon. Et son travail fait réagir. Le président de la Comission des lois du Sénat, par ailleurs conseiller métropolitain, estime qu'il faut "renforcer le pouvoir des maires de manière à ce qu'ils soient mieux associés à la vie de la Métropole et aux projets sur leur territoire".

"La Métropole n'a pas encore totalement appréhendé l'idée qu'elle était devenue une forme de département. Elle a besoin d'un ancrage territorial, donc il faut renforcer celui des conseillers métropolitains", poursuit l'élu LR.

Quelles suites à ce rapport ? Il est "possible qu'il y ait des évolutions", annonce François-Noël Buffet.

Face aux critiques, le parlementaire réplique : "Le rapport n'a pas vocation à faire plaisir aux uns et aux autres. On a entendu tout le monde".

Ancien maire d'Oullins, François-Noël Buffet a également été interrogé sur le futur de la Saulaie : "Le projet ne correspond pas à l'idée que je me faisais du développement du quartier". Lui souhaitait "plus d'espaces verts, plus d'ouverture sur Lyon et le Rhône" et espère que sa successeure reviendra sur sa décision.

00:00 Rapport sur la Métropole de Lyon

01:47 Gestion des écologistes

02:25 Rapport trop tôt ?

03:15 Quelles suites ?

03:56 Circonscription unique

05:45 Critiques sur le rapport

07:06 Un modèle pour les autres ?

07:39 Bruno Bernard

08:41 Des lois, vraiment ?

08:57 Projet de la Saulaie