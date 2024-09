François-Noël Buffet nommé ministre des Outre-Mer, Alexandre Portier également au gouvernement

Et comme prévu, François-Noël Buffet a été nommé ministre auprès du Premier ministre, chargé des Outre-Mer. Un temps annoncé à la Justice, finalement accordée à Didier Migaud, le sénateur du Rhône et ancien maire d'Oullins va avoir un planning chargé avec les crises en Martinique et en Nouvelle-Calédonie.

Grosse surprise avec Alexandre Portier, député LR du Beaujolais et professeur de philosophie à Villefranche-sur-Saône, qui devient ministre délégué chargé de la Réussite scolaire et de l'Enseignement professionnel, sous l'autorité de la ministre de l'Education nationale.

"En cet instant, je mesure l’importance de la responsabilité qui m’est confiée, et c’est tout naturellement que j’ai une pensée pour mon territoire, le Beaujolais, et pour ses habitants, réagit Alexandre Portier. Lorsque l’on s’engage en politique, c’est pour mettre toute son énergie au service de nos concitoyens, quelles que soient les difficultés à surmonter. J’ai toujours dit qu’on ne redresserait pas notre pays sans donner toute la priorité à notre école, et sans donner à la voie professionnelle toute la place qu’elle mérite. C’est dans cet état d’esprit que je m’engage aux côtés de Michel Barnier, comme le font aujourd’hui tous les députés de la Droite républicaine autour de Laurent Wauquiez".

Parmi les autres grands portefeuilles du gouvernement, on retrouve Bruno Retailleau à l’Intérieur, Antoine Armand à l’Économie, Jean-Noël Barrot aux Affaires étrangères, Rachida Dati à la Culture, Sébastien Lecornu aux Armées, Anne Genetet à l’Education nationale et Geneviève Darrieussecq à la Santé.

Pour rappel, Laurent Wauquiez avait renoncé en fin de semaine à Bercy car il ne voulait que le ministère de l'Intérieur.