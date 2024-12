Ministre pendant trois mois, Alexandre Portier n'a "jamais renié" ses convictions

Ministre délégué à la Réussite scolaire sous Michel Barnier, le parlementaire rhodanien n'a pas été reconduit par François Bayrou.

"Quand je suis arrivé dans ce ministère, c'était à la fois avec mon expérience d'élu local, avec mon expertise en matière d'éducation (il était professeur de philosophie en secondaire ndlr), mais c'était aussi avec des convictions. Ces convictions, je ne les ai jamais reniées. J'ai toujours fait le choix de la clarté", se félicite Alexandre Portier dans une lettre ouverte.

Celui qui va redevenir député du Rhône pointe ainsi du doigt "les atteintes à la laïcité" à l'école, "le portable devenu une source d'addiction pour nos jeunes" et "le militantisme et l'idéologie (...) dans nos programmes scolaires". On se souvient qu'Alexandre Portier avait été rappelé à l'ordre par sa ministre de l'Education nationale Anne Genetet pour avoir critiqué publiquement le projet de programme sur l'éducation sexuelle.

Alexandre Portier conclut en incitant ses successeurs à s'attarder sur la question de "la politique d'orientation" et celle du "handicap à l'école" : "Je leur souhaite de pouvoir les mener à terme, car ils le méritent".