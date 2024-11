Le ministre délégué en charge de la Réussite scolaire Alexandre Portier dans le Beaujolais ce vendredi

Alexandre Portier, ministre délégué en charge de la Réussite scolaire, sera dans le Beaujolais ce vendredi.

L'ancien député de la circonscription et ex-élu caladois prévoit de visiter l'école Camille-Claudel de Villefranche-sur-Saône dans la matinée, puis le collège Asa Paulini à 10h30 et à 14h45 pour rencontrer une classe ULIS et prendre connaissance du projet O-xygène, qui vise à assurer la réussite de chaque élève.