Hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard : le ministre Alexandre Portier à Lyon ce lundi

Victimes du terrorisme islamiste en octobre 2020 et 2023, les professeurs sont morts dans l'exercice de leur métier.

Le ministre délégué à la Réussite scolaire Alexandre Portier, ancien député du Rhône, sera à Lyon pour l'occasion.

Ce lundi matin, avant 9h, il participera à l'hommage aux deux professeurs au lycée docteur Charles Mérieux dans le 7e arrondissement de Lyon.

Une minute de silence doit avoir lieu dans tous les établissements de France. Dans la semaine, un temps d’analyse et de réflexion avec les élèves pourra également être organisé, dont la durée et le contenu seront aussi laissés au choix des équipes en fonction de leurs situations respectives.

"Rendre hommage à ces deux professeurs, par un temps solennel, par un temps d’analyse et de réflexion, par l’engagement des élèves dans des projets à plus long terme, permet d’entretenir la mémoire de Samuel Paty et de Dominique Bernard, et de transmettre les valeurs qu’ils incarnent", indique le ministère de l'Education nationale.