Législatives 2024 dans le Rhône : qui sont les députés sortants en danger ?

Dans le Rhône, ils sont 14 à devoir remettre en jeu leur mandat, deux ans seulement après l'avoir conquis ou renouvelé.

Et selon les territoires, dans l'optique d'une alliance de la gauche, le département pourrait avoir un visage totalement différent de celui de 2022.

Jusqu'à dimanche 21h, le Rhône comptait 2 députés LR, 2 députés écologistes, 2 députés LFI et 8 députés de la majorité présidentielle (Renaissance, MoDem, Horizons, Agir).

1ère circonscription du Rhône :

En 2022, Thomas Rudigoz avait difficilement conservé son mandat de député Renaissance face à l'insoumise Aurélie Gries. Au second tour, il l'avait emporté avec 51,86% des voix, contre 48,14% pour l'élue du 7e arrondissement de Lyon. Si on additionne grossièrement les voix de la gauche à l'élection européenne de dimanche, on arrive à environ 45%. Contre 15,65% pour Valérie Hayer, qui terminait derrière le RN (15,90%). L'addition mathématique de voix ne fonctionne jamais, mais cela montre bien la tâche très difficile vers laquelle se dirige Thomas Rudigoz. Quant à la NUPES, si elle trouve un accord, elle bataillera probablement pour cette circonscription considérée depuis 2022 comme gagnable par la gauche.

2e circonscription du Rhône :

Il s'en est passé des choses depuis 2022 pour le député Hubert Julien-Laferrière. Soupçonné d'avoir été rémunéré par le Qatar et d'être à la solde de lobbyistes, il était jusqu'à présent protégé par son immunité parlementaire. On l'imagine mal pouvoir se représenter le 30 juin, d'autant que les écologistes ne veulent plus en entendre parler. Là encore, la circonscription est clairement ancrée à gauche : l'addition des voix aux européennes dépasse les 50%. A côté, les 14,94% de Valérie Hayer font pâle figure. Reste à savoir qui sera choisi pour succéder à Hubert Julien-Laferrière, mais aussi si Nathalie Perrin-Gilbert compte partir en dissidente.

3e circonscription du Rhône :

S'il y a bien une députée qui peut dormir mieux que ses collègues parlementaires du Rhône, c'est Marie-Charlotte Garin. Elue facilement en 2022 avec près de 10 point de plus que la candidate macroniste, l'écologiste voit les voix européennes de la gauche réunie atteindre les 51%. Tandis que Valérie Hayer faisait 14,19% dans la circo...

4e circonscription du Rhône :

La présence du 6e arrondissement dans cette circonscription fait qu'une triangulaire avec le RN n'est pas à exclure. Jordan Bardella a obtenu 14,40% des voix, juste derrière Valérie Hayer (18,09%). Autant dire que la gauche unie pourrait s'engouffrer dans la brèche pour faire tomber Anne Brugnera (Renaissance).

5e circonscription du Rhône :

Blandine Brocard (MoDem) peut compter sur une circonscription qui ne sait pas trop sur quel pied danser. La gauche semble exclue de l'équation, tandis que le RN, certes en tête dimanche avec 22,18% des voix, ne devrait pas peser face aux bons scores de la majorité présidentielle.

6e circonscription du Rhône :

A Villeurbanne, Gabriel Amard (LFI) est aussi serein. Gendre de Jean-Luc Mélenchon, sa place n'est pas remise en question. Et avec une gauche unie à plus de 50% des voix, loin devant le RN à 16,74%, des Républicains et Renaissance aux oubliettes, c'est un boulevard pour le sortant. Même si l'ancien maire Jean-Paul Bret se décidait à partir en croisade contre lui, le partage des voix ne serait pas assez important pour le faire chuter.

7e circonscription du Rhône :

S'il avait une trajectoire toute tracée dans sa tête, Alexandre Vincendet peut regretter d'avoir quitté le conseil métropolitain. Car le député désormais Horizons de la 7e circo est en danger. Les scores de dimanche de Valérie Hayer et François-Xavier Bellamy combinés atteignent les 18%. Et cela reste derrière le RN (21,92%) et très loin derrière la gauche unie à 44%... En cas de triangulaire, en sachant que Laurent Wauquiez ne fera probablement rien pour l'aider à l'emporter, ça sent le roussi pour l'ex-maire de Rillieux-la-Pape, qui pourrait se consoler en récupérant son siège d'édile à Julien Smati en cas de défaite cet été.

8e circonscription du Rhône :

Députée LR en danger ! Nathalie Serre avait gagné de très peu en 2022 face à la majorité présidentielle. Sauf que dimanche, le RN s'est imposé avec 30,39% des voix dans ce territoire. Très loin des 11,34% de François-Xavier Bellamy, mais aussi de Valérie Hayer (16,79%). La gauche unie ne culminerait qu'à 23%. Autant dire que le RN peut envisager de l'emporter, sauf en cas de barrage total.

9e circonscription du Rhône :

Dans le Beaujolais également, le RN peut envisager de poursuivre sa ceinture bleue marine dans les territoires péri-urbains du Rhône. Le député LR sortant Alexandre Portier a vu François-Xavier Bellamy peiner à atteindre les 9,05% des voix dans la 9e circo.

Pendant ce temps, Jordan Bardella culminait dimanche à 34,33%, devant la gauche unie (22%) et Renaissance (15,56%). Christophe Boudot, de retour dans le serrail lepéniste, va-t-il candidater ?

10e circonscription du Rhône :

Thomas Gassilloud (Agir) vit une fin de printemps mouvementée. Après s'être blessé en sautant en parachute, le député de la 10e circo voit le RN et la gauche former deux blocs importants sur son territoire.

Une triangulaire est envisageable, et elle reste peu favorable à Thomas Gassilloud, qui l'avait pourtant emporté avec 65,31% des voix en 2022.

11e circonscription du Rhône :

Le RN fait décidément recette dans les territoires péri-urbains, la 11e circo ne déroge pas à la règle. Jordan Bardella a conquis 34,37% des voix, loin devant Valérie Hayer (14,72%). Autant dire que Jean-Luc Fugit (Renaissance) a beau être l'un des parlementaires les plus bosseurs du département, il va devoir faire une grande campagne pour conserver son mandat. Surtout si le maire de Givors Mohamed Boudjellaba s'invite dans l'équation et décide de porter les couleurs de la gauche.

12e circonscription du Rhône :

Cyrille Isaac-Sibille l'avait facilement emporté en 2022. Mais depuis, le député MoDem s'est pris de plein fouet la polémique des PFAS, ainsi que la fusion d'Oullins et Pierre-Bénite. Ces deux dossiers vont-ils revigorer la gauche ? En réunissant barbarement les scores des candidats de gauche de dimanche, on atteint 30%. Valérie Hayer, elle, a fait 17,96%, et Jordan Bardella 22,11%. Les Verts pourraient présenter un gros candidat pour faire la bascule.

13e circonscription du Rhône :

C'est le territoire le plus urbain du Rhône à voter autant pour le RN. Jordan Bardella y a fait 34,23%, très loin devant le parti présidentiel de la députée Sarah Tanzilli (13,88%). La gauche unie pourrait imposer une triangulaire dans laquelle l'important vote communautaire arménien pourrait jouer en la faveur de la députée sortante.

14e circonscription du Rhône :

Comme Gabriel Amard, on imagine mal Idir Boumertit craindre pour son mandat. Le député insoumis peut se reposer sur un solide score de la gauche unie, à près de 44%. Le RN a fait 26,94% des voix dimanche, mais l'extrême-droite est encore loin de pouvoir prétendre gagner la députation de Vénissieux. Quant à Valérie Hayer, elle n'a pas voix au chapitre avec ses 9,15%...