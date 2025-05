Aide à mourir : Cyrille Isaac-Sibille a voté contre, le député MoDem du Rhône s'explique

Avec sa collègue du MoDem Blandine Brocard, mais aussi les deux députés RN Tiffany Joncour et Jonathan Gery, et le député LR Alexandre Portier, le député centriste a participé à la division au sein de son groupe parlementaire. Puisque 20 élus Les Démocrates ont voté "pour", 9 ont voté "contre" et 7 se sont abstenus.

Cyrille Isaac-Sibille s'en est expliqué dans un communiqué : "Depuis l’année dernière, je souhaitais soutenir un texte de compassion pour quelques cas exceptionnels, ceci en veillant à protéger les plus vulnérables et les plus faibles d’entre nous. Ce n’est pas l’esprit du texte adopté aujourd’hui. Il n’a pu trouver l’équilibre entre compassion envers les patients et protection envers les plus faibles. J’ai donc voté contre".

Très critique, le député de la 12e circonscription du Rhône a trouvé plein de défauts au texte : "Cette loi se présente comme 'sociétale' alors que la société s’efface, que le législateur se décharge de sa responsabilité sur les médecins qui, seuls, devront assumer la décision d’administrer la substance létale. Cette loi se dit 'fraternelle'. En réalité, elle nous conduit vers une société toujours plus individualiste, libérale, hédoniste et utilitariste, où le sentiment de n’être plus utile ou d’être une charge ferait fi de la vie et pourrait justifier une demande de mort".

Et Cyrille Isaac-Sibille conclut en pointant du doigt les "incertitudes" et les "dérives possibles", regrettant que ses deux questions posées au rapporteur et au gouvernement n'aient pas obtenu de "réponse explicite".

Le député rhodanien souhaitait ainsi savoir "quelle réponse un médecin doit-il donner à un patient remplissant les cinq conditions, demandant, de manière libre, éclairée et réitérée, une aide à mourir car il estime être une charge pour son conjoint, sa famille, son équipe soignante ?" et "Vous souhaitez donner un droit à l’aide à mourir. Mais pour ceci, vous devez commencer par donner un droit à mourir, un droit à disposer de son corps. Est-ce votre volonté à travers ce texte ? Ce droit serait-il dérogatoire au droit de vivre, premier droit reconnu dans la déclaration universelle des droits de l’homme ?"