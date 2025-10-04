Politique

"Le retour d’un régime parlementaire" : le député du Rhône Cyrille Isaac-Sibille salue la décision de Sébastien Lecornu de renoncer au 49.3

"Le retour d’un régime parlementaire" : le député du Rhône Cyrille Isaac-Sibille salue la décision de Sébastien Lecornu de renoncer au 49.3
"Le retour d’un régime parlementaire" : le député du Rhône Cyrille Isaac-Sibille salue la décision de Sébastien Lecornu de renoncer au 49.3 - LyonMag

Le député du Rhône Cyrille Isaac-Sibille a salué la décision du Premier ministre Sébastien Lecornu de ne pas recourir à l’article 49 alinéa 3 de la Constitution pour faire adopter le budget 2026.

"Je salue l’initiative du Premier ministre Sébastien Lecornu, et prendrai toute ma part pour chercher des compromis pour permettre l’adoption des textes budgétaires", déclare le parlementaire MoDem dans un communiqué.

Selon lui, cette décision marque "le retour d’un régime parlementaire", rappelant que "la Ve République est conçue comme un régime parlementaire" avant d’avoir été transformée en régime présidentiel après l’élection du président de la République au suffrage universel en 1962. "En 2025, sans majorité présidentielle à l’Assemblée nationale et avec le choix du gouvernement de ne plus recourir à l’article 49 alinéa 3, c’est le retour d’un régime parlementaire", souligne le député de la 12e circonscription du Rhône.

Cyrille Isaac-Sibille appelle désormais "tous les parlementaires à devenir responsables" et à "renoncer aux solutions démagogiques" dans l’examen du budget. L’élu centriste met en garde contre les "solutions de facilité" qui creuseraient encore le déficit public – "les dépenses du budget de l’État atteignant aujourd’hui 673 milliards d’euros pour seulement 535 milliards d’euros de recettes" – tout en estimant qu’il faut éviter "les mesures qui alourdiraient les taxes et impôts et pénaliseraient notre croissance économique".

Vendredi matin, Sébastien Lecornu a confirmé qu’il ne déclencherait pas le 49.3 pour adopter la loi de finances, une première depuis 2017. Le chef du gouvernement a affirmé vouloir "travailler texte par texte" et "bâtir des majorités d’idées" avec les groupes parlementaires.

Tags :

Cyrille Isaac-Sibille

Sébastien Lecornu

2 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
roco le 04/10/2025 à 11:45

comme la grenouille qui se gonfle en se croyant importante !

Signaler Répondre
avatar
il est temps le 04/10/2025 à 11:11

il est temps que l on retourne aux urnes. avec un gauche qui ne sait que taxer et encore taxer. qui ne comprend rien à l économie. avec leur retraite à 60 ans je ne donne pas cher de la future retraite des jeunes.
la réalité montre qu il faudra passer par une retraite par capitalisation

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.