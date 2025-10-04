"Le retour d’un régime parlementaire" : le député du Rhône Cyrille Isaac-Sibille salue la décision de Sébastien Lecornu de renoncer au 49.3

"Je salue l’initiative du Premier ministre Sébastien Lecornu, et prendrai toute ma part pour chercher des compromis pour permettre l’adoption des textes budgétaires", déclare le parlementaire MoDem dans un communiqué.
Selon lui, cette décision marque "le retour d’un régime parlementaire", rappelant que "la Ve République est conçue comme un régime parlementaire" avant d’avoir été transformée en régime présidentiel après l’élection du président de la République au suffrage universel en 1962. "En 2025, sans majorité présidentielle à l’Assemblée nationale et avec le choix du gouvernement de ne plus recourir à l’article 49 alinéa 3, c’est le retour d’un régime parlementaire", souligne le député de la 12e circonscription du Rhône.
🚨 @SebLecornu en renonçant au 49-3, oblige l’ensemble des députés à devenir RESPONSABLES devant les français.— Cyrille IsaacSibille (@CIsaacSibille) October 3, 2025
Je prendrai toute ma part à chercher des compromis pour permettre l’adoption des textes budgétaires. pic.twitter.com/tjLuOR4mK7
Cyrille Isaac-Sibille appelle désormais "tous les parlementaires à devenir responsables" et à "renoncer aux solutions démagogiques" dans l’examen du budget. L’élu centriste met en garde contre les "solutions de facilité" qui creuseraient encore le déficit public – "les dépenses du budget de l’État atteignant aujourd’hui 673 milliards d’euros pour seulement 535 milliards d’euros de recettes" – tout en estimant qu’il faut éviter "les mesures qui alourdiraient les taxes et impôts et pénaliseraient notre croissance économique".
Vendredi matin, Sébastien Lecornu a confirmé qu’il ne déclencherait pas le 49.3 pour adopter la loi de finances, une première depuis 2017. Le chef du gouvernement a affirmé vouloir "travailler texte par texte" et "bâtir des majorités d’idées" avec les groupes parlementaires.
il est temps que l on retourne aux urnes. avec un gauche qui ne sait que taxer et encore taxer. qui ne comprend rien à l économie. avec leur retraite à 60 ans je ne donne pas cher de la future retraite des jeunes.Signaler Répondre
la réalité montre qu il faudra passer par une retraite par capitalisation