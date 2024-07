Législatives dans le Rhône : gros pressing sur les candidats qui refusent de se désister

Au soir du premier tour des élections législatives dans le Rhône, plusieurs candidats ont décidé de jeter l'éponge et renoncer aux triangulaires auxquelles ils pouvaient prétendre. Et ce, dans le but de favoriser les chances de défaite du candidat du Rassemblement National.

Mais certains ne s'imaginent pas renoncer en si bon chemin.

Dans la 12e circonscription du Rhône, le député MoDem sortant Cyrille Isaac-Sibille est arrivé en 2e position, à quelques encablures de la candidate écologiste Lucie Gaillot Durand (30,02% contre 28,97%).

Et alors qu'une triangulaire est prévue dimanche prochain avec Clémence Luisier (RN), la candidate du Nouveau Front Populaire somme Cyrille Isaac-Sibille de lui laisser le champ libre pour augmenter ses probabilités de l'emporter.

Lucie Gaillot Durand n'est pas la seule à exercer ce pressing sur l'ancien parlementaire, puisque la CGT Spectacle du Rhône lui a également écrit. Dans cette lettre où il lui est demandé de se retirer, le syndicat évoque une crainte d'une "instrumentalisation de la culture, de l'audiovisuel et de la presse" et "des purges dans nos secteurs" si le RN accédait au pouvoir.

La même lettre va être envoyée dans la 8e circonscription à Dominique Despras et Nathalie Serre.

La situation est encore plus tendue sur ce territoire où le RN est arrivé en tête, suivi de la candidate NFP, puis du MoDem de Dominique Despras et enfin la députée LR sortante Nathalie Serre. Une quadrangulaire qui semble bien embarquée pour rester en l'état.

Car Nathalie Serre a annoncé qu'elle ne se retirerait pas : "Je pense être la seule en mesure de remporter ce second tour face au RN". Mais elle estime que pour cela, Dominique Despras doit renoncer.

Cela tombe bien, c'est aussi ce que pense Anne Reymbaut (NFP). Le problème, c'est que le candidat du camp présidentiel ne se sent pas concerné par un désistement… Sauf si Nathalie Serre jette l'éponge !

Un micmac qui pourrait bien faire les affaires du RN qui n'en demandait pas tant.