François Bayrou Premier ministre : Cyrille Isaac-Sibille salue "l'homme de dialogue" et le "visionnaire"

Ce vendredi, au bout d'un nouveau suspense dont Emmanuel Macron a le secret, François Bayrou a été nommé Premier ministre. Pour Cyrille Isaac-Sibille, c'est une bonne décision "de confier cette lourde charge à un homme qui a toujours affirmé sa liberté en ne se laissant jamais enfermer, dont la vision s'est souvent révélée prémonitoire et qui a comme méthode le dialogue".

Le parlementaire de la 12e circonscription du Rhône salue le "visionnaire" et "l'homme de dialogue", estimant que François Bayrou a "toujours privilégié l'intérêt général aux logiques partisanes".

"Il porte désormais la responsabilité de remettre notre pays sur les rails et de réconcilier les Français autour d'un projet commun. Des arbitrages et des efforts collectifs devront être faits pour permettre à notre pays de sortir de l'impasse budgétaire et politique", conclut Cyrille Isaac-Sibille.