François Bayrou Premier ministre : les députés du Rhône très critiques

Un choix qui ne fait clairement pas l'unanimité chez les parlementaires du Rhône. Si le centriste Cyrille Isaac-Sibille est logiquement aux anges, ses collègues fulminent.

A gauche, Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI) trouve Emmanuel Macron "toujours aussi déconnecté des aspirations populaires". Pour la députée lyonnaise, François Bayrou est "un choix qui incarne l’immobilisme et le mépris des attentes citoyennes. Macron doit partir, et emmener sa bande avec lui".

La socialiste Sandrine Runel est aussi déçue et cultive l'ironie : "On attendait un Premier ministre de gauche, Emmanuel Macron choisit la continuité en nommant François Bayrou. Un vrai changement de méthode, c'est sûr. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves !"

"Emmanuel Macron a nommé un soutien d'Emmanuel Macron pour continuer la politique d'Emmanuel Macron. Le mépris perpétuel", tacle Marie-Charlotte Garin (Les Ecologistes).

"La macronie est à l'agonie, plus personne ne veut la soutenir et elle sort de son chapeau les plus grandes girouettes. De nouvelles élections arrivent à grands pas !", promet Abdelkader Lahmar (LFI).

Quant à Tiffany Joncour, députée RN de la 13e circonscription du Rhône, elle regrette que la nomination du nouveau Premier ministre "ne marque pas une rupture franche avec la politique menée jusqu’à présent. Les lignes rouges du Rassemblement national demeurent les mêmes, à commencer par celle qui conditionne toutes les autres : le respect de nos 11 millions d’électeurs".