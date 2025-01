"Nous l'aimions et je l'aimais" : François Bayrou rend hommage à Anne-Marie Comparini

L'ancienne présidente de la Région Rhône-Alpes, élue avec les voix de la gauche en 1999 face à Charles Millon, était une proche de François Bayrou.

Le Premier ministre lui rend hommage : "Anne-Marie Comparini, une femme de conscience et de courage. Assistante parlementaire de Raymond Barre et son adjointe à Lyon, Intransigeante, refusant la compromission avec le Front national, elle devint pendant six années présidente de la région. Nous l’aimions et je l’aimais".

Dans Libération en 1999, François Bayrou était longuement revenu sur l'alliance entre Anne-Marie Comparini et la gauche pour remporter la Région. A la question de savoir si la droite et le centre ne se compromettaient pas avec la gauche comme Charles Millon l'avait fait avec le FN, il rétorquait : "Ce n'est pas la même chose. Droite, centre, gauche ont chacun leurs idées, leur politique. Nous sommes différents, souvent opposés, les uns forment la majorité, d'autres l'opposition. Mais tous appartiennent au même champ démocratique et républicain. Et, lorsqu'on est dans une crise grave, quoi de plus légitime que de voir les responsables de l'un et de l'autre camp, sans se renier, sans se compromettre, conjuguer leurs forces pour rétablir la dignité de la démocratie et son bon fonctionnement ? Ce n'est ni un accord, ni un front, c'est le sens civique le plus élémentaire".