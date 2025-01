Ancienne présidente de la Région Rhône-Alpes, Anne-Marie Comparini est décédée

Anne-Marie Comparini est décédée dans la nuit de samedi à dimanche à Lyon.

Echouant récemment à devenir une figure locale de la Macronie, elle avait connu ses heures de gloire dans les années 1990.

Alors à l'UDF, Anne-Marie Comparini fut présidente de la Région Rhône-Alpes (1999-2004), élue avec les voix de la gauche après l'invalidation de l'élection de Charles Millon par le Conseil d'Etat. Avant cela, elle fut adjointe au maire de Lyon chargée des Universités et de la Politique de la Ville sous Raymond Barre.

Les années 2000 sonnent le glas de sa carrière d'élue, passée sous l'étiquette MoDem. Elle perd d'abord la Région face au socialiste Jean-Jack Queyranne en 2004, puis rend son écharpe de députée de la 1ère circonscription de Lyon en s'inclinant largement face à Michel Havard (UMP) lors des élections législatives 2007.

La victoire du jeune député était toutefois entâchée d'une insulte prononcée par Patrick Devedjian. Félicitant Havard devant la caméra de TLM, le président du Département des Hauts-de-Seine de l'époque traitait Comparini de "salope". De quoi provoquer un tollé à l'époque, obligeant Devedjian à s'excuser platement.

Après sa défaite aux législatives, cette proche de François Bayrou décidait de se retirer de la vie politique, restant toutefois conseillère régionale jusqu'en 2010. Elle avait ensuite accepté une mission confiée par Gérard Collomb : celle de présidente du Conseil de développement de la Métropole de Lyon, qu'elle arrêtait en 2021.

Des hommages rendus

L'ex-député Thomas Rudigoz, qui commença sa carrière à ses côtés, lui a rendu hommage : "C’est avec une immense tristesse que j’apprends le décès d’Anne-Marie Comparini,ancienne Présidente de la Région Rhône-Alpes et ancienne députée de Lyon Le courage, le sens du devoir, l’engagement sans failles pour l’intérêt général furent les valeurs qu’elle porta toute sa vie".

"Elle fut une femme de convictions et une grande figure de la politique lyonnaise. Mes pensées émues vont à sa famille et à ses proches", a également réagi Pierre Oliver, maire LR du 2e arrondissement de Lyon.

Le président de la Métropole de Lyon Bruno Bernard salue lui une "femme de valeur et de convictions. Elle restera une figure incontournable de notre région. Première femme à présider Rhône-Alpes, entre 1999 et 2004, elle avait su prendre ses responsabilités dans une période troublée, en s’opposant avec courage à l’extrême droite. Son engagement allait bien au-delà de ses mandats : elle a marqué de son empreinte le Conseil de Développement de la Métropole de Lyon, où sa vision et son sens du dialogue ont été précieux".