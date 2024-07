Cyrille Isaac-Sibille : "Il faut un combat loyal avec les écologistes dans la 12e circonscription"

Malgré les appels pressants de la gauche, Cyrille Isaac-Sibille n'a pas souhaité se désister. Le député MoDem sortant de la 12e circonscription était arrivé 2e au premier tour, entre la candidate écologiste du NFP Lucie Gaillot Durand et la candidate RN Clémence Luisier.

"Il faut un combat loyal avec les écologistes", prône-t-il, estimant que "le RN n'a aucune chance de revenir" lors du second tour ce dimanche.

"Les propositions du Nouveau Front Populaire sont assez extrêmes et mettraient le pays en danger", poursuit Cyrille Isaac-Sibille.

Pour l'ancien parlementaire MoDem, "rien n'est joué" et le camp présidentiel a encore ses chances : "Il faut qu'on continue à redresser le pays". Pour cela, il imagine "un pacte de gouvernement avec les Républicains et les sociaux-démocrates en mettant de côté le RN et les insoumis".

