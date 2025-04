Loi PLM : Lyon reste intégrée à la réforme, le premier article adopté à l'Assemblée

Il s'agit de l'article qui instaure qu'à compter de 2026, les électeurs de Paris, Lyon et Marseille voteront deux fois à l'occasion de chaque tour des municipales : une fois pour leur maire du conseil municipal, et une autre fois pour leur maire d'arrondissement. L'article a été adopté à 116 voix pour et 44 contre.

Pour rappel, aujourd'hui un électeur lyonnais vote une seule fois pour une liste d'arrondissement, qui envoie ensuite des élus au conseil municipal.

L'article adopté confèrerait aussi à la liste arrivée en tête une prime majoritaire de 25%, contre 50% aujourd'hui à Paris, Lyon et Marseille.

A noter que l'amendement qui visait à exclure Lyon du processus de réforme de la loi PLM, puisque le cas lyonnais est particulier avec un troisième scrutin métropolitain le même jour, a été retoqué par les parlementaires à l'Assemblée nationale.

L'examen se poursuit dans l'hémicycle ce mercredi, avec des groupes divisés. Les communistes et les écologistes notamment sont vent debout contre ce projet de réforme, contrairement aux macronistes, aux élus RN et LFI.