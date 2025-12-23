Economie

Toto Tissus fait son retour à Lyon et ouvre dans le 7e arrondissement

Après la fermeture totale de ses boutiques en France, l’enseigne Toto Tissus signe son retour à Lyon avec une nouvelle adresse dans le quartier de Debourg.

Disparue du paysage lyonnais depuis la liquidation de son magasin historique près de l’Hôtel de Ville à l’été 2024, l’enseigne spécialisée dans les tissus amorce un nouveau départ.

Depuis le 1er novembre, une boutique Toto Tissus a rouvert ses portes dans le 7e arrondissement, au 59 avenue Debourg. Une réinstallation surprise qui intervient dans un contexte de relance nationale. À l’automne, la marque a intégré TDU Group, un ensemble réunissant notamment Tissus des Ursules et Mercerie Saint Pierre, avec l’objectif de redéployer progressivement le réseau.

Une réouverture à Lyon qui marque un redémarrage progressif du réseau, après la fermeture des 44 magasins de l'enseigne à l’été 2025. D’autres ouvertures sont prévues début 2026.

