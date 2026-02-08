Politique

En meeting à Saint-Priest, Eric Zemmour lance la campagne des métropolitaines de Reconquête!, Olivier Roche candidat de dernière minute

A l'instar de la France Insoumise, le parti Reconquête! a attendu le dernier moment pour annoncer son candidat pour les élections métropolitaines 2026. Ce samedi soir, lors d'un meeting à Saint-Priest, Eric Zemmour a dévoilé qu'Olivier Roche conduirait les listes qui seront présentes dans les 14 circonscriptions.

Il faudra aussi compter sur Reconquête!. Ce samedi soir, à la Salle Mosaïque de Saint-Priest où plus de 500 personnes s'étaient réunies, Eric Zemmour a tenté de rassurer sur la stratégie locale de son parti.

Car pour l'instant, seul Kevin Olivares candidate officiellement aux élections municipales à Saint-Priest, mais peinait à boucler sa liste selon nos informations.

Le meeting et l'appui médiatisé d'Eric Zemmour l'aideront peut-être à attirer du monde afin qu'il puisse se présenter face au maire LR Gilles Gascon. D'autant que la rumeur enfle d'une candidature san-priode de la députée RN Tiffany Joncour, par ailleurs candidate aux métropolitaines.

D'ailleurs, Eric Zemmour a dévoilé que Reconquête! serait présent dans les 14 circonscriptions de la Métropole de Lyon pour le scrutin des 15 et 22 mars. C'est Olivier Roche, candidat malheureux à la dernière municipale anticipée de Francheville et nouveau délégué rhodanien, qui sera le visage du parti pour les métropolitaines.

Une place à se faire face à "l'islamo-droitisme" ?

Reconquête! parviendra-t-il à s'imposer dans cette élection si particulière, voire même à faire son entrée au conseil métropolitain ? Difficile avec le Rassemblement national annoncé aussi haut dans certaines circonscriptions, et qui avait siphonné son réservoir de candidats et de militants après les législatives ratées de 2024.

C'est logiquement contre le RN ou encore les Républicains que le candidat à la présidentielle 2022 a porté ses coups samedi, dénonçant "les barons des LR et baronnets du RN", les accusant d'avoir "renoncé à la bataille culturelle et mené à l'islamo-droitisme".

avatar
C'est pas faux... le 08/02/2026 à 09:48

Les dernières lignes de l'article...

Le piège du RN et de la Droite LR, c'est l'acceptation larvée de l'état de fait islamiste progressant dans la société, sous couvert d'apparentes grandes idées d'action, mais pour seulement le contenir...

La radicalité d'un parti comme Reconquête! est le vrai choix à faire, mais les consciences sont longues à la détente...

Parce que si c'est pour arriver à un islamo-droitisme...

avatar
Pas que le 08/02/2026 à 09:48
LFI 69 a écrit le 08/02/2026 à 09h16

Il n'y a jamais eu autant d'offres fascistes à Lyon pourtant épargné jusqu'alors.
L'effet Aulas.

Plutôt l'effet grosse hausse de la délinquance.

avatar
Chromatique le 08/02/2026 à 09:17

C'est sûr, ce n'est pas l'équipe gagnante de la coupe du monde millésime 1998.

avatar
LFI 69 le 08/02/2026 à 09:16

Il n'y a jamais eu autant d'offres fascistes à Lyon pourtant épargné jusqu'alors.
L'effet Aulas.

