En meeting à Saint-Priest, Eric Zemmour lance la campagne des métropolitaines de Reconquête!, Olivier Roche candidat de dernière minute

Il faudra aussi compter sur Reconquête!. Ce samedi soir, à la Salle Mosaïque de Saint-Priest où plus de 500 personnes s'étaient réunies, Eric Zemmour a tenté de rassurer sur la stratégie locale de son parti.

Car pour l'instant, seul Kevin Olivares candidate officiellement aux élections municipales à Saint-Priest, mais peinait à boucler sa liste selon nos informations.

Le meeting et l'appui médiatisé d'Eric Zemmour l'aideront peut-être à attirer du monde afin qu'il puisse se présenter face au maire LR Gilles Gascon. D'autant que la rumeur enfle d'une candidature san-priode de la députée RN Tiffany Joncour, par ailleurs candidate aux métropolitaines.

D'ailleurs, Eric Zemmour a dévoilé que Reconquête! serait présent dans les 14 circonscriptions de la Métropole de Lyon pour le scrutin des 15 et 22 mars. C'est Olivier Roche, candidat malheureux à la dernière municipale anticipée de Francheville et nouveau délégué rhodanien, qui sera le visage du parti pour les métropolitaines.

Une place à se faire face à "l'islamo-droitisme" ?

Reconquête! parviendra-t-il à s'imposer dans cette élection si particulière, voire même à faire son entrée au conseil métropolitain ? Difficile avec le Rassemblement national annoncé aussi haut dans certaines circonscriptions, et qui avait siphonné son réservoir de candidats et de militants après les législatives ratées de 2024.

C'est logiquement contre le RN ou encore les Républicains que le candidat à la présidentielle 2022 a porté ses coups samedi, dénonçant "les barons des LR et baronnets du RN", les accusant d'avoir "renoncé à la bataille culturelle et mené à l'islamo-droitisme".