Sondages métropolitaines : l'avance de Véronique Sarselli se réduit au second tour, Bruno Bernard vers une remontada ?

Moins présent dans la campagne que son binôme lyonnais Grégory Doucet, Bruno Bernard avance sans fausse note. Et cela semble payer. Car 37% des Grands Lyonnais lui accorderaient leur vote au second tour le 22 mars selon notre sondage, soit un gain de 3 points (comme pour le premier tour) par rapport à décembre.
Et voilà que le président écologiste de la Métropole réduit fortement l'écart avec sa rivale Véronique Sarselli. La candidate Grand Cœur Lyonnais perd un point en route. Or, avec 42% d'intentions de vote, elle reste la grande favorite, mais n'a plus que 5 points d'avance.
Si elle séduit les femmes et les plus de 55 ans, la maire LR de Sainte-Foy-lès-Lyon doit se creuser la tête pour parler aux plus jeunes qui l'ignorent royalement.
Tiffany Joncour est la grande perdante de cette édition de janvier de l'enquête OpinionWay, puisqu'elle recule de deux points. La députée RN obtiendrait un groupe important avec 21% des voix, mais il y a urgence pour elle à frapper un grand coup pour devenir une voix audible et qui compte dans cette campagne si elle ne veut pas retomber dans les standards calamiteux du parti lepéniste dans les élections locales lyonnaises.
La remontada est-elle possible pour Bruno Bernard ? Sûr de ses forces, conscient de ses faiblesses, le stratège des Écologistes prépare tous les scénarios possibles, y compris celui encore possible d'une explosion de la majorité Grand Coeur Lyonnais entre Républicains et macronistes aulassiens au troisième tour des métropolitaines.
Cela dépassera la grande majorité des habitants, mais Bruno Bernard sait que son profil n'écœure pas totalement le futur maire de Lyon.
