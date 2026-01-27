Politique

Sondages métropolitaines : l'avance de Véronique Sarselli se réduit au second tour, Bruno Bernard vers une remontada ?

Comment se départageront Bruno Bernard, Véronique Sarselli et Tiffany Joncour au second tour des métropolitaines ? - Montage LyonMag

EXCLUSIF LYONMAG. Dernier échelon de nos sondages OpinionWay pour LyonMag et Radio Espace : le second tour des métropolitaines qui s'annonce passionnant.

Moins présent dans la campagne que son binôme lyonnais Grégory Doucet, Bruno Bernard avance sans fausse note. Et cela semble payer. Car 37% des Grands Lyonnais lui accorderaient leur vote au second tour le 22 mars selon notre sondage, soit un gain de 3 points (comme pour le premier tour) par rapport à décembre.

Et voilà que le président écologiste de la Métropole réduit fortement l'écart avec sa rivale Véronique Sarselli. La candidate Grand Cœur Lyonnais perd un point en route. Or, avec 42% d'intentions de vote, elle reste la grande favorite, mais n'a plus que 5 points d'avance.

Si elle séduit les femmes et les plus de 55 ans, la maire LR de Sainte-Foy-lès-Lyon doit se creuser la tête pour parler aux plus jeunes qui l'ignorent royalement.

Tiffany Joncour est la grande perdante de cette édition de janvier de l'enquête OpinionWay, puisqu'elle recule de deux points. La députée RN obtiendrait un groupe important avec 21% des voix, mais il y a urgence pour elle à frapper un grand coup pour devenir une voix audible et qui compte dans cette campagne si elle ne veut pas retomber dans les standards calamiteux du parti lepéniste dans les élections locales lyonnaises.
 
La remontada est-elle possible pour Bruno Bernard ? Sûr de ses forces, conscient de ses faiblesses, le stratège des Écologistes prépare tous les scénarios possibles, y compris celui encore possible d'une explosion de la majorité Grand Coeur Lyonnais entre Républicains et macronistes aulassiens au troisième tour des métropolitaines.

Cela dépassera la grande majorité des habitants, mais Bruno Bernard sait que son profil n'écœure pas totalement le futur maire de Lyon.

métropolitaines 2026

Bruno Bernard

Véronique Sarselli

Tiffany Joncour

avatar
Lyondetoutcoeur le 27/01/2026 à 19:04
Hum Hum, je reconnais là une formidable intelligence ! a écrit le 27/01/2026 à 18h47

Ma mère, malade d'Alzheimer, ne peut se porter candidate. Mais à l'époque elle aurait mis des coups de pieds au cul à des pauvres types dans ton genre.

Effectivement, le manque de respect est souvent la marque d'un esprit déficient, l insulte un manque d intelligence. Prenez soin de votre maman, peu importe pour qui vous votez....

Hum Hum, je reconnais là une formidable intelligence ! le 27/01/2026 à 18:47
Tu connais MAMAN ? Lol a écrit le 27/01/2026 à 16h56

Alors vote 🗳️ pour ta Mère tous le monde la connaît à LYON ! 😂.

Ma mère, malade d'Alzheimer, ne peut se porter candidate. Mais à l'époque elle aurait mis des coups de pieds au cul à des pauvres types dans ton genre.

hoho le 27/01/2026 à 18:34

Lyon Mag est pro vert ou quoi ??
Les verts, c'est terminé, les gens n'en veulent plus, ils les détestent
C'est la déroute électorale

JMApourlyon le 27/01/2026 à 18:34
Romi a écrit le 27/01/2026 à 17h54

Tant la personne que la liste hétéroclite des projets non convaincants qu’elle est supposée porter pendant la mandature ne laissent pas augurer grand avenir à la candidature Sarcelli.

Ne jamais sous estimer la puissance des votes contre le sortant plus que pour le nouveau candidat...😁😁😁😁

Cata9.0 le 27/01/2026 à 18:27

Le cheval de course nanard risque de faire une chute sur le dernier obstacle avec le cavalier doudou digne du cadre de Saumur,qui risque de faire doudou la saumure.
Manque plus que NPG pour faire le palefrenier pffffff.....

Info trafic le 27/01/2026 à 18:20
tout a fait a écrit le 27/01/2026 à 17h46

comme depuis les années Mitterrand

Dans le renseignement l’éventualité ´d’une prise de pouvoir en 2027 par l’extrême Droite a été prise en compte. Rien n’est laissé au Hasard dans ce pays, car si ils passent, la France 🇫🇷 sera en faillite totale économiquement par NOS créanciers . Sans compter les inssurections, les pillages, les émeutes qui brûleront la france un peu partout. Je vous rassure le RN incapable et incompétent se retirera pour laisser la place à ´ l’ARMÉE ´ la seule qui peut rétablir l’ordre sans écouter l’Europe de Bruxelles . Des taux d’intérêts qui vont exploser, et une économie à plat ventre pendant quelques années. Pour ceux qui croient qu’ils vont être sauver 🛟 ils regretteront amèrement leur vote 🗳️ comme le corbeau 🐦‍⬛ dans la fontaine qui jure mais un tard que l’ont ne le reprendra plus jamais. Ceux qui ont connus les mensonges de Sarkozy et ses Karchers le savent très bien, mais c’était rien par rapport à fin 2027 / début 2028 .
Des renseignements généraux qui ont eut des fuites et des enfants haut placé qui ont avertit leur père, ´mon Ami ´ quitte la France 🇫🇷 tant qu’il en est encore tant !!!!!

Coeur de Lyon le 27/01/2026 à 18:18
Sarselli ? Une illustre inconnue a écrit le 27/01/2026 à 16h39

Je n'ai pas pour habitude de voter pour des inconnus qui sont là par hasard.
Donc OK pour Aulas mais non pour celle qui veut le cloner.

Si vous ne connaissez pas le parcours de Sarselli c'est que vous ne vous intéressé pas beaucoup à l'actualité et la politique de la région lyonnaise, c'est votre problème. Après elle ne sort pas de nulle part comme certains militants qui n'avaient aucune expérience et qui connaissaient à peine Lyon et qui se sent terriblement dans leur manière d'envisager les choses...

D'où c'est ? le 27/01/2026 à 18:05

C'est sûr qu'à Tetris, Nanard est en train de s'améliorer.

Romi le 27/01/2026 à 17:54

Tant la personne que la liste hétéroclite des projets non convaincants qu’elle est supposée porter pendant la mandature ne laissent pas augurer grand avenir à la candidature Sarcelli.

tout a fait le 27/01/2026 à 17:46
SuperTonton a écrit le 27/01/2026 à 16h53

Si le RN est en capacité de se maintenir dans de nombreuses circonscriptions, cela peut faire les affaires de la gauche.

comme depuis les années Mitterrand

Jacques3 le 27/01/2026 à 17:45
LFI 69 a écrit le 27/01/2026 à 16h16

La remontada vous l'aurez mais pas celle que vous attendez.
Rira bien qui rira le dernier.

Ne te réjouis donc pas trop vite. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.

Ex Précisions le 27/01/2026 à 17:44

Votez bien !

Responsable et coupable le 27/01/2026 à 17:42

Au delà de Doucet, Bernard est le principal responsable du grand merdier lyonnais depuis 5 ans. Ce serait une catastrophe pour Lyon et la métropole s'il devait être réélu.

Tu as voté DOUCET le 27/01/2026 à 17:25
Sarselli ? Une illustre inconnue a écrit le 27/01/2026 à 16h39

Je n'ai pas pour habitude de voter pour des inconnus qui sont là par hasard.
Donc OK pour Aulas mais non pour celle qui veut le cloner.

tu le connaissais?

Toutsauflfietleursamis le 27/01/2026 à 17:22
LFI 69 a écrit le 27/01/2026 à 16h16

La remontada vous l'aurez mais pas celle que vous attendez.
Rira bien qui rira le dernier.

Ah revoilà mon fifi....
Rira bien qui rira le dernier,
Partira loin partira le premier.,..
Ils cherchent des ingénieurs au Venezuela,
Ira, ira pas, zut papa Maduro n' est plus la,
Fini la dolce vita sud américaine,
Triste, amer aujourd hui je me traîne
Les caraibes non plus je ne peux y aller,
Pas un mot de creole je ne sais prononcer,
Je reste la, désespere chez Nicolas,
Mais bon c est plus sur que chez les Mollahs.
Ni oubli, ni pardon

Quenennimonnono le 27/01/2026 à 17:11
Trop beau a écrit le 27/01/2026 à 16h14

Les gens commenceraient ils donc à se rendre compte que les promesses du clan aulas sont trop coûteuses pour être tenues ?

Mais non, le chiffre annonce n' a pour but que de faire sortir Nono de son jeu vidéo....en lui promettant une victoire s il se comporte bien....serais ce sur recommandation du psy pour éviter la dépression, ou simple acte de compassion ?😞😇

Con-verse le 27/01/2026 à 17:01

On ne l entend guère VS.! Les planches attendent !

Tu connais MAMAN ? Lol le 27/01/2026 à 16:56
Sarselli ? Une illustre inconnue a écrit le 27/01/2026 à 16h39

Je n'ai pas pour habitude de voter pour des inconnus qui sont là par hasard.
Donc OK pour Aulas mais non pour celle qui veut le cloner.

Alors vote 🗳️ pour ta Mère tous le monde la connaît à LYON ! 😂.

Oh no le 27/01/2026 à 16:54

On n'en plus des escrologistes, les lyonnais souffrent de leurs magouilles politiciennes. DEHORS POINT BARRE

SuperTonton le 27/01/2026 à 16:53

Si le RN est en capacité de se maintenir dans de nombreuses circonscriptions, cela peut faire les affaires de la gauche.

son Tetris le 27/01/2026 à 16:53

il remonte au Tetris
tellement méprisant qu'il mérite une belle veste

Gourous & Adeptes le 27/01/2026 à 16:43
Trop beau a écrit le 27/01/2026 à 16h14

Les gens commenceraient ils donc à se rendre compte que les promesses du clan aulas sont trop coûteuses pour être tenues ?

Non, c'est parce que Bernard ne reconduit pas Bagnon car il serait trop sectaire et méprisant donc trop clivant pour les électeurs modérés, pour être plus efficace il aurait du virer tous les EELV. 🤪

Sarselli ? Une illustre inconnue le 27/01/2026 à 16:39

Je n'ai pas pour habitude de voter pour des inconnus qui sont là par hasard.
Donc OK pour Aulas mais non pour celle qui veut le cloner.

MARCOPAULO le 27/01/2026 à 16:35

Sarselli va encore perdre des points dans les jours à venir , Gascon lui cire la planche depuis le début

Bientôt sur GTA le BB le 27/01/2026 à 16:25

Il s'est mis les jeunes dans la poche en jouant à " candy crush " pendant une réunion sérieuse avec les entrepreneurs

37 c’est tout le 27/01/2026 à 16:22

37 pour un sortant c’est une déculottée
Et il n’aura pas d’alliés de circonstance

ddda38 le 27/01/2026 à 16:20

Un sondage qui ne veut pas dire grand chose. L'élection de la Métropole, c'est 14 élections puisque 14 circonscriptions. C'est la somme des élus sur ces 14 élections qui fera le président ou la présidente.

LFI 69 le 27/01/2026 à 16:16

La remontada vous l'aurez mais pas celle que vous attendez.
Rira bien qui rira le dernier.

Trop beau le 27/01/2026 à 16:14

Les gens commenceraient ils donc à se rendre compte que les promesses du clan aulas sont trop coûteuses pour être tenues ?

