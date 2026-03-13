À Lyon, Franck Morize reconduit à la tête de la CPME du Rhône

La Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) du Rhône a renouvelé sa direction. Réunis en assemblée générale le jeudi 12 mars, les adhérents de l’organisation patronale ont reconduit Franck Morize à la présidence pour un nouveau mandat de trois ans.

L’événement, qui s’est tenu devant une centaine de dirigeants d’entreprise, a également permis de dresser le bilan de l’année écoulée et d’évoquer les grands défis auxquels font face les PME du territoire.

Dans un contexte marqué par l’instabilité économique, la pression réglementaire et la hausse du coût du travail, le président réélu a rappelé le rôle central des entrepreneurs dans l’économie locale.

"Chaque jour, des femmes et des hommes continuent d’investir, d’embaucher et d’innover. Les entrepreneurs ne sont pas le problème. Ils sont la solution", a déclaré Franck Morize devant les adhérents.

Le dirigeant a également mis en avant la mission de représentation de la CPME, portée notamment par 350 mandataires engagés dans différentes instances économiques et sociales du territoire afin de défendre les intérêts des PME.

Cette assemblée générale a aussi été l’occasion d’aborder des sujets plus larges liés au contexte international. Les dirigeants ont notamment assisté à une intervention du général de corps d’armée Alain Lardet, gouverneur militaire de Lyon.

Celui-ci a partagé son analyse des évolutions de l’environnement stratégique et de leurs conséquences sur l’activité économique, évoquant notamment les questions de sécurité et de souveraineté.

Plusieurs pistes de coopération ont déjà été identifiées entre les entreprises et les acteurs de la défense, notamment autour du recrutement, de la reconversion professionnelle et de la cybersécurité.

La CPME du Rhône a également dressé le bilan de son activité pour l’année 2025. L’organisation affirme avoir mené 667 actions au bénéfice de près de 5900 dirigeants.