Affaire Roman Abreu : Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI) réclame la démission de Jean-Michel Aulas

Où s'arrêtera le cyclone dans lequel Jean-Michel Aulas est actuellement pris ? Après avoir appris que Roman Abreu était accusé par une militante Coeur lyonnais de l'avoir violée, l'ancien candidat aux municipales lyonnaises ne l'a ni écarté définitivement, ni dénoncé aux autorités.
Une révélation qui pourrait lui coûter son poste de vice-président de la Métropole de Lyon, puisque la présidente Véronique Sarselli lui a demandé de se mettre à l'écart, mais potentiellement aussi écourter sa carrière politique.
Sur ses réseaux sociaux, la députée Anaïs Belouassa-Cherifi a appelé à sa démission. "Jean-Michel Aulas était informé de ces accusations. Il a pourtant choisi de maintenir son directeur de communication dans ses fonctions. Au lieu de protéger les femmes, il a fait le choix de protéger un agresseur. Une telle faute politique et morale est incompatible avec ses responsabilités", assène l'élue lyonnaise insoumise.
Les deux étant élus de la Ville de Lyon, le prochain conseil municipal du 25 juin s'annonce explosif, même si Jean-Michel Aulas décidait de ne pas s'y présenter.
Il ne manquait plus que cette quiche en manque de buzz permanent !Signaler Répondre
Qu'elle commence à demander à Chikirou de rendre l'argent !Signaler Répondre
Un viol avéré est suffisant pour virer quelqu'un d'un poste de responsable de communication.Signaler Répondre
Par contre virer quelqu'un parce qu'il n'a pas viré quelqu'un autre, même s'il aurait eu de bonnes raisons de le faire, est excessif.
En gros, Aulas aura été inspiré de virer son responsable de communication parce que les agissements de cette personne lui nuise.
Mais virer Aulas pour ne pas avoir viré Abreu est absurde. C'est pour récupérer les voies de ces folles de féministes!
Et pour l’assassinat du jeune Quentin par les assistants parlementaires de Raphael Arnault, elle appelle à sa démission?Signaler Répondre
Je n'ai jamais pu blairer Aulas.Signaler Répondre
Mais je ne vois pas ce qu'il a à voir avec cette affaire.
Il n'est pas juge et ce n'est pas son rôle de décider de la culpabilité de ses collaborateurs.
Il parait déplacé de virer quelqu'un qui n'est pas reconnu coupable, alors que son poste n'est pas particulièrement propice aux faits qui sont reprochés : Le rôle d'Abreu n'implique pas de contact avec des personnes vulnérables.
Ici, il n'y a pas grand chose à reprocher à Aulas, à part d'être un gros con de droite. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour le virer
Que cette dame regarde les Députés LFI et leurs casserollesSignaler Répondre
Et nous on réclame sa démission et celle du gendre au trump français qui ne fait strictement rien à Villeurbanne...Signaler Répondre
Elle est lente à réagir. Et puis c'est facile. L'appelle-t-on à démissionner à cause du génocide perpétré par les Khmers Rouges ?Signaler Répondre
vont se déchainer, mais si c'est avéré , un viol chimique connu par certains , ce serait autre chose .....Signaler Répondre
LFI ne manque pas de culot! Les X faits divers des députés genre agressions, drogues etc , oSignaler Répondre
nt ils été virés de ce parti? ?? Hélas, non. Alors, elle ferait mieux de se faire oublier cette nénette
Si j'ai compris le fond de ta pensée, un viol ne serait pas un motif assez grave pour se séparer d'un responsable de communication ?Signaler Répondre
JMA est dans la seringueSignaler Répondre
demander le départ des autres quelque soit le motif c'est ce qu'ils savent le mieux faireSignaler Répondre
Dans 5 mn elle demandera la démission de ma Macron.. quelle peste ..Signaler Répondre
Et pour Quentin elke a demisdionnee ?Signaler Répondre
elle ferait mieux de ne rien dire avec tous les dossiers catastrophique qu ils ont chez LFI : la jeune garde et le lynchage de Quentin, les députés qui achètent de la drogue à des mineurs, des députés qui frappent leurs femmesSignaler Répondre
Jean Mimi qu'est ce tu es allé faire dans cette galère politicienne.Signaler Répondre
T'en voulais encore plus après t'être enrichi sur le dos de l'OL.
Anaïs a t'elle demandé la démission du député LFI qui achetait de la drogue à un mineur, celle du dealer Boyard, celle de celui qui frappait sa femme, celle de Delogu en attente de jugement, celle de Chikirou pour vol.........?Signaler Répondre
Pouqui pas la guillotine en accord avec legourou LFiste que se rève en Robaisepierre !Signaler Répondre
Voila la cavalerie ! Un peu apres tout le monde ,mais on ne peut pas etre a la piscine et au boulot.Signaler Répondre