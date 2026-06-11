Affaire Roman Abreu : Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI) réclame la démission de Jean-Michel Aulas

Où s'arrêtera le cyclone dans lequel Jean-Michel Aulas est actuellement pris ? Après avoir appris que Roman Abreu était accusé par une militante Coeur lyonnais de l'avoir violée, l'ancien candidat aux municipales lyonnaises ne l'a ni écarté définitivement, ni dénoncé aux autorités.

Une révélation qui pourrait lui coûter son poste de vice-président de la Métropole de Lyon, puisque la présidente Véronique Sarselli lui a demandé de se mettre à l'écart, mais potentiellement aussi écourter sa carrière politique.

Sur ses réseaux sociaux, la députée Anaïs Belouassa-Cherifi a appelé à sa démission. "Jean-Michel Aulas était informé de ces accusations. Il a pourtant choisi de maintenir son directeur de communication dans ses fonctions. Au lieu de protéger les femmes, il a fait le choix de protéger un agresseur. Une telle faute politique et morale est incompatible avec ses responsabilités", assène l'élue lyonnaise insoumise.

Les deux étant élus de la Ville de Lyon, le prochain conseil municipal du 25 juin s'annonce explosif, même si Jean-Michel Aulas décidait de ne pas s'y présenter.