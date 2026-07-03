Affaire Abreu : pourquoi Jean-Michel Aulas estime que la société civile est trop souvent écartée par les partis politiques

Le (toujours) premier vice-président de la Métropole de Lyon, Jean-Michel Aulas, règle ses comptes avec le monde politique.
Dans une tribune intitulée "Je t’aime. Moi non plus. La société civile est-elle spontanément soluble dans la vie politique ?" sur LinkedIn, l’ancien président de l’Olympique Lyonnais estime que les partis politiques utilisent régulièrement la société civile pour conquérir le pouvoir avant de l’écarter une fois les élections remportées.
Jean-Michel Aulas considère que les formations politiques cherchent régulièrement à s’appuyer sur des personnalités extérieures au sérail politique afin de renouveler leur image et reconquérir une partie de l’électorat.
"À chaque élection, les appareils politiques font les yeux doux à la société civile", écrit-il, dénonçant un mécanisme qu’il juge récurrent.
L’ancien dirigeant de Cegid estime que la dynamique créée autour de sa candidature aux élections métropolitaines avait permis de fédérer une partie du monde économique lyonnais, qu’il jugeait éloigné des précédents exécutifs locaux.
Sans revenir directement sur les faits qui ont conduit à son retrait temporaire de l’exécutif métropolitain, à savoir l'affaire Roman Abreu, du nom de son communicant accusé de viol et jamais écarté ou dénoncé durant la campagne, Jean-Michel Aulas évoque un cas qui aurait servi, selon lui, de prétexte à certains responsables politiques pour affaiblir son camp.
Il reconnaît avoir pu commettre des erreurs en découvrant les codes du monde politique, mais considère que celles-ci ne justifient pas le traitement qui lui a été réservé.
L’élu affirme par ailleurs que certains responsables politiques connaissaient les éléments de l’affaire avant qu’elle ne devienne publique. Là encore, leurs noms ne sont pas cités.
Dans sa tribune, Jean-Michel Aulas accuse sans les nommer des élus d’avoir utilisé cette séquence pour défendre leurs propres intérêts politiques à l’approche des prochaines échéances électorales. Selon lui, l’objectif aurait été de remettre à distance les représentants issus du monde économique et de la société civile au profit de responsables davantage rompus aux mécanismes partisans.
"Cette manœuvre n’est pas morale. Elle est habituelle. Elle est cynique", écrit-il, estimant que certains responsables politiques restent avant tout guidés par la préservation de leurs positions et de leurs mandats.
Pour rappel, Jean-Michel Aulas, ainsi que Laure Cédat et Emmanuel Imberton restent vice-présidents de la Métropole mais la présidente Véronique Sarselli leur a retiré leurs délégations après leur refus de se mettre en retrait le temps que l'enquête sur le viol présumé de la militante Coeur Lyonnais ne passe.
Le monde de requin lui allait parfaitement quand c’est lui qui déversait du vitriol sur les autres.Signaler Répondre
Ton argument est des plus pertinents : la société civile (commerciale) instrumentalise - souvent de façon tout à fait contestable - les décideurs publics.Signaler Répondre
Pour mémoire, chacun de souvient (surtout les contribuables lyonnais) de l'intrusion de COLOMB, alors sénateur toujours absent habituellement - qui débarque sur les bancs du Palais du Luxembourg - pour voter pour ce fameux cavalier qui instituait un financement pour les stades privés à l'occasion de l'euro 2014)
Tous ces politiques qui étaient avec Aulas puis l'ont abandonné vont se ramasser grave aux législatives de 2027 !Signaler Répondre
Les lyonnais n'aiment pas les magouilleurs LR et Macronistes.
Aulas a voulu faire de la politique, bienvenue dans ce monde de requin sans foi ni loiSignaler Répondre
Pourquoi n'ose t il pas les nommer ? les Wauquiez et Oliver entre autres qui rayent le parquet - Mais comment donc ne les a t il pas vu venir ? c'était gros comme une maison ! sans doute une dimension et une clairvoyance qui lui ont manqué. Le poste tant convoité n'était donc pas à sa portée, et il ne sait même pas le reconnaitre, c'est dire !Signaler Répondre
Le pleurnicheur s'ennuie ? passons à autre chose parce que avec ce genre d'individus qui s'est senti pousser des ailes parce que adulés par tous ceux qui pensaient en tirer des miettes à titre personnel, on ne peut rien faire de bon. Mais le problème c'est que quand on s'engage, c'est qu'on a la volonté de faire quelque chose concrètement, alors que là, il était et est resté sous le charme de l'adulation, et cet état d'hubris n'est pas une compétence pour autant, bien au contraire, sauf s'il est au service de l'action concrète dans l'intérêt général, ce qui n'a jamais une préoccupation de l'intéressé (cf. construction d'un stade privé purement commercial sur large financement par la collectivité publique - dépenses collectivisées et profits privés) ce qui a été largement démontré par la vente dudit stade à des fonds américainsSignaler Répondre
Il ose tout Jean Mimi et n'est même plus lucide.Signaler Répondre
Admettons son point de vue, mais que dire de la société civile qui instrumentalise les politiques, comme pour le grand stade par exemple.
Un petit billet sur LinkedIn ?
Dans les pays scandinaves, pour 50 € ils démissionnentSignaler Répondre
On se plaint des politiques mais malgré leurs magouilles, les électeurs continuent à voter pour eux ..
Pourquoi arrêter ces comportements ?
LW en mode RSA de la politique, traîne des casseroles, et se présente aux primaires de LR
La politique a été inventée après la révolution française pour faire croire au peuple qu’ils avaient le choix entre plusieurs partis pour riches ou pour pauvres. Alors qu’ils n’on JAMAIS eu le Choix !!Signaler Répondre
les gens de droite incapable de se mettre d'accord sur un leader sont venus le chercher.Maintenant qu'ils sont élus, ils le dézinguent.Mais je serai de lui, je me casserais et les laisserais se débrouiller cette bande de nul de droiteSignaler Répondre
On est franchement habitués à ce genre de dénis ""c'est à la faute à" : qui de la météo, qui de la mauvaise qualité de la pelouse, qui des supporters haineux, qui de l'entraineur etc.., cet.. - et là, c'est la faute des politiques, voire des communicants.Signaler Répondre
On a eu chaud de ne pas avoir un maire de cette médiocrité.
Même si les pratiques dans le ballon rond ne suivent pas toujours une éthique exempt de tout reproche, celles de la politique sont encore bien différentes et malheur à celui qui les découvre.Signaler Répondre